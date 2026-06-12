İTF, Infantino'ya yanıt verdi: "Talihsiz bir açıklama, futbol saygı öğretir"

CazéTV'ye konuşan Infantino, İtalya'yı şu sözlerle kışkırtmıştı: "Bakalım 48 takımlı bu Dünya Kupası nasıl geçecek. Bunun devasa bir etkinlik olduğu açık. Tüm dünyayı daha da fazla dahil etmek için 64 takımlı bir formatı zaten tartışmıştık. Bu konu FIFA Konseyi'nde gündeme getirildi, ancak şimdilik 48 takımlı bu ilk Dünya Kupası'nın tadını çıkaralım. Belki 64 takımlı bir formatta İtalya elemeyi başarırdı… 208 takıma çıkıp elemeyi geçip geçemeyeceğini görebilirdik."