Cagliari'de kiralık geçirdiği yılın ardından Atalanta'ya dönen Palestra, bir aydan uzun süren transfer döneminde Inter'in en çok istediği isimlerden biriydi; Inter, süren görüşmeleri ve oyuncuya olan beğenisini gizlemek için hiçbir şey yapmadı.

Ancak sonunda, son anda devreye girip piyasa dışı bir artırımla bonuslar dahil toplam 60 milyon euro ve sezon başına net 5 milyon eurodan 6 yıllık sözleşmeyle 2005 doğumlu oyuncuyu Chelsea kadrosuna kattı.