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İtalyan işi! Montella, Türkiye teknik direktörü olarak Bursa'da İtalya'ya karşı galibiyet sözü vererek ülkesini fethetmeye ant içti
Montella, İtalya maçı için iddialı galibiyet sözüyle takımı motive etti
Türkiye Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kocaeli Stadı'nda Fransa'ya A Grubu'nda 1-0 kaybedilen maçın ardından gözünü hemen pazartesi günü İtalya ile oynanacak kritik UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasına çevirdi. Bu yenilgiye rağmen İtalyan teknik adam, oyuncularına moral veren bir mesaj verdi ve kendi ülkesini yeneceklerine dair tam güven duyduğunu ifade etti.
Montella, Fransa karşısında takımın fiziksel yoğunluğunu ve mental dayanıklılığını övdü.
Takımından bu hayal kırıklığını avantaja çevirmesini ve bunu doğrudan Bursa'da üç puan almaya yansıtmasını istedi.
- Anadolu Agency
Teknik direktör, Fransa yenilgisinin ardından soyunma odasında tutkulu bir konuşma yaptı
Maçın ardından soyunma odasında yaptığı konuşmada Montella, takımının mücadeleci ruhunu överken Fransa'ya galibiyet golünü hediye eden anlık konsantrasyon kaybını da değerlendirdi. Teknik direktör, Türkiye'nin herhangi bir milli takımla rekabet edecek kaliteye sahip olduğunu kanıtladığında ısrar etti.
Montella, Roberto Mancini'nin takımına karşı taktik disiplinin ve tutkunun korunmasının başarıyı garanti edeceğini vurguladı.
"Hepiniz çok iyi oynadınız ve mücadeleci ruhunuzu gösterdiniz" diyen Montella, sözlerini şöyle sürdürdü: "Anlık bir konsantrasyon kaybı nedeniyle gol yedik ama bu maçı kazanabilirdik. Şimdi enerjimizi hemen toplayıp İtalya maçına odaklanacağız. Aynı disiplin ve tutkuyla oynadığımız sürece bu kez kazanacağız."
Montella, Bursa için taktiksel revizyon ve dörtlü savunma hazırlığında
Fiziksel açıdan zorlu geçen açılış maçının yarattığı yorgunlukla başa çıkmak isteyen Montella, pazartesi günü Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak maç için kapsamlı bir taktiksel değişiklik planlıyor. Fransa karşısında beşli savunmayla sahaya çıkan teknik adamın, İtalya'ya karşı hücum etmek için dinamik bir dörtlü savunma hattına dönmesi bekleniyor.
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in, orta saha kurulumuna yön vermek için tercih ettiği 10 numara rolüne kayması bekleniyor.
Can Uzun, Oğuz Aydın, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu kanat pozisyonları için yarışırken, hücum hattının en ucunda Barış Alper ya da Deniz Gül görev yapacak.
- PS Images
Ay-Yıldızlılar, Bursa'daki mücadelede Uluslar Ligi'ndeki ilk puanlarını arıyor
Türkiye, pazartesi akşamı İtalya'ya karşı oynanacak yüksek profilli karşılaşma öncesi Kocaeli'de maç sonrası toparlanma çalışmasını tamamlayıp Bursa'ya gidecek. Montella'nın ekibi, kampanyadaki ilk galibiyetini almak için iç saha desteğini avantaja çevirmeyi hedefliyor.
İtalya da Mancini yönetimindeki kendi kadro düzenlemelerinin ardından Bursa'ya gidiyor.
Montella, takımını İtalya karşısında dikkat çekici bir galibiyete taşımayı hedefliyor.
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