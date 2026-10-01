Bölge Yargıcı Briony Clarke, davanın sulh ceza mahkemesi sistemi içinde görülmeye uygun olduğunu belirtse de, İngiltere milli oyuncusu farklı bir hukuki yol seçti. Toney, Crown Court'ta yargılanmayı tercih etti; bu da davanın olgularının nihayetinde bir hâkim ve jüri önünde ele alınacağı anlamına geliyor. Bu kararın ardından eski Brentford yıldızına, bu ayın ilerleyen günlerinde yapacağı bir sonraki planlı duruşmaya kadar mahkeme tarafından koşulsuz kefalet verildi.

Golcü oyuncu, saat 09.30'dan kısa süre sonra mahkeme binasına geldi. Toney'e ekibinden üç kişi eşlik ederken, siyah bir üst giyimin altında gömlek ve kravat takıyordu.