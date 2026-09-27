Türkiye Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kocaeli Stadı'nda Fransa'ya A Grubu'nda 1-0 kaybedilen maçın ardından gözünü hemen pazartesi günü İtalya ile oynanacak kritik UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasına çevirdi. Bu yenilgiye rağmen İtalyan teknik adam, oyuncularına moral veren bir mesaj verdi ve kendi ülkesini yeneceklerine dair tam güven duyduğunu ifade etti.

Montella, Fransa karşısında takımın fiziksel yoğunluğunu ve mental dayanıklılığını övdü.

Takımından bu hayal kırıklığını avantaja çevirmesini ve bunu doğrudan Bursa'da üç puan almaya yansıtmasını istedi.