İtalya yine kargaşa içinde! Paolo Maldini ve Leonardo, Andrea Pirlo’nun reddedilmesi üzerine sadece iki hafta sonra FIGC’deki görevlerinden istifa etti

Sky Sport Italia’nın haberine göre, Maldini ve Leonardo, İtalya Futbol Federasyonu’ndaki (FIGC) görevlerinden istifa etmeye karar verdiler. Bu karar, her iki ismin de milli takımın yönetim yapısında gerçekleştirilen kapsamlı bir yeniden yapılanma kapsamında görevlerini üstlenmeyi kabul etmelerinden sadece birkaç gün sonra geldi.

Maldini, 11 Temmuz'da FIGC'nin teknik direktörlüğüne atanmış ve milli takımın üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamamasının ardından yeniden yapılanmasına yardımcı olma görevini üstlenmişti. İlk sorumlulukları arasında, ayrılmasıyla teknik direktörlük koltuğu boş kalan Gennaro Gattuso'nun halefini belirlemek de vardı. Ancak Maldini, göreve başladıktan sadece 16 gün sonra, danışmanı olarak göreve getirilen eski Brezilya milli futbolcusu Leonardo ile birlikte istifa etti.