İttihad'ın teknik direktörü Alman Jens Wissing, AFC Elit Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta müsabakaları kapsamında Emirlikler ekibi El Ayn karşısında alınan 1-4'lük ağır mağlubiyetin ardından baskılara teslim olmayı reddederek, takımının hâlâ gelişim aşamasında olduğunu ve taraftarların arzuladığı seviyeye ulaşmanın bir düğmeye basmakla gerçekleşen bir değişim değil, zaman ve sürekli çalışma gerektirdiğini vurguladı.

Wissing, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ağır sonuca rağmen oyuncularına bağlılığının ve onları savunmasının altını çizerek şunları söyledi: "Takımımdaki oyunculardan çok memnunum ve onları son nefesime kadar savunacağım. Bu, hazırlık dönemine bizimle başlayan takımın ta kendisi. Peki hazırlık döneminin başından bugüne kadar ne oldu? Gelişim gösterdik ve biz bir düğmeye basınca değişiverecek makineler değiliz."

Alman teknik adam, zor dönemlerden geçmenin takım kurma yolculuğunda doğal bir şey olduğunu da ekleyerek şunları belirtti: "Zor günler yaşanması doğaldır, ama biz gelişmek için gün be gün, hafta be hafta çalışıyoruz. Taraftarlar en iyisini hak ediyor, kulüp de bunu hak ediyor ve önümüzde büyük bir iş var. Maalesef teknik direktörlerin çalışmasını yalnızca sonuçlar yargılıyor ve bazen sonuçlar haksız oluyor."