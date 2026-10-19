Getty Images Sport
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“İyi bir halef olurdu”: Alan Shearer, Brighton teknik direktörü Fabian Hurzeler’in Manchester United’da Michael Carrick’in yerine geçmesini destekliyor
Shearer, Hurzeler'i Old Trafford için aday gösterdi
Newcastle United ve İngiltere'nin efsanevi eski forveti Shearer, Hurzeler'in Manchester United'da Michael Carrick'in yerine geçmek için ideal bir isim olduğuna inanıyor. Brighton Teknik Direktörü, takımını Premier League'de üçüncü sıraya taşıyarak sezonun ilk haftalarında dikkatleri üzerine çekti.
United'ın mevcut teknik yönetimi üzerindeki artan baskıyı değerlendiren Shearer, şu anda kulüpsüz olan iki yüksek profilli teknik direktörün adını daha gündeme getirdi. Old Trafford yetkililerinin, temmuz ayında Newcastle'dan ayrılan Eddie Howe'u veya Inter ve Tottenham'ın eski teknik direktörü Antonio Conte'yi de değerlendirebileceğini öne sürdü.
Shearer, Betfair'e şunları söyledi: "Carrick'in görevine son verilirse Hurzeler iyi bir alternatif olur, ancak Brighton'daki model çok farklı. Bakılacak diğer teknik direktörün de Howe olduğunu düşünüyorum. Conte'yi de değerlendirirsiniz. İster beğenin ister beğenmeyin, futbol maçlarını kazanamadığınızda ve dünyanın en büyük kulüplerinden birinde olduğunuzda böyle şeyler olur. Bunu kabullenmek zorundasınız ve Carrick'in de kabullendiğinden oldukça eminim. Bu yüzden Michael'ın acilen iyi sonuçlar alması gerekiyor, yoksa onun görevi için başka isimler gündeme gelmeye devam edecek."
- Getty Images Sport
Leeds beraberliğinin ardından Carrick mercek altında
Pazar günü Elland Road’da Leeds United ile 1-1 berabere kalınmasının ardından Carrick üzerindeki baskı arttı. Bu sonuçla United, ligdeki ilk yedi maçında yalnızca bir galibiyet alarak puan tablosunun alt yarısında kaldı. Bu, kulübün 1986’dan bu yana bir sezona yaptığı en kötü başlangıç ve taraftarlar arasında endişe yaratıyor.
Carrick’in görev dönemi, geçen sezon kulübü üçüncü sıraya taşıyıp yeniden Şampiyonlar Ligi’ne götürmesiyle iyi başlamıştı. Ancak o dönemde kazandığı destek hızla azalıyor. Teknik direktör, Yorkshire’daki karşılaşmanın ardından karışık duygular yaşadığını belirterek takımın performansının kusursuz olmaktan uzak olduğunu kabul etti.
Maaş bütçesi sorunları ve mali kısıtlamalar
Sahadaki sonuçların ötesinde United, olası bir teknik direktör değişikliğini zorlaştıran ciddi yapısal engellerle boğuşuyor. Eski Liverpool savunmacısı Jamie Carragher, kulübün yüksek maaş yükü nedeniyle bir kısır döngüye sıkıştığına dikkat çekti. Carragher'a göre düşük performans gösteren oyunculara ödenen yüksek maaşlar, kadroyu küçültmeyi neredeyse imkânsız hâle getiriyor; kadroda geri planda kalan oyuncular çoğu zaman daha düşük ücret karşılığında başka bir takıma gitmek istemiyor.
Kulübün yaz aylarında yeni transferler için 150 milyon sterlinden fazla harcama yapması, mali baskıyı daha da artırdı. Ancak Lisandro Martinez'in de aralarında bulunduğu bazı A takım yıldızları, transfer stratejisine ilişkin hayal kırıklıklarını dile getirerek Manchester City ve Liverpool gibi takımlarla rekabet edebilmek için daha fazla yatırım gerektiğini öne sürdü.
- AFP
Teknik direktör Avrupa seyahati öncesinde geri adım atmıyor
Manchester United’ın odağı şimdi Şampiyonlar Ligi’ne çevrildi. Takımı çarşamba akşamı Cesc Fabregas’ın çalıştırdığı Como ile karşılaşmak üzere İtalya’ya gidecek. Avrupa kupalarında Atletico Madrid’e karşı alınan son yenilginin ardından, Carrick’in kendisini eleştirenleri susturabilmesi için İtalya’da olumlu bir sonuç alması şart görülüyor. Yönetim şimdilik sabırlı davransa da sonuçlar yerinde sayıyor. Bu nedenle bir sonraki milli aradan önce oynanacak maçlar, eski İngiltere milli futbolcusunun teknik direktörlük görevinde kalıp kalmayacağını ya da kulübün Hurzeler gibi bir isme yönelip yönelmeyeceğini belirleyebilir.
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