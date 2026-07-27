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İtalya yine kargaşa içinde! Paolo Maldini ve Leonardo, Andrea Pirlo’nun reddedilmesi üzerine sadece iki hafta sonra FIGC’deki görevlerinden istifa etti
İstifalar İtalyan federasyonunu sarsıyor
Sky Sport Italia’nın haberine göre, Maldini ve Leonardo, İtalya Futbol Federasyonu’ndaki (FIGC) görevlerinden istifa etmeye karar verdiler. Bu karar, her iki ismin de milli takımın yönetim yapısında gerçekleştirilen kapsamlı bir yeniden yapılanma kapsamında görevlerini üstlenmeyi kabul etmelerinden sadece birkaç gün sonra geldi.
Maldini, 11 Temmuz'da FIGC'nin teknik direktörlüğüne atanmış ve milli takımın üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamamasının ardından yeniden yapılanmasına yardımcı olma görevini üstlenmişti. İlk sorumlulukları arasında, ayrılmasıyla teknik direktörlük koltuğu boş kalan Gennaro Gattuso'nun halefini belirlemek de vardı. Ancak Maldini, göreve başladıktan sadece 16 gün sonra, danışmanı olarak göreve getirilen eski Brezilya milli futbolcusu Leonardo ile birlikte istifa etti.
Pirlo'nun çekilmesi, bir dizi gelişmeyi tetikledi
İstifa kararı, eski İtalya milli futbolcusu Pirlo’nun, bir Rus bahis şirketiyle olan ticari bağları nedeniyle maruz kaldığı şiddetli tepkilerin ardından milli takım teknik direktörlüğü için artık aday olmadığını açıklamasının hemen ardından geldi. Pirlo’nun olası ataması, çekilmesinden önceki günlerde giderek savunulamaz hale gelmişti; bu tartışma, İtalyan futbol camiasında ve medya çevrelerinde büyük tepkilere yol açmıştı.
Pirlo, Pep Guardiola’nın federasyonun ilk teklifini reddetmesinin ardından Maldini’nin teknik direktörlük görevi için birincil tercihi olmuştu. Bu durum, Maldini’nin elinde çok az sayıda somut alternatif bırakmıştı ve şimdi görünen o ki, Pirlo’nun atanmasının suya düşmesi, her iki ismin de yeni oluşturulan görevlerinden tamamen ayrılmalarına neden oldu.
FIGC'nin zorlukları devam ediyor
Bu çifte istifa, yeni atanan İtalyan Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Giovanni Malago için ani bir kriz yaratarak, federasyonu – genel kanı uyarınca son 40 yılın en dip noktasında olduğu kabul edilen bir dönemde – net bir milli takım stratejisinden mahrum bırakıyor. Malago, İtalyan futbolunun yönetim organının başına henüz kısa bir süre önce geçmiş olmasına rağmen, şimdi gemiyi dengede tutmak gibi hiç de kolay olmayan bir görevle karşı karşıya.
Bu kargaşa, İtalyan futbolunun genel olarak yaşadığı zorlu bir dönemin ardından geldi; geçen sezon İtalyan kulüplerinin Avrupa kupalarından erken elenmesi ve üst üste üçüncü kez Dünya Kupası’na katılamaması da bu zorlu dönemin bir parçasıydı. İstifalar, son aylarda federasyonu saran istikrarsızlık hissini daha da artırıyor ve artık milli takımın tepeden tırnağa yeniden yapılandırılması sürecinin tamamı üzerinde soru işaretleri dolaşıyor.
- Getty Images Sport
Dikkatler alternatif adaylara yöneliyor
Maldini ve Leonardo’nun artık bu süreci yönetecek konumda olmaması nedeniyle, Roberto Mancini, Antonio Conte ve Thiago Motta da dahil olmak üzere birçok tanınmış teknik direktörün adı boşalan baş antrenör pozisyonuyla anılmaya başlandı. Her biri İtalyan ve Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kendi başarı geçmişine sahip olsa da, henüz hiçbirinin federasyonla somut görüşmeler yaptığına dair doğrudan bir bilgi bulunmuyor.
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