Roberto Mancini'nin yeni İtalya'sı, teknik direktörün Coverciano'da düzenlenen tanıtım basın toplantısıyla resmen başladı. Açıklanan kadroda bazı eksikler dikkat çekerken, bunların arasında Federico Dimarco'nun son anda kadrodan çıkması da yer aldı. Ancak en çok tartışılan isimlerden biri, hâlâ sakat olan Marco Palestra oldu. Eski Cagliari'li kanat oyuncusu, şüphesiz tüm yazın en çok konuşulan isimlerinden biriydi ancak Chelsea formasıyla yaşadığı macera bir türlü patlama yapamıyor.
İtalya yok ve sıfır maç, Palestra'nın Chelsea'deki serüveni nasıl gidiyor
Yaz transferi
Cagliari'de kiralık geçirdiği yılın ardından Atalanta'ya dönen Palestra, transfer döneminin bir aydan uzun bölümünde Inter'in en çok istediği isim oldu; Inter, süren görüşmeleri ve oyuncuya olan beğenisini gizlemek için hiçbir şey yapmadı.
Ancak sonunda, son anda devreye girip piyasa dışı bir artırımla, 2005 doğumlu oyuncuyu toplam bonuslar dahil 60 milyon euro karşılığında ve sezon başına net 5 milyon eurodan 6 yıllık sözleşmeyle Chelsea kadrosuna kattı.
Büyük heyecan ve beklenti
Transferin rakamları, Inter'in hayal kırıklığı ve Premier League'deki bir başka İtalyan'ın hikâyesi, Xabi Alonso yönetiminde daha en başından itibaren yaz hazırlık maçlarında İspanyol teknik adamın ondan beklediklerini karşılayacak seviyede olduğunu gösteren sağ bekin etrafındaki heyecanı ve beklentiyi kaçınılmaz olarak patlattı. Tottenham, Milan ve Juventus'a karşı sergilenen sağlam performanslar da sezon başlangıcında tartışmasız ilk 11 oyuncusu olacağının sinyallerini veriyordu.
SAKATLIK
24 Ağustos'ta Fulham'a karşı oynanacak resmi maçtaki ilk maçına çıkması için her şey hazırdı, ancak karşılaşmanın başlamasına birkaç gün kala sakatlık geldi. Chelsea için yalnızca hafif bir kas yorgunluğu olması gereken bu duraklama, o günden bu yana fiilen Palestra'yı resmi debut gününü sürekli ertelemek zorunda bıraktı ve o gün hiç gelmedi.
Yine ceza sahasında
Her ne kadar Chelsea bir sakatlığın varlığını doğrulamamış olsa da, İtalyan oyuncunun yaşadığı aranın ciddi olduğunu gösteren tek sözleri teknik direktör Xabi Alonso basın toplantısında sarf etti.
Carabao Cup'taki Luton Town maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında İspanyol teknik adam, "Palestra için sanırım konuyu biraz daha derinlemesine incelememiz gerekecek" diyerek duruma dikkat çekti.
Aranın ardından hazır
Tetkikler böylece sakatlığın varlığını doğruladı ve buna bağlı olarak oyuncunun eylül ayı boyunca forma giyemeyeceği netleşti. Chelsea’nin oynadığı yedi resmi maçın hiçbirinde Palestra görev yapmadı.
“Sakatlık kuadrisepsle ilgili. İyileşme sürecinin neredeyse son aşamasında” diyerek birkaç gün önce sözlerini tamamlamıştı Xabi Alonso. Kesin olan şu ki kâbusun sonu artık bir adım uzakta ve Brentford maçındaki yokluğun ardından gözler şimdi, aradan dönüşte Bournemouth’a karşı oynanacak maça çevrildi.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun