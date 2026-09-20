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'İyi bir şarap gibi' - Fabian Hurzeler, Brighton'ın deneyimli oyuncusu Pascal Gross'u övdü; Brighton, Arsenal'i 3-0'lık skorla ezip geçerek Premier League'de şok etkisi yarattı
Brighton'ın Amex'teki nostaljik performansı
Brighton, 125. yıl dönümünü son Premier League şampiyonu Arsenal karşısında aldığı net 3-0'lık galibiyetle görkemli bir şekilde kutladı. Amex Stadyumu coşarken ev sahibi ekip, taktik disiplini ve bireysel kaliteyi harmanlayarak Arsenal'i dağıttı. Bu zaferin merkezinde ise, ilerleyen yaşına rağmen etkili performanslar sergilemeyi sürdüren ve Hurzeler'in yükselişteki takımının temel taşı haline gelen Gross vardı.
Tecrübeli oyuncunun katkısı yalnızca bitiriciliğiyle sınırlı kalmadı; duran top kullanımları da Brighton için öğleden sonra boyunca başlıca silahlardan biri oldu. 57. dakikada Gross, Chema Andres'in kafa vuruşuyla Brighton'ın üçüncü golünü atmasını sağlayan nokta atışı korneri kullandı ve Arsenal'in geri dönüş umutlarını fiilen sona erdirdi. Bu performans, 35 yaşındaki oyuncunun dikkat çekici form grafiğini daha da uzattı; Gross son üç maçında üç kez ağları havalandırdı ve son beş karşılaşmasında dört gole ulaştı.
- Getty
Hurzeler'in Gross hakkındaki değerlendirmesi
Mikel Arteta'nın ekibini darmadağın ettikten sonra medyaya konuşan Hurzeler, Gross'a övgüler yağdırdı. Teknik direktör, kısa süre önce de değindiği bir benzetmeyi yineleyerek Gross'un kariyerinin son dönemine girerken daha da iyiye gittiğini vurguladı. Hurzeler, muhabirlere, "Pascal Gross hakkında konuştuk ve sanırım son basın toplantımda da söylemiştim, onu biraz iyi bir şaraba benzetebilirsiniz. Yaşı ilerledikçe daha da iyi oluyor" dedi.
Teknik adam, orta sahanın etkisinin en çok hafta içindeki çalışma düzeninde, kadronun genç üyelerine örnek olan tavrında hissedildiğini özellikle vurguladı. "O sadece takım arkadaşlarını daha iyi yapan bir oyuncu değil, sadece oyunu gerçekten çok iyi anlayan bir oyuncu da değil. Bence ölçemeyeceğiniz şeyler, günlük işleyişte ve antrenman sahasında gördüğümüz şeyler" diye ekledi.
Farklılıklar barındıran bir kadroda bağ kurmak
Gross’un Amex’teki rolünün en önemli yönlerinden biri, çeşitlilik barındıran Brighton kadrosundaki farklı gruplar arasında köprü görevi görebilmesi. Hurzeler, Alman oyuncunun sosyal zekâsının, sahadaki taktik farkındalığı kadar önemli olduğunu belirtti.
33 yaşındaki teknik adam, "Sahip olduğumuz tüm oyuncular arasında sosyal bağlar kurma becerisine sahip. Çok farklı milletlerden, çok farklı kuşaklardan oyuncularımız var ve tüm bu dinamikleri anlıyor. Bu farklı geçmişleri bir araya getiriyor ve bence bu, bazen hafife aldığımız bir şey" dedi.
- Getty Images Sport
Bitmek bilmeyen kazanma zihniyeti
Teknik ve sosyal katkılarının ötesinde Hurzeler, Gross'u tanımlayan o sert rekabetçi yönün de altını çizdi. Teknik adam, fikstür kısa bir mola vermeye izin verdiğinde bile orta sahanın kafasını futboldan çıkaramamasıyla ilgili espri yaptı.
“Bence şimdi boş zamanında, ‘Nerede yarışa çıkabilirim?’ diye bakıyordur çünkü asla yerinde durmaz. Belki biraz padel oynuyordur ama şimdi ona birkaç gün izin yapması gerektiğini söyleyeceğim. Bu aynı zamanda onun karakterini de gösteriyor. Kazanma mentalitesine sahip ve bu bize kesinlikle yardımcı oluyor,” dedi Hurzeler.
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