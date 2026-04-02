Italy World Cup failure GFX GOAL
İtalyan futbolunun sonu mu? Calcio, üçüncü Dünya Kupası “kıyametinden” bir daha asla toparlanamayabilir

Bosna Hersek - İtalya

Gianluigi Donnarumma, Salı günü Bosna-Hersek'e karşı oynanan Dünya Kupası baraj maçındaki yenilginin ardından gözyaşlarına boğulan birkaç İtalyan oyuncudan biriydi; ancak Zenica'da penaltı atışlarında alınan bu yenilgi, kaleciyi diğerlerinden daha fazla sarstı. Bu, onun eleme turlarında başarısızlığa uğradığı ilk deneyim değildi; bu, üçüncü kez oluyordu. Yine de, yaşadığı büyük hayal kırıklığına rağmen Donnarumma yılmadı.

"Doğru, kelimelerin pek bir anlamı yok," diye yazdı Manchester City kalecisi sosyal medyada, "ama içimden gelen ve sizlerle paylaşmak istediğim bir şey var. Böylesine büyük bir hayal kırıklığının ardından, bir kez daha sayfa çevirmek için cesaret bulmalıyız. Ve bunu yapmak için çok fazla güce, tutkuya ve inanca ihtiyacımız var. Her zaman inanmak. Bizi ileriye götüren motor budur, çünkü hayat, hiçbir şeyden geri durmadan her şeyini verenleri nasıl ödüllendireceğini bilir.

"Ve işte buradan yeniden başlamalıyız. Birlikte. Bir kez daha. İtalya'yı hak ettiği yere geri getirmek için."

Ancak mesele şu ki, İtalyan futbolu şu anda tam da hak ettiği yerde; yıllarca süren, tepeden tırnağa kötü yönetim sonucunda, calcio dünyasının eski ihtişamına kavuşacağına dair herhangi bir şekilde iyimser olmak neredeyse imkansız hale geldi.

    'Spor dünyasında yaşanan trajedi'

    Tıpkı pek çok İtalyan gibi, Fabio Capello da Salı gecesi uykuya dalmakta zorlandı. İtalya’nın bir kez daha Dünya Kupası play-off’larını kaybettiği gerçeğini bir türlü kabullenemiyordu. 

    "Dört kez dünya şampiyonu olmuş bir takımdan bahsediyoruz," dedi efsanevi teknik direktör Marca'ya. "Bu bir spor trajedisi, bir utanç. İtalyan futbolunun yakın tarihindeki en kötü olaylardan biri."

    Ancak bu hiç de şaşırtıcı değildi. İtalya, Kuzey İrlanda ile oynadığı yarı final maçını sonunda oldukça rahat bir şekilde kazanmış olabilir, ancak kimse Gennaro Gattuso'nun kadrosunun gücü konusunda kendilerini kandırmıyordu. Bu, klasik bir Azzurri kadrosu değildi - geçen Kasım ayında Norveç'e kendi sahasında 4-1 yenilmiş olmaları da bunu vurguluyordu.

    Elbette, Bosna'yı yenmek için yeterli kaliteye sahip olmaları gerekirdi ve Moise Kean'ın erken golüyle konuk takım 1-0 öndeyken, devre arasına dört dakika kala Alessandro Bastoni'nin aptalca kırmızı kart görmesi olmasaydı muhtemelen bunu başarırlardı.

  • FBL-WC-2026-UEFA-BIH-ITA-QUALIFIERAFP

    Bir başka kendi kendimize yaptığımız yenilgi

    Ancak o gece İtalya aleyhine verilen önemli kararlar olsa da, kimse bu kendi hatalarıyla sonuçlanan yenilgiyi mazur göstermeye cesaret edemedi. Stefano Agresti’nin Gazzetta dello Sport’ta yazdığı gibi: “Gerçek şu ki Bosna daha güçlüydü ve biz artık nasıl gelişebileceğimizi düşünmekten yorulduk: teknik, konuşmalar. Üçüncü kıyamet en kötüsü.

    "Zenica'da [hakemler] bize itiraz etmek için bazı nedenler verdi. Açıkça görülen Bastoni'nin kırmızı kartı değil, daha çok (Tarik) Muharemovic'e kırmızı kart gösterilmemesi. Ama hadi ama, biz İtalya'yız. Dünya sıralamasında 71. sırada yer alan bir milli takımla karşı karşıya kalırken gerçekten bu kadar küçük detaylara takılabilir miyiz? Maçı kendimiz mahvettik."

    Sonuç olarak, Gattuso'nun pozisyonu hemen sorgulanmaya başladı. Luciano Spalletti'nin şok edici derecede kötü görev süresinin ardından tam bir kaos içinde kalan takımı devralıp makul bir iş çıkarmıştı, ancak Gattuso geçen Kasım ayında İtalya'yı Dünya Kupası'na götüremezse pozisyonunun savunulamaz hale geleceğini kendisi de itiraf etmişti.

