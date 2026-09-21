İtalya yok ve sıfır maç, Palestra'nın Chelsea'de işleri nasıl gidiyor

Cagliari'de kiralık geçirdiği yılın ardından Atalanta'ya dönen Palestra, bir aydan uzun süren transfer döneminde Inter'in en çok istediği isim olmuştu; Inter, süren görüşmeleri ve beğenisini gizlemek adına hiçbir şey yapmadı.

Ancak sonunda, son anda araya girip piyasa dışı bir artırımla, 2005 doğumlu oyuncuyu kapan taraf Chelsea oldu; toplam bonuslar dahil 60 milyon euro ve sezon başına net 5 milyon eurodan 6 yıllık bir sözleşmeyle.