Ivan Rakitic, Barcelona'nın en etkili oyuncusunu seçerken Lamine Yamal'ı es geçti

4 Nisan'da Atlético Madrid ile oynanacak La Liga karşılaşması öncesinde konuşan Rakitic, Raphinha'nın sahada olup olmamasına bağlı olarak Barça'nın genel kalitesinde belirgin bir fark olduğunu iddia etti.

"Her şeyi göz önünde bulundurduğumda, bana göre şu anda takımını en iyi kontrol eden kişi o," dedi Rakitic, Milano'da düzenlenen 'Legends Trophy' turnuvası sırasında Mundo Deportivo'ya. "Elbette Pedri ve Lamine Yamal hakkında çok konuşuyoruz, ama bence Raphinha'nın olduğu ve olmadığı bir Barça var."