Newcastle United ve İngiltere'nin efsanevi eski forveti Shearer, Hurzeler'in Manchester United'da Michael Carrick'in yerine geçmek için ideal bir isim olduğuna inanıyor. Brighton Teknik Direktörü, takımını Premier League'de üçüncü sıraya taşıyarak sezonun ilk haftalarında dikkatleri üzerine çekti.

United'ın mevcut teknik yönetimi üzerindeki artan baskıyı değerlendiren Shearer, şu anda kulüpsüz olan iki yüksek profilli teknik direktörün adını daha gündeme getirdi. Old Trafford yetkililerinin, temmuz ayında Newcastle'dan ayrılan Eddie Howe'u veya Inter ve Tottenham'ın eski teknik direktörü Antonio Conte'yi de değerlendirebileceğini öne sürdü.

Shearer, Betfair'e şunları söyledi: "Carrick'in görevine son verilirse Hurzeler iyi bir alternatif olur, ancak Brighton'daki model çok farklı. Bakılacak diğer teknik direktörün de Howe olduğunu düşünüyorum. Conte'yi de değerlendirirsiniz. İster beğenin ister beğenmeyin, futbol maçlarını kazanamadığınızda ve dünyanın en büyük kulüplerinden birinde olduğunuzda böyle şeyler olur. Bunu kabullenmek zorundasınız ve Carrick'in de kabullendiğinden oldukça eminim. Bu yüzden Michael'ın acilen iyi sonuçlar alması gerekiyor, yoksa onun görevi için başka isimler gündeme gelmeye devam edecek."