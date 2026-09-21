Cagliari'de kiralık geçirdiği sezonun ardından Atalanta'ya dönen Palestra, bir aydan uzun süren transfer döneminde Inter'in en çok istediği isimlerden biri oldu; Inter, süren görüşmeleri ve oyuncuya olan beğenisini hiçbir zaman gizlemedi.

Ancak sonunda, son anda devreye girip piyasa dışı bir artırımla, 2005 doğumlu oyuncuyu kapan taraf Chelsea oldu; toplam bonuslar dahil 60 milyon euro ve sezon başına net 5 milyon eurodan 6 yıllık sözleşmeyle.