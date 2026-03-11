Goal.com
Ivan Rakitic, Lionel Messi'nin Barcelona'dan uygun bir veda töreni 'hak ettiğini' vurguluyor ve eski takım arkadaşını en az 'birkaç yıl daha' oynamaya çağırıyor

Eski Barcelona orta saha oyuncusu Ivan Rakitic, kulübün Lionel Messi'ye nihayet uygun bir şekilde saygı göstermesini isterken, Arjantinli süperstarın "birkaç yıl daha" en üst düzeyde kariyerine devam etmesini umduğunu dile getirdi. 38. doğum gününde konuşan Hırvat oyuncu, eski takım arkadaşının spora yaptığı etkiyi değerlendirdi ve Messi'nin etkisinin kulüp rekabetlerini ve sınırları aştığını belirtti.

  • GOAT için efsanevi bir övgü

    Camp Nou'nun en parlak dönemlerinden birinde aynı soyunma odasını paylaşan Rakitic ve Messi arasındaki karşılıklı saygı, inanılmaz derecede güçlü olmaya devam ediyor. Futbolu bırakan Rakitic, sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi'nin mirasının Katalonya'nın çok ötesinde evrensel bir tanınırlık gerektirdiğini savunuyor.

    Rakitic, Radio Marca ile yaptığı geniş kapsamlı röportajda "Messi, Barselona'da, Hırvatistan'da, Arjantin'de, Miami'de... bir övgü hak ediyor. O, tarihin en iyisi" dedi. "Barça veya Inter Miami taraftarı olmanıza gerek yok. Futbolu seviyorsanız, Leo'yu da seversiniz. O, futbolu görme ve anlama şeklimizi değiştiren bir adam. Umarım oynamayı bırakmaz ve birkaç yıl daha devam eder."

  • Ivan Rakitic Lionel Messi Barcelona Real MadridGetty Images

    Camp Nou'ya dönüşün başarısızlığı

    Rakitic'in yorumları, Messi'nin MLS takımı Inter Miami'ye transferinden önce, 2023'te onu Katalonya'ya geri getirme girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasından kaynaklanan süregelen hayal kırıklığı ortasında geldi. Taraftarlar romantik bir dönüş hayal ederken, eski teknik direktör Xavi kısa süre önce Joan Laporta'nın La Liga'dan yeşil ışık aldıktan sonra anlaşmayı engellediğini iddia etti. Bu idari çöküş, Rakitic ve diğer birçok kişinin kulübün en büyük oyuncusu için mükemmel bir son bölüm olarak gördüğü şeyi engelledi. Messi, kulübün kötü mali durumu nedeniyle 2021'de ayrılmak zorunda kalmıştı.

  • Luis Enrique'ye büyük övgü

    Şu anda Hajduk Split'in futbol direktörü olarak görev yapan Rakitic, 2014-15 sezonunda Barça'yı üçlü zaferine ulaştıran Luis Enrique'ye de özel bir övgüde bulundu. Şu anki Paris Saint-Germain teknik direktörünü günümüzün en iyi teknik direktörü olarak nitelendiren Rakitic, Enrique'nin Barcelona'daki görev süresinin daha uzun sürmemesine üzüldüğünü itiraf etti. "Şimdiye kadar çalıştığım en önemli teknik direktör Luis Enrique'ydi. Paris'te elde ettiği başarılar beni şaşırtmadı, çünkü oyuncuların kendisini dinlemesini sağlayabildiği sürece sonuçlar elde ediyor" dedi. "Barcelona'da bizimle daha uzun süre kalmamış olması çok yazık. O, dünyanın en iyi teknik direktörü. PSG'nin maçlarını izlemek inanılmaz bir keyif."

  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlık dönemi

    2015 Şampiyonlar Ligi finalinde Juventus'a karşı attığı golle ünlenen Rakitic, Katalan devlerinin on yıldır bu Avrupa başarısını tekrarlayamamasının nedenlerini değerlendirdi. "Barça'nın 2015'ten beri Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için beklemesi beni üzüyor. Birkaç Avrupa şampiyonluğu daha kazanabileceğimize inanıyorum ve bunu başaramadık çünkü ilk sezondaki o açlığı nasıl sürdüreceğimizi bilemedik" dedi.

    Barça'nın mevcut kadrosu Avrupa'da kendi engellerini aşmaya devam ederken, onun sözleri özellikle önem taşıyor. Takım, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Newcastle ile 1-1 berabere kalmak için Lamine Yamal'ın son dakikada attığı penaltıya güvenmek zorunda kaldı. 

