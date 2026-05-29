İtalya’ya Pep Guardiola ve Cesc Fabregas’ı transfer etme hayallerinden vazgeçmesi söylendi; geçici teknik direktör, ülkenin futbolunu mahveden ‘dolandırıcılara’ sert çıktı
Baldini yapısal reform talep ediyor
Diğer ülkeler Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürürken, Azzurri, Lüksemburg ve Yunanistan ile oynanacak dostluk maçları öncesinde Baldini yönetiminde ilk kez bir araya geldi. İlk antrenman öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan geçici teknik direktör, ülke futbolundaki hiyerarşinin baştan aşağı yenilenmesini talep etti.
Milli takım, ülkeyi 2026 Dünya Kupası elemelerine taşıyamadığı için görevinden istifa eden Gennaro Gattuso'nun yerine geçecek kalıcı bir teknik direktör bulamadı.
Geçici teknik direktör yönetim kurullarını hedef alıyor
Ülke, yaz turnuvasına katılamamanın şokunu henüz atlatamamışken, geçici teknik direktör, şu anda yerli futbolu sarsan köklü yapısal sorunları değerlendirirken sözünü sakınmadı. İtalyan futbolu hakkındaki düşüncelerini açıkça dile getiren Baldini, şöyle konuştu: "İtalyan futbolu, sporun gelişmesinden ziyade yalnızca kendi çıkarlarını düşünen yöneticilerin elinde. Kendi çıkarlarını ilerletmelerine yardımcı olduğu için genç oyuncular yerine yaşlı oyuncuların transferine odaklanıyorlar. Bunu inkar edemem; bunu her zaman söylemişimdir. Bazı insanları 'dolandırıcı' olarak nitelendiriyorum ve genellikle bu sporun dizginlerini onlar elinde tutuyor. Ciddi menajerlerimiz olana kadar bu bir sorun olmaya devam edecek."
Ulaşılamayan yönetim hedefleri reddedildi
Bu boş pozisyonla ilgili olarak, son dönemde Napoli'den ayrılan Antonio Conte de dahil olmak üzere birçok isim gündeme geldi. Como'yu Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan Fabregas ya da Manchester City'de on yıllık başarı dolu bir dönemi sonlandıran Guardiola gibi isimleri kadroya katma konusundaki büyük hedefleri bir kenara bırakan Baldini, şöyle konuştu: "Seçim yapmam gerekirse, sağlam bir özgeçmişe sahip teknik direktörleri tercih ederim.
Guardiola veya Fabregas gibi ulaşılamaz isimlerden bahsetmenin bir anlamı yok; İtalya'da yetenekli birçok teknik direktör var ve adını duyduğumuz isimler takıma güçlü bir kimlik kazandırabilecek kapasitede. Bana gelince, umarım gelen kişi beni bir engel olarak değil, faydalı bir kaynak olarak görür."
Azzurri, geçiş dönemini atlatıyor
Federasyon, son eleme başarısızlığının ardından daha fazla durgunluğu önlemek için acilen kalıcı bir teknik direktör ataması yapma baskısıyla karşı karşıya. Yönetim seçeneklerini değerlendirirken, futbolcular mevcut milli maç aralığında sahadaki konsantrasyonlarını korumak zorundalar. Lüksemburg ve Yunanistan ile oynanacak bu arka arkaya dostluk maçları, yeni bir uzun vadeli yönetim resmi olarak göreve başlamadan önce oyuncuların kesin bir taktik kimliğini oturtmaları açısından hayati bir sınav niteliğinde.