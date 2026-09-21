Cagliari'de kiralık geçirdiği yılın ardından Atalanta'ya dönen Palestra, transfer döneminin bir aydan uzun bölümünde Inter'in en çok istediği isim oldu; Inter, süren görüşmeleri ve oyuncuya olan beğenisini gizlemek için hiçbir şey yapmadı.

Ancak sonunda, son anda devreye girip piyasa dışı bir artırımla, 2005 doğumlu oyuncuyu toplam bonuslar dahil 60 milyon euro karşılığında ve sezon başına net 5 milyon eurodan 6 yıllık sözleşmeyle Chelsea kadrosuna kattı.