Roberto Mancini'nin yeni İtalya'sı, teknik direktörün Coverciano'da düzenlenen tanıtım basın toplantısıyla resmen başladı. Açıklanan kadroda bazı eksikler yer alıyor; bunların arasında Federico Dimarco'nunki gibi son anda yaşananlar da var. Ancak en çok tartışılan yokluklardan biri, hâlâ sakat olan Marco Palestra'nınki oldu. Eski Cagliari kanat oyuncusu, kuşkusuz bütün yazın en çok konuşulan isimlerinden biriydi ancak Chelsea formasıyla yaşadığı macera bir türlü patlama yapamıyor.
İtalya yok ve sıfır maç, Palestra'nın Chelsea'de işleri nasıl gidiyor
Yaz transferi
Cagliari'de kiralık geçirdiği yılın ardından Atalanta'ya dönen Palestra, bir aydan uzun süren transfer döneminde Inter'in en çok istediği isim olmuştu; Inter, süren görüşmeleri ve beğenisini gizlemek adına hiçbir şey yapmadı.
Ancak sonunda, son anda araya girip piyasa dışı bir artırımla, 2005 doğumlu oyuncuyu kapan taraf Chelsea oldu; toplam bonuslar dahil 60 milyon euro ve sezon başına net 5 milyon eurodan 6 yıllık bir sözleşmeyle.
Büyük heyecan ve beklenti
Transferin rakamları, Inter'in hayal kırıklığı ve Premier League'deki bir başka İtalyan'ın hikâyesi, kaçınılmaz olarak Xabi Alonso yönetiminde daha ilk andan itibaren yaz hazırlık maçlarında İspanyol teknik adamın ondan beklediklerini karşılayabilecek seviyede olduğunu gösteren sağ bekin etrafındaki heyecanı ve beklentiyi patlattı. Tottenham, Milan ve Juventus karşısındaki sağlam performansları, sezona tartışmasız ilk 11 oyuncusu olarak başlayacağının sinyallerini veriyordu.
Sakatlık
Geçen 24 Ağustos'ta Fulham'a karşı oynanacak resmi ilk maç için her şey hazırdı, ancak karşılaşmanın başlamasına birkaç gün kala sakatlık geldi. Chelsea için sadece hafif bir kas yorgunluğu olması gereken bu duraklama, o günden bu yana Palestra'yı hiç gelmeyen resmi ilk maç gününü sürekli ertelemek zorunda bıraktı.
Yine boks cezası altında
Chelsea, bir sakatlığın varlığını doğrulamamış olsa da, İtalyan oyuncunun yokluğunun ciddi olduğunu düşündüren tek sözleri teknik direktör Xabi Alonso basın toplantısında dile getirdi.
Carabao Cup'ta Luton Town ile oynanacak maç öncesindeki basın toplantısında İspanyol teknik adam, "Palestra için belki durumu biraz daha derinlemesine incelememiz gerekecek" ifadelerini kullandı.
Aranın ardından hazır
Yapılan tetkikler böylece sakatlığın varlığını doğruladı ve buna bağlı olarak oyuncunun Eylül ayının tamamında forma giyemeyeceği kesinleşti. Chelsea’nin oynadığı yedi resmi maçın hiçbirinde Palestra süre almadı.
“Sakatlık kuadriseps kasında. İyileşme sürecinin neredeyse son aşamasında” diyerek birkaç gün önce sözlerini tamamladı Xabi Alonso. Kesin olan şu ki kâbusun sonu artık çok yakın ve Brentford maçındaki yokluğun ardından şimdi gözler, aradan dönüşte Bournemouth’a karşı oynanacak maça çevrilmiş durumda.
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