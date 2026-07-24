Ahli, yeni futbol sezonu 2026-2027 öncesinde dış kampında oynadığı hazırlık maçlarındaki olumsuz sonuçlarına devam etti.
Çeviri:
Ittihad kâbusu ve sakatlık laneti: Yeni sezon öncesi Ahly'yi kaygılandıran yeni bir mağlubiyet
Portekiz mağlubiyeti
Ahly, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Portekiz'deki dış kampında bugün Cuma günü Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes ile oynadığı hazırlık maçında 3-1 mağlup oldu.
Ahly maça birçok asıl oyuncusuyla başlamasına rağmen ilk yarıyı üç farkla geride kapattı ve ardından ikinci yarıda birçok değişiklik yaptı.
İkinci yarının başlamasıyla birlikte Brezilyalı Matheus Goncalves, Ahly'nin ilk ve tek golünü kaydetmeyi başardı ancak bu, skorda geri dönüş için yeterli olmadı.
Tek galibiyet
Bu mağlubiyet, Ahly'nin yeni sezon öncesindeki yurt dışı kampında oynadığı hazırlık maçlarında aldığı ikinci yenilgi oldu. Takım, Avusturya'da Alman ekibi Holstein Kiel'e 4-1 mağlup olmuştu.
Buna karşılık "Ahly", Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Saalfelden'i 8-0 yenerek tek galibiyetini aldı. Portekiz'de ise Portekiz ekibi Rio Ave ile 2-2 berabere kaldı.
Ittihad'ın kâbusu
Ahli taraftarları, takımlarının geleneksel komşu ve rakip İttihad'ın yaşadığı trajediyi tekrarlamasından korkuyor. Zira İttihad, o dönemde Suudi Ligi'nin şampiyonu olmasına rağmen geçen sezonun başında oynadığı hazırlık maçlarında tökezlemişti.
Bunun sonucunda İttihad, gelmiş geçmiş en kötü sezonlarından birini geçirdi; Suudi Ligi puan tablosunda beşinci sırada yer aldı, Kral Kupası ve Süper Kupa'ya yarı finalde, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'ne ise çeyrek finalde veda etti.
Sakatlıkların laneti
Ahli taraftarlarını endişelendiren tek şey sonuç değil; aynı zamanda takım oyuncularının bu hazırlık maçlarında maruz kaldığı sakatlıklar da endişe kaynağı. Bunların sonuncusu ise Salih Ebu'ş-Şemat oldu.
Ebu'ş-Şemat, Portekiz ekibinin oyuncularından biriyle girdiği sert bir mücadelenin ardından, Vitoria Guimaraes maçının ikinci yarısının ortasında sedyeyle sahayı terk etti.
Ebu'ş-Şemat'tan önce, sol bek Zekeriya Hosavi de Holstein Kiel karşısında 4-1 kaybedilen maçta sakatlanmıştı.
Ahli taraftarları, takımın yeni sezona kadrosu eksiksiz bir şekilde girmesini umuyor; özellikle de geçen sezonun sonunda Cezayirli kanat oyuncusu Riyad Mahrez ve Fildişi Sahilili orta saha oyuncusu Franck Kessié gibi tecrübeli birçok oyuncuyu kaybetmişken.
Yeni hazırlık maçları
Ahli, Portekiz'deki mevcut kampında oynayacağı iki hazırlık maçında olumlu sonuçlar elde ederek taraftarını mutlu etmek zorunda olacak.
Ahli, yurt dışı kampını bu ayın 28 Temmuz'unda tamamlamadan önce Portekiz ekibi Portimonense ve İngiliz ekibi Fulham ile karşılaşacak.
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