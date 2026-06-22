İtalyan teknik direktör Pep Guardiola’nın halefi olmaya hazırlanırken, Manchester City, Chelsea ile Enzo Maresca için 17 milyon sterlinlik bir anlaşmaya vardı

Guardiola’nın ayrılışının kesinleşmesinin ardından City, kulübün iç işleyişini zaten çok iyi bilen bir teknik direktörün imzasını almak için hızlıca harekete geçti. Maresca, daha önce tarihi 2022-23 sezonunda üçlü kupayı kazanan takımda Guardiola’nın yardımcısı olarak görev yapmıştı; bu da onu tahtın doğal varisi haline getiriyor.

Onu Etihad Stadyumu'na geri getirme çabaları hukuki sorunlar nedeniyle gecikse de, haberlere göre süreç sonuçlandırılmaya bir adım daha yaklaştı.



