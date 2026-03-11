Ivan Rakitic, Lionel Messi'nin Barcelona'dan uygun bir veda töreni 'hak ettiğini' vurguluyor ve eski takım arkadaşını en az 'birkaç yıl daha' oynamaya çağırıyor

Camp Nou'nun en parlak dönemlerinden birinde aynı soyunma odasını paylaşan Rakitic ve Messi arasındaki karşılıklı saygı, inanılmaz derecede güçlü olmaya devam ediyor. Futbolu bırakan Rakitic, sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi'nin mirasının Katalonya'nın çok ötesinde evrensel bir tanınırlık gerektirdiğini savunuyor.

Rakitic, Radio Marca ile yaptığı geniş kapsamlı röportajda "Messi, Barselona'da, Hırvatistan'da, Arjantin'de, Miami'de... bir övgü hak ediyor. O, tarihin en iyisi" dedi. "Barça veya Inter Miami taraftarı olmanıza gerek yok. Futbolu seviyorsanız, Leo'yu da seversiniz. O, futbolu görme ve anlama şeklimizi değiştiren bir adam. Umarım oynamayı bırakmaz ve birkaç yıl daha devam eder."