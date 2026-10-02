Mancini, İtalya'nın bu cuma Fransa ile karşılaşmak için Paris'e yapacağı deplasmanı büyük bir heyecanla bekliyor. Stade de France'taki bu dev mücadele, Zidane'ın milli takımın başına geçmesinden bu yana iç sahadaki ilk maçı olacak.

Her iki ülke de kendi teknik direktörleri yönetiminde hâlâ ritmini bulmaya çalışıyor ve bu da ilgi çekici bir karşılaşmanın zeminini hazırlıyor. Fransa, maça Türkiye'yi ve Belçika'yı peş peşe 1-0 mağlup ederek çıkarken, İtalya ise karma bir başlangıç yaptı.

Konuk ekip, ilk maçında Belçika'ya 2-0 mağlup oldu, ardından Türkiye'de 4-1'lik net bir galibiyetle toparlandı. Mancini bu iki maçta kadrosunda geniş çaplı rotasyona gitti ve bu da cuma günkü başlangıç 11'ini tamamen öngörülemez hâle getirdi.