    "Hedefe ulaşırsam övgüyü alırım; aksi takdirde İtalya'dan uzaklara gidip yaşayacağım," dedi gazetecilere. "Zaten biraz uzaktayım [Marbella'da yaşıyor], ama daha da uzağa gideceğim. [Başarısızlığın] sonucu budur, bunun farkındayım."

    Bu nedenle, Gattuso'nun Haziran ayında sona erecek sözleşmesinin yenilenmemesi oldukça muhtemel görünüyor ve hatta onunyerine, Euro 2020'deki muhteşem başarıda Azzurri'yi zafere taşıyan eski teknik direktör Roberto Mancini'nin geçebileceği konuşuluyor. 

    Bununla birlikte, Gattuso'nun oyuncuların ve İtalyan futbolundaki birçok etkili ismin desteğini koruduğunu belirtmek gerekir. Örneğin Franco Baresi, Dünya Kupası şampiyonu olan Gattuso'nun "bu yenilgiden kesinlikle en az sorumlu olanlardan biri" olduğunu savunuyor

    Nitekim, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, görev süresi içindeki ikinci Dünya Kupası başarısızlığının ardından başlıca suçlu olarak görülüyordu ve Perşembe öğleden sonra yoğun baskılara boyun eğerek görevinden istifa etti.

    Gravina gitti

    İtalya Spor Bakanı Andrea Abodi, play-off maçındaki yenilginin ertesi sabahı Gravina'nın istifasını talep ederek, "Takıma ve teknik direktöre gösterdikleri özveri için teşekkür ediyorum, ancak İtalyan futbolunun yeniden inşa edilmesi gerektiği ortada ve bu süreç İtalyan Futbol Federasyonu (FIGC) yönetiminin yenilenmesiyle başlamalıdır" dedi.

    Gravina, geçen yıl oyların yüzde 98,68'ini alarak FIGC başkanlığına yeniden seçilmişti ve başlangıçta en azından gelecek haftaki Federal Konsey Toplantısı'na kadar görevde kalma niyetini açıklamıştı. 

    Ancak Lazio başkanı Claudio Lotito, Gravina'nın istifasını talep eden bir dilekçeyi İtalyan Senatosu'na sunacak kadar ileri gitti; Gravina ise, performansını savunmak için tuhaf bir girişimde bulunarak diğer sporları futbolun "profesyonel" dünyasına kıyasla "amatör" olarak nitelendirerek, görevde kalma umutlarını tamamen yok etti.

    Bazı taraftarların FIGC ofislerine yumurta atması da dahil olmak üzere artan düşmanlık ortamında Gravina, Perşembe öğleden sonra Roma'da Serie A, Serie B, Serie C, amatör ligler ile antrenörler ve oyuncular derneklerinin temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde futbol krizini ele aldıktan sonra sonunda istifa etti.

    Gravina, toplantının ardından gazetecilere, "Yıllar sonra, bir hüzün ama aynı zamanda bir sükunet hissediyorum" dedi. "Bugün yine büyük destek, saygı ve sevgi gösteren ve devam etmemde ısrar eden Federasyonun tüm üyelerine teşekkür etmeliyim, ancak kararımı verdim; bu kişisel ve dikkatlice düşünülmüş bir karardı."

    "Serie A'da yeterince İtalyan yok"

    Gravina'nın halefini belirleme çalışmaları şimdiden başladı; seçim tarihi geçici olarak 22 Haziran olarak belirlendi ve Giovanni Malago, Giancarlo Abete, Umberto Gandini, Gianni Rivera ve hatta Beppe Marotta'nın adları bu görevle anılıyor. 

    Bazı adaylar şüphesiz diğerlerinden daha nitelikli - eski İtalyan Olimpiyat Komitesi başkanı Malago şimdilik favori - ancak görevi devralan kişi, Gazzetta dello Sport'un Perşembe günü işaret ettiği gibi, İtalyanlar arasında futbola olan ilginin azalmasına neden olan yıllardır süren düşüşü durdurmak ve tersine çevirmek için çok büyük bir işin üstesinden gelmek zorunda kalacak.

    Gravina, istifa etmeden önce, FIGC'nin başarılı bir Azzurri oluşturma çabalarının, şu anda Serie A'da forma giyen oyuncuların sadece %33'ünün milli takımda oynama hakkına sahip olması nedeniyle engellendiğini de savundu. Bu, Gattuso'nun da birçok kez dile getirdiği ve Demetrio Albertini'nin de desteklediği bir nokta.

    Eski İtalya milli futbolcusu Tuttosport'a verdiği demeçte, "Sorun şu ki, elimizde iyi oyuncular var ama sayıları yeterli değil" dedi. "Genel olarak milli takım teknik direktörünün seçme seçenekleri sınırlı ve üstüne üstlük bazı oyuncuların İtalya milli takımında oynadıkları maç sayısı, Avrupa kulüp turnuvalarında oynadıkları maç sayısından fazla.

