Ivan Toney, kapalı kapılar ardında oynanan ve İngiltere’nin 5-1 galip geldiği dostluk maçında hat-trick yaparken, Morgan Rogers da gol attı

Bu antrenman, taktiksel uyum açısından son derece faydalı oldu; özellikle de Çarşamba günkü ilk resmi maçta maçın sonlarında kramp geçiren Harry Kane gibi tecrübeli oyuncuların önlem amaçlı bacak bandajına ihtiyaç duyması nedeniyle.

Kane şöyle açıkladı: "Harikaydı. Dün yeterince süre alamayan oyuncuların enerjilerini yenilemesi açısından harikaydı. İyi bir test oldu. Maçı düzenleyen Sporting’e teşekkürler. Çok iyi bir performans sergilediler. Kendileri de güzel bir serbest vuruş golü attılar. Elbette futbol açısından, birkaç gol atacağımız bir maç olacağını biliyorduk ve öyle de oldu. Ama onlar bize iyi bir test sundu ve biz de tam olarak ihtiyacımız olan şeyi elde ettik."