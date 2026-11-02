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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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İttihad teknik direktöründen Al Ain tokadının ardından: Düğmeye basınca değişen makineler değiliz!

Al Ittihad - Al-Ain
Al Ittihad
Al-Ain
AFC Şampiyonlar Ligi 1
J. Wissing
Suudi Arabistan
Birleşik Arap Emirlikleri
Almanya

Lider şokunun ardından teknik direktörden ilk açıklama

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İttihad'ın teknik direktörü Alman Jens Wissing, AFC Elit Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta müsabakaları kapsamında Emirlikler ekibi El Ayn karşısında alınan 1-4'lük ağır mağlubiyetin ardından baskılara teslim olmayı reddederek, takımının hâlâ gelişim aşamasında olduğunu ve taraftarların arzuladığı seviyeye ulaşmanın bir düğmeye basmakla gerçekleşen bir değişim değil, zaman ve sürekli çalışma gerektirdiğini vurguladı.

Wissing, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ağır sonuca rağmen oyuncularına bağlılığının ve onları savunmasının altını çizerek şunları söyledi: "Takımımdaki oyunculardan çok memnunum ve onları son nefesime kadar savunacağım. Bu, hazırlık dönemine bizimle başlayan takımın ta kendisi. Peki hazırlık döneminin başından bugüne kadar ne oldu? Gelişim gösterdik ve biz bir düğmeye basınca değişiverecek makineler değiliz."

Alman teknik adam, zor dönemlerden geçmenin takım kurma yolculuğunda doğal bir şey olduğunu da ekleyerek şunları belirtti: "Zor günler yaşanması doğaldır, ama biz gelişmek için gün be gün, hafta be hafta çalışıyoruz. Taraftarlar en iyisini hak ediyor, kulüp de bunu hak ediyor ve önümüzde büyük bir iş var. Maalesef teknik direktörlerin çalışmasını yalnızca sonuçlar yargılıyor ve bazen sonuçlar haksız oluyor."

  • Vissing: Takımı tek bir geceye bakarak değerlendiremeyiz

    İttihad'ın teknik direktörü Al Ain karşısında alınan yenilginin zorluğundan söz etti ve bazı maçlarda performans düşüşünün yaşanabileceğini, bunun da oyuncuların önceki karşılaşmalarda ortaya koyduklarını yok saymaması gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Zor bir geceydi, performansta düşüş olabilir. Kaç kez geriye düştük ve maça geri döndük? Bunların en sonuncusu Neftçi karşılaşmasıydı. Oyuncular kaç kez kaplan ruhunu gösterdi? Takımı yalnızca bugün ortaya koyduğuna göre değerlendirirsem ona haksızlık etmiş olurum."

    Vesseng, mücadelenin daha çok uzun olduğunu ve takımının güçlü takımlarla mücadele edebilmek için özellikle zihinsel ve fiziksel olmak üzere birçok yönünü geliştirmesi gerektiğini vurgulayarak, sezon başındaki olumlu sonuçların takımın hatasız olduğu anlamına gelmediğine dikkat çekti.

    Şöyle açıkladı: "Mücadele etmek istiyorsak daha iyi olmalıyız. Hazırlık dönemi iyi geçti, başlangıçtaki sonuçlar da iyiydi, ancak biz hataları tespit edip bunları düzeltmek için çalışmamıza rağmen bazıları kazanırken bu hataları görmek istemedi. Şu an yaşananlar gelişim sürecinin bir parçası ve bu bir mazeret değil, çünkü ben mazeret üretmem."

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  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Maç yoğunluğu ve yorgunluk: Düşüşün nedeni bunlar mı?

    Alman teknik direktör, iki takımın hazırlık koşullarındaki farka dikkat çekerek, Al Ain'in hazırlanmak için tam bir hafta elde ettiğini, buna karşın Al Ittihad'ın yalnızca üç güne sahip olduğunu, maç baskısı ve fiziksel yüklerin birikmesi gölgesinde açıkladı.

