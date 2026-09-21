Roberto Mancini yönetimindeki yeni İtalya, teknik direktörün Coverciano’daki tanıtım basın toplantısıyla resmen başladı. Açıklanan kadroda bazıları son anda yaşanan, Federico Dimarco’nunki gibi birçok eksik yer aldı, ancak en çok tartışılan yokluklardan biri de hâlâ sakat olan Marco Palestra oldu. Eski Cagliari kanat oyuncusu kuşkusuz tüm yazın en çok konuşulan isimlerinden biriydi, ancak Chelsea formasıyla yaşadığı macera bir türlü patlama yapamıyor.
İtalya yok ve sıfır maç, Palestra'nın Chelsea'deki gidişatı nasıl?
Yaz transferi
Cagliari'de kiralık geçirdiği yılın ardından Atalanta'ya dönen Palestra, bir aydan uzun süren transfer döneminde Inter'in en çok istediği isimlerden biriydi; Inter, süren görüşmeleri ve oyuncuya olan beğenisini gizlemek için hiçbir şey yapmadı.
Ancak sonunda, son anda devreye girip piyasa dışı bir artırımla bonuslar dahil toplam 60 milyon euro ve sezon başına net 5 milyon eurodan 6 yıllık sözleşmeyle 2005 doğumlu oyuncuyu Chelsea kadrosuna kattı.
Büyük heyecan ve beklenti
Transferin rakamları, Inter'in hayal kırıklığı ve Premier League'deki bir başka İtalyan'ın hikayesi, Xabi Alonso'nun yönetiminde en başından itibaren görev yapan sağ bekin etrafındaki hype'ı ve beklentiyi kaçınılmaz olarak patlattı; oyuncu da yaz hazırlık maçlarında, İspanyol teknik adamın ondan istediklerinin seviyesinde olduğunu gösterdi. Tottenham, Milan ve Juventus karşısındaki sağlam performansları, sezona tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olarak başlayacağının sinyallerini veriyordu.
Sakatlık
24 Ağustos'ta Fulham'a karşı oynanacak resmi ilk maç için her şey hazırdı, ancak karşılaşmanın başlamasına birkaç gün kala sakatlık geldi. Chelsea için sadece hafif bir kas yorgunluğu olması gereken bu durum, o günden bu yana Palestra'yı hiçbir zaman gelmeyen resmi ilk maç gününü sürekli ertelemek zorunda bıraktı.
Yine pitte
Her ne kadar Chelsea bir sakatlık bulunduğunu doğrulamamış olsa da, İtalyan oyuncunun yokluğunun ciddi olduğunu ortaya koyan tek sözleri teknik direktör Xabi Alonso basın toplantısında dile getirdi.
Carabao Cup'ta Luton Town ile oynanacak maç öncesindeki basın toplantısında İspanyol teknik adam, "Palestra için belki de durumu biraz daha derinlemesine incelememiz gerekecek" diyerek bunu vurguladı.
Aranın ardından hazır
Yapılan tetkikler böylece sakatlığın varlığını doğruladı ve bunun sonucunda oyuncunun eylül ayı boyunca forma giyemeyeceği kesinleşti. Chelsea’nin oynadığı yedi resmi maçın hiçbirinde Palestra sahaya çıkmadı.
"Sakatlık kuadrisepsle ilgili. İyileşme sürecinin neredeyse son aşamasında" diyerek Xabi Alonso birkaç gün önce sözlerini tamamladı. Kesin olan şu ki kabusun sonu artık çok yakın ve Brentford maçındaki yokluğun ardından şimdi hedef, aradan dönüşte Bournemouth karşılaşması.
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