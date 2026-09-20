Brighton, 125. yıl dönümünü son Premier League şampiyonu Arsenal karşısında aldığı net 3-0'lık galibiyetle görkemli bir şekilde kutladı. Amex Stadyumu coşarken ev sahibi ekip, taktik disiplini ve bireysel kaliteyi harmanlayarak Arsenal'i dağıttı. Bu zaferin merkezinde ise, ilerleyen yaşına rağmen etkili performanslar sergilemeyi sürdüren ve Hurzeler'in yükselişteki takımının temel taşı haline gelen Gross vardı.

Tecrübeli oyuncunun katkısı yalnızca bitiriciliğiyle sınırlı kalmadı; duran top kullanımları da Brighton için öğleden sonra boyunca başlıca silahlardan biri oldu. 57. dakikada Gross, Chema Andres'in kafa vuruşuyla Brighton'ın üçüncü golünü atmasını sağlayan nokta atışı korneri kullandı ve Arsenal'in geri dönüş umutlarını fiilen sona erdirdi. Bu performans, 35 yaşındaki oyuncunun dikkat çekici form grafiğini daha da uzattı; Gross son üç maçında üç kez ağları havalandırdı ve son beş karşılaşmasında dört gole ulaştı.