    Wiessing şunları söyledi: "Al Ain'in hazırlanmak için bir haftası vardı, bizim ise yalnızca üç günümüz oldu. Geldiğim günden beri takımda bir gelişme görüyorum ve 18 maç oynadık, bu yüzden yüklerin ve eforun yönetimi son derece önemli bir mesele haline geldi. Basit hatalar takımı etkiliyor ve bizim toparlanma ile iyileşmeye odaklanmamız gerekiyor, önümüzde hâlâ büyük bir iş var."

    Takımın, rakiplerine hem fiziksel hem de zihinsel düzeyde ayak uydurabilmek için çalışmaya devam etmesi gerektiğini de ekledi; gelişim sürecinin sonuna gelmediğini ve Al Ittihad'ın ulaşmaya çalıştığı seviyeye giden yolun henüz başında olduğunu vurguladı.

  • Sorumluluğu üstleniyorum, mağlubiyet taktik yüzünden değildi

    Oyuncularını savunmasına rağmen Fiesing, sonuçların tüm sorumluluğunu üstlendiğini belirtti; aynı zamanda El Ain karşısındaki yenilgiyi taktiksel bir aksaklığın kanıtı olarak değerlendirmeyi reddetti ve şunları söyledi: "Bir teknik direktör olarak sorumluluğu yüzde 100 üstleniyorum. İşlerin yolunda gitmediği her maçta sorumluluğu üstlenirim ve bunu her seferinde tekrarlamam gerekmez."

    Ve şöyle ekledi: "Takım maça doğru bir şekilde başladığında taktiğin yanlış olduğu söylenemez. Bugün yaşananlar taktik yüzünden değildi; bu bir AFC Şampiyonlar Ligi gecesiydi ve karşımızda turnuvada büyük tecrübeye sahip güçlü bir takım vardı. Her ayrıntıda hazır olmalı ve bu koşullarla nasıl başa çıkacağımızı bilmeliyiz."

    Fiesing, İttihad'ın yeniden hak ettiği yere gelmesinin zaman gerektirdiğini vurgulayarak şöyle açıkladı: "Gerçekçi olmak gerekirse, biz olmak istediğimiz İttihad değiliz ve bir düğmeye basarak dönüşemeyiz. Gelişmeli ve çalışmalıyız; geçen sezon çok uzak değil ve iyi olmayan şeyler vardı. Her şeyi geliştirmeye çalışıyoruz, hâlâ yolun başındayız ve mümkün olan en kısa sürede geri dönmek için çalışmalıyız."

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  • Hataları kabul etmek: Ayn, İttihad'ın zayıf noktalarından faydalandı

    Maçı değerlendirirken Vissing, sonuçtan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi ve takımının, kıtasal tecrübeye ve büyük imkânlara sahip bir rakiple karşılaşmanın zorluğunun farkında olduğunu vurgularken, her iki devrede yakaladığı iyi başlangıcı gollere çeviremediklerini kaydetti.

    Şöyle konuştu: "Yenilginin ardından büyük bir hayal kırıklığı içindeyiz. Tecrübeye sahip ve büyük sonuçlar elde etmiş bir takımla karşılaşmanın zorluğunu biliyorduk ve maça hazırlandık, ancak bence hem birinci hem de ikinci yarıya iyi başladık, fakat üstünlüğümüzü gollere çeviremedik."

    Teknik direktör, takımının bazı golleri yeme biçimini eleştirerek şunları ekledi: "İkinci gol saçmaydı ve onu kötü bir şekilde yedik, kendi golümüzü attıktan sonra özgüven kazandık, ancak bir başka golü yine saçma bir biçimde yedik. Zeki ve iyi imkânlara sahip bir takımla karşılaştık, zihinsel, fiziksel ya da teknik olarak en iyi halimizde değildik."

    Vissing sözlerini, yorgunluğun oyuncularının performansına etkisini kabul ederek noktaladı ve şöyle dedi: "Yorgunluk bizi etkiledi, rakibe fiziksel olarak ayak uyduramadık, oyuncularla konuştum ve onlara, eğer rekabet etmek istiyorsak daha iyi olmamız gerektiğini söyledim. Bu acı bir gerçek ve başımızı dik tutup bununla yüzleşmeliyiz."

Gelecek maçlar
ITT

ITT

Premier Lig

06 Kas 2026

NEO

NEO

ALW

ALW

B.A.E Körfez Ligi

08 Kas 2026

ALA

ALA