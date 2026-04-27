Ivan Toney'e bir kupa daha! Al-Ahli, iki kırmızı kartın çıktığı çekişmeli finalde AFC Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı
Cidde'de heyecan verici bir zafer
Klinik bitirişlerden çok agresif bir oyunla şekillenen maçta, 60.000 heyecanla bekleyen taraftarın önünde iki takımın galibi belirlenmesi 120 dakika sürdü. Maçın kilidini açan gol, uzatmaların altıncı dakikasında Firas Al-Burikan'ın yakın mesafeden attığı gol oldu. Forvet, eski Barcelona ve AC Milan orta saha oyuncusu Franck Kessie'nin mükemmel pasının ardından, kaleye yüksek bir vuruşla golü attı. Bu galibiyetle Al-Ahli, 2005 yılında yerel rakibi Al-Ittihad'ın başardığı başarıyı tekrarlayarak, Asya şampiyonluğunu başarıyla koruyan ilk takım oldu.
Maç, hakem ekibini gece boyunca meşgul eden bir dizi gergin anla gölgelendi. Al-Ahli, ikinci yarının ortasında Zakaria Hawsawi'nin hararetli bir çatışma sırasında Tete Yangi'ye kafa attığı için kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Normal sürenin sonlarında, Al-Ahli'nin yedek oyuncusu Mohammed Abdulrahman saha kenarındayken kırmızı kart görmesiyle gerginlik yeniden tırmandı.
Toney, Al-Ahli ile üç şampiyonluk kazandı
2024 yılında Brentford'dan 40 milyon sterlinlik transferle Al-Ahli'ye katılan ve o günden bu yana takımın en göze çarpan oyuncularından biri olan Toney için bu zafer, Suudi Arabistan'da kazandığı üçüncü kupa anlamına geliyor; oyuncu, geçen sezon AFC şampiyonluğunu ve 2025 Suudi Süper Kupası'nı da kazanmıştı. Toney maça ilk 11'de başladı ve maçın son dakikalarında oyundan çıktı. 30 yaşındaki forvet, takımının prestijli Asya kulüpler turnuvasında şampiyonluğunu başarıyla korumasının ardından sosyal medyada sevincini dile getirerek, "Dazzzzz itttt 2x Back2back" dedi.
Mahrez takım ruhunu övüyor
Manchester City ile Premier League ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı başarıların ardından en büyük kupaları kaldırmanın ne demek olduğunu çok iyi bilen Riyad Mahrez, takım arkadaşlarının mücadeleci ruhunu hemen övdü. Kanat oyuncusu, maçın koşullarının bu zaferi daha da etkileyici hale getirdiğini kabul etti.
Maçın bitiş düdüğünün çalmasının hemen ardından gazetecilere konuşan Mahrez, "Bu inanılmaz," dedi. "Yine zor bir maçtı. Kendimize zorluk çıkarmayı seviyoruz. 10'a karşı 11 oynamak neredeyse imkansız, bu gücü ve enerjiyi nereden bulduğumuzu bilmiyorum. Kırmızı kartın ardından birbirimize kenetlendik, daha fazla mücadele ettik, golü atana kadar daha fazla koştuk."
Toney'nin bundan sonraki adımları ne olacak?
Boynuna bir AFC Şampiyonlar Ligi madalyası daha takan Toney'nin geleceği, yeniden gündeme geldi. İngiltere milli takımında forma giyen oyuncu, Orta Doğu'da inanılmaz bir verimlilik sergiledi ve 88 maçta 67 gol ve 16 asist kaydetti. Daha önce Suudi Arabistan'daki ailesine bir miras bırakma arzusunu dile getirmiş olsa da, Premier Lig'e dönüş kapısını hiçbir zaman tamamen kapatmadı. Toney ayrıca bu yazki Dünya Kupası için Thomas Tuchel'in İngiltere kadrosuna girmeyi umuyor ve kulüp sezonunu güçlü bir şekilde bitirmesi, ona uçakta bir yer kazandırabilir.