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Ivan Toney, kapalı kapılar ardında oynanan ve İngiltere’nin 5-1 galip geldiği dostluk maçında hat-trick yaparken, Morgan Rogers da gol attı
Yedek oyuncular daha fazla süre alıyor
Teknik direktör Thomas Tuchel, İngiltere’nin Hırvatistan’ı 4-2 mağlup ederek Dünya Kupası’na galibiyetle başladığı maçtan 24 saat bile geçmeden Swope Soccer Village antrenman kampında özel bir hazırlık maçı düzenledi. İki 25 dakikalık devreden oluşan bu karşılaşma, maç tecrübesi eksik olan 13 oyuncunun Kuzey Amerika’nın yoğun sıcağına alışmasına olanak sağladı. Morgan Rogers ve Ollie Watkins, MLS takımına karşı gol atarken, ilk 11’de yer alan oyuncular ise takım otelinde kalarak toparlanma seanslarına katıldı.
- Getty Images Sport
Kaptan, tatbikatı övdü
Bu antrenman, taktiksel uyum açısından son derece faydalı oldu; özellikle de Çarşamba günkü ilk resmi maçta maçın sonlarında kramp geçiren Harry Kane gibi tecrübeli oyuncuların önlem amaçlı bacak bandajına ihtiyaç duyması nedeniyle.
Kane şöyle açıkladı: "Harikaydı. Dün yeterince süre alamayan oyuncuların enerjilerini yenilemesi açısından harikaydı. İyi bir test oldu. Maçı düzenleyen Sporting’e teşekkürler. Çok iyi bir performans sergilediler. Kendileri de güzel bir serbest vuruş golü attılar. Elbette futbol açısından, birkaç gol atacağımız bir maç olacağını biliyorduk ve öyle de oldu. Ama onlar bize iyi bir test sundu ve biz de tam olarak ihtiyacımız olan şeyi elde ettik."
Forvet, bu koşullarda başarılı oluyor
Toney’in etkileyici üç golü, geçen hafta Miami FC karşısında kaydettiği benzer üç golün ardından, kapalı antrenman ortamında gerçekleştirdiği ikinci hat-trick oldu. 30 yaşındaki forvetin turnuva kadrosuna dahil edilmesi başlangıçta sürpriz bir seçim olarak görülmüştü, ancak teknik ekip, Suudi Pro Ligi ekibi Al-Ahli'ye transfer olduktan sonra yüksek sıcaklıklı iklimlerde oynama konusunda edindiği engin deneyimine büyük değer veriyor. Turnuvanın yoğunluğu arttıkça, fiziksel hazırlığı Kane'in arkasında hayati bir hücum derinliği sağlıyor.
- Getty
Takımı Afrika'daki hazırlık maçı bekliyor
Üç Aslanlar, Salı günü Gana ile oynayacakları L Grubu’ndaki ikinci maç için Boston Stadyumu’na gitmeden önce tam kadro antrenmanlara yeniden başlamayı planlıyor. Toney’in antrenmanlardaki muhteşem formu ve as kadrosundaki oyuncuların etkileyici fiziksel toparlanmaları göz önüne alındığında, Tuchel forvet hattında ilginç bir kadro seçimi ikilemiyle karşı karşıya. Massachusetts’te bir kez daha üç puan kazanılması, İngiltere’nin bir maç kala rahatlıkla eleme turlarına yükselmesini garanti altına alacaktır.