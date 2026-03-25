Ivan Rakitic, Barcelona'nın en etkili oyuncusunu seçerken Lamine Yamal'ı es geçti
Raphinha, Yamal ve Pedri'nin yerine
Genç yıldız Yamal’ın rekor kıran performanslarının neredeyse hiç gölgesinde kalmayan bu sezonda, Rakitic Barcelona’nın kadro hiyerarşisine farklı bir bakış açısı getirdi. Kulübün 2015 Şampiyonlar Ligi zaferinin kahramanı olan eski Hırvatistan milli oyuncusu, Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha'nın şu anda kadronun en vazgeçilmez üyesi olduğunu vurguladı. Genç yıldızların muazzam yeteneklerini kabul etmekle birlikte, Rakitic, 29 yaşındaki oyuncunun çok yönlü katkısını belirleyici faktör olarak gösterdi.
En büyük fark yaratan unsur
4 Nisan'da Atlético Madrid ile oynanacak La Liga karşılaşması öncesinde konuşan Rakitic, Raphinha'nın sahada olup olmamasına bağlı olarak Barça'nın genel kalitesinde belirgin bir fark olduğunu iddia etti.
"Her şeyi göz önünde bulundurduğumda, bana göre şu anda takımını en iyi kontrol eden kişi o," dedi Rakitic, Milano'da düzenlenen 'Legends Trophy' turnuvası sırasında Mundo Deportivo'ya. "Elbette Pedri ve Lamine Yamal hakkında çok konuşuyoruz, ama bence Raphinha'nın olduğu ve olmadığı bir Barça var."
Genç yetenek için zorlu süreç
Rakitic’in açıklamaları, Yamal için nadir görülen bir çalkantı dönemine denk geliyor. 18 yaşındaki oyuncu, Rayo Vallecano'ya karşı kıl payı kazanılan maçın son dakikalarında oyundan alınmasının ardından gözle görülür bir şekilde öfkeliydi. Diario Sport gazetesi, oyuncunun "Her zaman ben... bu delilik" dediğini iddia etti. Yamal ile Barça teknik direktörü Flick arasında gerginlik olduğu öne sürülse de, Alman teknik adam kamuoyu önünde yıldız oyuncularından biriyle herhangi bir sorunu olmadığını ısrarla vurguladı.
Şampiyonlar Ligi'nde büyük hesaplaşma yaklaşıyor
Barcelona, Diego Simeone’nin takımına karşı Copa del Rey’den elendikten sonra, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde de Atlético Madrid ile karşı karşıya gelecek. Bu eşleşme, Flick’in taktiksel zekasını Simeone’nin tecrübeli ve azimli takımına karşı bir kez daha sınayacak. Avrupa sahnesinde başarıya ulaşmak için ne gerektiğini çok iyi bilen Rakitic, milli maç arası sonrasında iki teknik direktörün yeniden karşılaştığında taktiksel bir satranç maçı yaşanacağını öngörüyor.
Rakitic, "Bu her zaman zor bir maç olur, çünkü iki takım birbirini çok iyi tanıyor" diye ekledi. "Bence Hansi Flick de Simeone de takımlarını iyi hazırlayacak. Harika bir Şampiyonlar Ligi maçı izleyeceğimizi düşünüyorum. Barça'nın turu geçmesini umuyorum, ancak oldukça zorlu bir maç olacağını düşünüyorum."