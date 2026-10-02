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"İyi bir şekilde soğuk algınlığına yakalanmaları lazım!" - Roberto Mancini, Zinedine Zidane karşılaşması öncesinde Fransa hakkında komik bir iddiada bulundu
Mancini, Paris'te Zidane meydan okumasını heyecanla bekliyor
Mancini, İtalya'nın bu cuma Fransa ile karşılaşmak için Paris'e yapacağı deplasmanı büyük bir heyecanla bekliyor. Stade de France'taki bu dev mücadele, Zidane'ın milli takımın başına geçmesinden bu yana iç sahadaki ilk maçı olacak.
Her iki ülke de kendi teknik direktörleri yönetiminde hâlâ ritmini bulmaya çalışıyor ve bu da ilgi çekici bir karşılaşmanın zeminini hazırlıyor. Fransa, maça Türkiye'yi ve Belçika'yı peş peşe 1-0 mağlup ederek çıkarken, İtalya ise karma bir başlangıç yaptı.
Konuk ekip, ilk maçında Belçika'ya 2-0 mağlup oldu, ardından Türkiye'de 4-1'lik net bir galibiyetle toparlandı. Mancini bu iki maçta kadrosunda geniş çaplı rotasyona gitti ve bu da cuma günkü başlangıç 11'ini tamamen öngörülemez hâle getirdi.
- AFP
"Onların kötü şekilde soğuk algınlığına yakalanmasına ihtiyacımız var"
Karşılaşmanın prestijine rağmen Mancini, rakip teknik direktörüyle arasındaki kişisel rekabeti küçümsemekte gecikmedi. İtalya Teknik Direktörü bunun yerine, yıldızlarla dolu Fransa kadrosuna karşı oynamanın göz korkutucu görevine odaklandı.
Mancini basına, "Zidane'a karşı oynamak keyif verecek ama bu aramızda bir düello değil" dedi. "Fransa ile İtalya arasında, hâlâ bazı şeyleri oturtmaya çalışan iki takımın çok iyi bir maçı olacak. Ne olursa olsun, bu maçın süreç açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum."
Rakibin saflarındaki muazzam kaliteyi kabul eden İtalyan teknik adam, takımının şansıyla ilgili esprili bir değerlendirme yaptı. Şöyle şaka yaptı: "Ousmane Dembele, Michael Olise ve Desire Doue gibi oyuncuları yenmeye çalışmak heyecan verici. Fransa'nın birkaç seviye düşmesi için hepsinin fena bir soğuk algınlığına yakalanmasına ihtiyacımız olurdu."
Fransa, İtalya karşısında avantajlı durumda
Mancini, Fransa'nın şu anda yeniden yapılanma sürecindeki kendi İtalya takımından gelişim açısından daha ileride olduğunu açıkça kabul etti. Ancak tecrübeli teknik adam, deplasman ekibinin Paris'e sadece geriye yaslanıp baskı davet etmek için gitmeyeceği konusunda ısrarcı.
"Fransa, süreçlerinde bize kıyasla daha ileride, ancak yine de bunun üst düzey bir sınav olacağını düşünüyorum" diyen Mancini, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm bunları söyledikten sonra, burada iyi bir izlenim bırakmak istiyoruz, sadece kendimizi savunmaya çalışarak sahaya çıkmayacağız. Amaç her zaman kazanmak için oynamaktır."
- AFP
Sakatlık endişeleri her iki takımın da hazırlıklarını sekteye uğratıyor
İki teknik direktör de merakla beklenen başlangıç düdüğü öncesinde can sıkıcı sakatlık sorunlarıyla uğraşmak zorunda kaldı. Fransa, dizindeki bir sorun nedeniyle kadrodan çekilen kilit hücum oyuncusu Kylian Mbappe'den yoksun olacak.
Real Madrid'in hücum oyuncusu, tedavi görmek için şimdiden İspanya'nın başkentine döndü. Onun yokluğu kuşkusuz Fransa'nın hücum gücünü azaltacak, ancak Zidane'ın yine de başvurabileceği birçok tehlikeli alternatifi bulunuyor.
Bu arada İtalya'nın da maç öncesinde çözmesi gereken kendi kondisyon sorunları var. Moise Kean, İtalyanlar için ciddi bir sakatlık endişesi olarak görülüyor ve bu durum, Mancini taktik planlarını netleştirirken hücum seçeneklerini azaltabilir.
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