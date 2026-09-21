Roberto Mancini'nin yeni İtalya'sı, teknik direktörün Coverciano'da düzenlenen tanıtım basın toplantısıyla resmen başladı. Çağrılanlar listesinde birkaç eksik isim yer alırken, bunlardan bazıları Federico Dimarco örneğinde olduğu gibi son anda kadrodan çıktı. Ancak en çok tartışılan eksiklerden biri, hâlâ sakat olan Marco Palestra oldu. Eski Cagliari kanat oyuncusu, kuşkusuz tüm yazın en çok konuşulan isimlerinden biriydi ancak Chelsea formasıyla yaşadığı macera bir türlü patlama yapamıyor.
İtalya yok ve sıfır maç, Palestra’nın Chelsea’de işi nasıl gidiyor
Yaz transferi
Cagliari'de kiralık geçirdiği sezonun ardından Atalanta'ya dönen Palestra, bir aydan uzun süren transfer döneminde Inter'in en çok istediği isimlerden biri oldu; Inter, süren görüşmeleri ve oyuncuya olan beğenisini hiçbir zaman gizlemedi.
Ancak sonunda, son anda devreye girip piyasa dışı bir artırımla, 2005 doğumlu oyuncuyu kapan taraf Chelsea oldu; toplam bonuslar dahil 60 milyon euro ve sezon başına net 5 milyon eurodan 6 yıllık sözleşmeyle.
Büyük heyecan ve beklenti
Transferin rakamları, Inter’in hayal kırıklığı ve Premier League’deki bir başka İtalyan’ın hikâyesi, Xabi Alonso’nun yönetiminde daha ilk andan itibaren İspanyol teknik adamın ondan bekledikleri seviyesinde olduğunu yaz hazırlık maçlarında gösteren sağ bekin etrafındaki heyecanı ve beklentiyi kaçınılmaz olarak patlattı. Tottenham, Milan ve Juventus’a karşı sergilediği sağlam performanslar, sezona tartışmasız ilk 11 oyuncusu olarak başlayacağının sinyallerini veriyordu.
Sakatlık
Geçen 24 Ağustos'ta Fulham'a karşı oynanacak resmi ilk maç için her şey hazırdı, ancak karşılaşmanın başlamasına birkaç gün kala sakatlık geldi. Chelsea için sadece hafif bir kas yorgunluğu olması gereken bu duraklama, o günden bu yana fiilen Palestra'yı bir türlü gelmeyen resmi ilk maç gününü sürekli ertelemek zorunda bıraktı.
Yine bokslarda
Chelsea, bir sakatlığın varlığını doğrulamamış olsa da İtalyan oyuncunun yaşadığı aranın ciddi olduğunu düşündüren tek sözleri teknik direktör Xabi Alonso basın toplantısında dile getirdi.
Carabao Cup'ta Luton Town ile oynanacak maç öncesindeki basın toplantısında İspanyol çalıştırıcı, "Palestra için belki de konuyu biraz daha derinlemesine incelememiz gerekecek" dedi.
Aradan sonra hazır
Yapılan tetkikler böylece sakatlığın varlığını doğruladı ve buna bağlı olarak eylül ayının tamamında forma giyemeyeceği kesinleşti. Chelsea’nin oynadığı yedi resmi maçın hiçbirinde Palestra süre almadı.
“Sakatlık quadriceps bölgesinde. İyileşme sürecinin neredeyse son aşamasında” diyerek birkaç gün önce sözlerini tamamladı Xabi Alonso. Kesin olan şu ki kâbusun sonu artık çok yakın ve Brentford maçındaki yokluğun ardından hedef şimdi, aradan dönüşte Bournemouth’a karşı oynanacak karşılaşma.
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