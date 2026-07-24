Ahly, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Portekiz'deki dış kampında bugün Cuma günü Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes ile oynadığı hazırlık maçında 3-1 mağlup oldu.

Ahly maça birçok asıl oyuncusuyla başlamasına rağmen ilk yarıyı üç farkla geride kapattı ve ardından ikinci yarıda birçok değişiklik yaptı.

İkinci yarının başlamasıyla birlikte Brezilyalı Matheus Goncalves, Ahly'nin ilk ve tek golünü kaydetmeyi başardı ancak bu, skorda geri dönüş için yeterli olmadı.