Getty Images Sport
Çeviri:
Ivan Toney, gece kulübü saldırısı suçlamasını reddetti; İngiltere forveti mahkemeye çıktı ve jüri yargılamasını seçti
Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde saldırı suçlamaları reddedildi
Toney, perşembe sabahı Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde fiili bedensel zarara yol açan saldırı suçlamasına resmen yanıt vermek için hakim karşısına çıktı. Şu anda Suudi Arabistan Pro Ligi'nde forma giyen 30 yaşındaki forvet, suçlamayı reddeden savunmasını yapmadan önce kişisel bilgilerini doğrulamak için sanık kürsüsünde yer aldı. Hukuki süreç, Metropolitan Polis Teşkilatı'nın 2025 kışında Londra'nın merkezinde meydana geldiği iddia edilen bir olaya ilişkin soruşturmasının ardından başladı.
ESPN'e göre, Tom Heslop liderliğindeki savcılık, 10 dakikalık duruşma sırasında iddiaların kısa bir özetini sundu. Toney'nin geçen yıl 6 Aralık'ta Soho'daki bir mekan olan 100 Wardour Street'te Saber Da Silva adlı bir adamla yaşanan bir çatışmaya karıştığı iddia ediliyor. Heslop mahkemeye, iki kişinin “birbirlerinin karşısına dikildiğini” söylerken, ayrıca Toney'nin “öne atılıp müştekiye kafa attığı, ardından da birkaç yumruk savurduğu” iddia ediliyor.
- AFP
Toney, Crown Court'ta jüri yargılamasını seçti
Bölge Yargıcı Briony Clarke, davanın sulh ceza mahkemesi sistemi içinde görülmeye uygun olduğunu belirtse de, İngiltere milli oyuncusu farklı bir hukuki yol seçti. Toney, Crown Court'ta yargılanmayı tercih etti; bu da davanın olgularının nihayetinde bir hâkim ve jüri önünde ele alınacağı anlamına geliyor. Bu kararın ardından eski Brentford yıldızına, bu ayın ilerleyen günlerinde yapacağı bir sonraki planlı duruşmaya kadar mahkeme tarafından koşulsuz kefalet verildi.
Golcü oyuncu, saat 09.30'dan kısa süre sonra mahkeme binasına geldi. Toney'e ekibinden üç kişi eşlik ederken, siyah bir üst giyimin altında gömlek ve kravat takıyordu.
Sözcü, suçlamalar karşısında şok yaşandığını doğruladı
Mahkemeye çıkmasının ardından, forvetin sözcüsü devam eden ceza davasına ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Ivan suçlamayı kabul ediyor ve doğal olarak şokta olsa da, adını mahkemede temize çıkarma fırsatının kendisine verilmesini sabırsızlıkla bekliyor.' Bu kamuoyu önündeki tutum, davanın tam kapsamlı bir delil duruşması için üst mahkeme sistemine ilerlemesiyle birlikte oyuncunun suçlamalara karşı mücadele etme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.
Hukuki sürecin bir sonraki aşaması Southwark Crown Court'ta gerçekleşecek ve duruşma şu anda 29 Ekim olarak planlanmış durumda. İlk duruşmada kısıtlayıcı kefalet şartları uygulanmadığı için Toney bu süre zarfında profesyonel görevlerini sürdürmekte serbest kalacak.
- Getty Images Sport
Uluslararası statü ve kariyer geçmişi
Toney son yıllarda İngiltere kadrosunun düzenli isimlerinden biri oldu ve 2026 Dünya Kupası için İngiltere'nin kadrosunda yer aldı. Milli formayla çıktığı 10 maçta bir kez gol atan oyuncu, ancak Uluslar Ligi'ndeki ilk dört maç için açıklanan son kadroya çağrılmadı. Zirveye uzanan yolculuğu Northampton'da başladı, ardından Newcastle ve Peterborough'da forma giydi ve sonrasında 2020'de Brentford'a ses getiren transferini yaptı.
Brentford'da son derece verimli geçen dört yıllık döneminde Toney 72 gol attı ve kendisini Premier League'in en bitirici golcülerinden biri olarak kabul ettirdi. Ardından 2024'te Suudi Pro Ligi ekibi Al Ahli'ye ses getiren bir transfer yaptı.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun