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İtalyan teknik direktör Pep Guardiola’nın halefi olmaya hazırlanırken, Manchester City, Chelsea ile Enzo Maresca için 17 milyon sterlinlik bir anlaşmaya vardı
Kulübün yeni teknik direktör arayışı sona yaklaşıyor
Guardiola’nın ayrılışının kesinleşmesinin ardından City, kulübün iç işleyişini zaten çok iyi bilen bir teknik direktörün imzasını almak için hızlıca harekete geçti. Maresca, daha önce tarihi 2022-23 sezonunda üçlü kupayı kazanan takımda Guardiola’nın yardımcısı olarak görev yapmıştı; bu da onu tahtın doğal varisi haline getiriyor.
Onu Etihad Stadyumu'na geri getirme çabaları hukuki sorunlar nedeniyle gecikse de, haberlere göre süreç sonuçlandırılmaya bir adım daha yaklaştı.
- Getty Images Sport
Chelsea anlaşmasının mali ayrıntıları
Maresca, 1 Ocak’ta Chelsea’deki görevinden ayrılmış olsa da, mevcut sözleşmesinin şartları gereği Batı Londra kulübüyle hukuki olarak bağlı kalmaya devam etmişti. Bu durum, iki Premier Lig devi arasında karmaşık müzakerelerin yapılmasını gerektirdi. Birkaç tur süren görüşmelerin ardından nihayet bir ilerleme kaydedildi ve son şampiyon, durumu çözmek için önemli bir mali paketi kabul etti.
Sky'a göre, City ve Chelsea, İtalyan teknik direktörün sözleşmesinin kalan süresini feshetmek için yaklaşık 17 milyon sterlin değerinde bir tazminat paketi üzerinde anlaştı. 17 milyon sterlinlik bu anlaşma, transferin önündeki son engeli ortadan kaldırarak 46 yaşındaki teknik direktörün Etihad'da görevine resmen başlamasına olanak sağladı.
Chelsea için ise bu ücret, çalkantılı bir teknik direktörlük dönemini geride bırakmaya çalışan kulüp açısından önemli bir mali destek anlamına geliyor.
Maresca’nın antrenörlük kariyerindeki yükselişi
Maresca için Manchester’a dönüş yolculuğu hızlı ve etkileyici bir süreç oldu. Guardiola’nın sağ kolu olarak geçirdiği başarılı dönemin ardından, Leicester City’de baş antrenör olarak ilk önemli adımlarını attı. King Power Stadyumu’ndaki görevi süresince, “Foxes”ı ilk denemede Premier Lig’e geri döndürdü.
Bu başarı, 2024 yazında Stamford Bridge’de teknik direktörlük görevini almasını sağladı ve burada taktiksel zekasını sergilemeye devam etti.
Kulüp yönetimi konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle yılın başında Chelsea’den ayrılmasına rağmen, itibarı yüksek seviyede kaldı. Londra’daki görev süresi boyunca takımı kupa zaferlerine ulaştırmayı başardı ve 2025 yılında hem Conference Ligi’ni hem de Kulüpler Dünya Kupası’nı kazandı.
- Getty Images Sport
Bundan sonra ne olacak?
Kulüpler artık tam bir mutabakata vardığından, son formalitelerin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor. Maresca’nın yeni sözleşmesini imzalamak üzere kısa süre içinde Manchester’a gitmesi planlanıyor. Sözleşme, kulübün İngiliz ve Avrupa futbolunda zirvedeki hakimiyetini sürdürme konusundaki yeteneğine duyduğu güveni vurgulayan, önemli bir uzun vadeli taahhüt olacak.
İtalyan teknik adamın, 2029 yılına kadar takımın başında kalmasını sağlayacak üç yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Guardiola’nın gölgesinden çıkıp sahneye çıkmaya hazırlanan Maresca’nın önünde zorlu bir görev bulunuyor.