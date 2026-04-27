Ivan Toney'e bir kupa daha! Al-Ahli, iki kırmızı kartın çıktığı çekişmeli finalde AFC Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı

Klinik bitirişlerden çok agresif bir oyunla şekillenen maçta, 60.000 heyecanla bekleyen taraftarın önünde iki takımın galibi belirlenmesi 120 dakika sürdü. Maçın kilidini açan gol, uzatmaların altıncı dakikasında Firas Al-Burikan'ın yakın mesafeden attığı gol oldu. Forvet, eski Barcelona ve AC Milan orta saha oyuncusu Franck Kessie'nin mükemmel pasının ardından, kaleye yüksek bir vuruşla golü attı. Bu galibiyetle Al-Ahli, 2005 yılında yerel rakibi Al-Ittihad'ın başardığı başarıyı tekrarlayarak, Asya şampiyonluğunu başarıyla koruyan ilk takım oldu.

Maç, hakem ekibini gece boyunca meşgul eden bir dizi gergin anla gölgelendi. Al-Ahli, ikinci yarının ortasında Zakaria Hawsawi'nin hararetli bir çatışma sırasında Tete Yangi'ye kafa attığı için kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Normal sürenin sonlarında, Al-Ahli'nin yedek oyuncusu Mohammed Abdulrahman saha kenarındayken kırmızı kart görmesiyle gerginlik yeniden tırmandı.