    "Lafı dolandırmanın bir anlamı yok; belirli türdeki uluslararası maçlara yeterince hazır değiliz. Bu yüzden Gattuso, bu seviyede çok sayıda maça çıkmış olan [Marco] Verratti'yi tekrar kadroya almak istedi. Bununla birlikte, elbette bu, bu play-off'u kazanacak kalitemiz olmadığı anlamına gelmez.

    "Euro 2020 hak edilen bir zaferdi, ancak altta yatan sorunu çözmedi: Serie A'da yeterince İtalyan oyuncu yok. FIGC'nin genç futbol için yeni bir teknik proje duyurduğunu duydum. Ancak somut adımlar atılmasını ve bunun sadece boş sözlerde kalmamasını umuyorum."

    Albertini'nin bu endişesi, neredeyse tüm İtalyan futbolseverler tarafından paylaşılıyor.

    Çekici olmayan ürün

    Bu aşamada İtalyan futbolunun sayısız sorunla boğuştuğu acı bir gerçek; bunu, olağanüstü iyi yönetilen Atalanta'nın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan tek Serie A takımı olması da açıkça ortaya koyuyor. 

    Uzun zamandır beklenen modern stadyumların inşasını engelleyen, bitmek bilmeyen bürokrasi, birbiri ardına kulüp başkanlarını çileden çıkarmıştır. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin Perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkenin altyapı sorunları çözülmedikçe İtalya'nın Euro 2032'nin ev sahibi ülkelerinden biri olmaktan çıkarılabileceğini belirtmiştir.

    Serie A'daki stadyumların içler acısı durumu, İtalyan futboluna yönelik olumsuz algıya da katkıda bulunuyor. Lig, en büyük isimlerinin çoğunun en iyi yıllarını çoktan geride bırakmış olması nedeniyle artık bir nevi emeklilik ligi olarak görülüyor. Serie A takımlarının transfer piyasasında en iyi yetenekler için rekabet edememesi nedeniyle bu durumun yakın zamanda değişmesi pek olası değil.

    Kulüplerin çoğu, oynadıkları stadyumların sahibi değil, bu da maç günlerinde milyonlarca dolarlık gelirden mahrum kalmalarına neden oluyor. İtalyan futbolu artık pek çekici bir ürün olmadığı için lig de televizyon haklarının satışından eskisi kadar para kazanamıyor. 

    Sonuç olarak, gerçek bir devrim olmadan tersine çevrilmesi imkansız görünen bir gerileme sarmalına girilmiştir. Ne yazık ki, İtalya'da radikal reformlar defalarca reddedilmiştir.

    Baggio'nun İtalyan futbolunu kurtarma girişiminin başarısızlığı

    2010 yılında yaşanan feci Dünya Kupası performansının ardından, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), İtalyan futbolunu baştan aşağı yenilemek üzere bir plan hazırlamakla büyük Roberto Baggio’yu görevlendirdi. Ertesi yıl, 50'den fazla işbirlikçinin uzman analizlerine dayanan 900 sayfalık bir raporu federasyona sundu. Baggio, genç yaş seviyesinde taktikten çok tekniğin önemini savunmanın yanı sıra, Coverciano (İtalyan futbolunun merkezi) yakınlarında bir okul kurulmasını da savundu.

    Baggio, geçen yıl New York Times'a verdiği röportajda, "Önemli olan, insanları önce insan, sonra futbolcu olarak yetiştirmekti" dedi. "Herkes futbolcu olmayacak, ama herkes bir insan olacak. Temelimiz buydu."

    FIGC, Baggio'nun önerilerinin büyük çoğunluğunu görmezden geldi ve Baggio, sonunda 2013 yılının Ocak ayında hayal kırıklığı içinde istifa etti. Eski 10 numara, o dönemde, "Bana verilen görevi yerine getirmeme izin verilmedi ve 2011 yılının Kasım ayında sunduğum 900 sayfalık raporumun bir kağıt parçası olarak kalması gerçeğini kabullenmeye niyetim yok," demişti.

    Şu anda anlaşılabilir bir endişe, İtalyan futbolunu kökten değiştirmek için yapılacak her türlü girişimin de benzer bir trajik sonla karşılaşacağıdır.

    Arrigo Sacchi'nin dediği gibi, "Çok konuşuyoruz, ama sorunları sadece sözlerle çözemezsiniz." Bu sözler 2022'de söylenmişti. Şimdi 2026'dayız. Ve bu arada hiçbir şey değişmedi. 

    Aksine, durum tartışmasız bir şekilde daha da kötüleşti, yani bu sefer gerçekten önlem alınmazsa, İtalyan futbolu üçüncü kıyametinden bir daha asla kurtulamayabilir.