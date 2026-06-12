FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun İtalya’ya yönelik neredeyse alaycı nitelikteki açıklamaları, İtalya Futbol Federasyonu’nun (FIGC) anında tepkisini çekti. Federasyon, büyük bir değişim sürecinde olmasına ve Başkan Gabriele Gravina’nın yakında görevini Abodi ile Malagò’dan birine (favori olan Malagò) devretmesine rağmen, dünya futbol federasyonunun 1 numarasına “talihsiz” olarak nitelendirilen bu açıklamaya saygı gösterilmesi talebiyle hemen yanıt verdi.
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İTF, Infantino'ya yanıt verdi: "Talihsiz bir açıklama, futbol saygı öğretir"
INFANTINO'NUN ALAYCI SÖZLERİ
CazéTV'ye konuşan Infantino, İtalya'yı şu sözlerle kışkırtmıştı: "Bakalım 48 takımlı bu Dünya Kupası nasıl geçecek. Bunun devasa bir etkinlik olduğu açık. Tüm dünyayı daha da fazla dahil etmek için 64 takımlı bir formatı zaten tartışmıştık. Bu konu FIFA Konseyi'nde gündeme getirildi, ancak şimdilik 48 takımlı bu ilk Dünya Kupası'nın tadını çıkaralım. Belki 64 takımlı bir formatta İtalya elemeyi başarırdı… 208 takıma çıkıp elemeyi geçip geçemeyeceğini görebilirdik."
İTALYA FUTBOL FEDERASYONU'NUN CEVABI
İtalya Futbol Federasyonu'ndan (FIGC) yanıt geldi: "Bu talihsiz bir açıklama oldu; tüm İtalyan spor camiasının duygularını inciten bir tavır sergilendi. Futbol, saygıdan başlayarak değerleri öğretir."