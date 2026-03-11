Marco Verratti için hiçbir şey yapılmadı, Gennaro Gattuso'nun önümüzdeki günlerde yapılacak olan 2026 ABD-Meksika-Kanada Dünya Kupası elemeleri öncesinde sürpriz bir şekilde kadroya geri aldığı en önemli isim. 26 Mart'ta Bergamo'da Kuzey İrlanda ile oynanacak ilk tur maçında, şu anda Katar'ın Al-Duhail takımında forma giyen Pescara doğumlu orta saha oyuncusu yer almayacak. Bunun nedeni fiziksel bir sorun, çünkü Repubblica'ya göre, İtalya milli takım teknik direktörüyle görüştükten ve ön çağrı mektubunu aldıktan sonra, son önemli sakatlığından sonra tekrar sakatlandı.
Çeviri:
İtalya, Verratti için playoff yok: yine sakatlık nedeniyle yenilgi
GATTUSO İÇİN DENEYİM OYUNU
Gattuso, delegasyon başkanı Gigi Buffon ve personel üyesi Leonardo Bonucci (her ikisi de eski PSG oyuncusu ve eski milli takım arkadaşları) ile birlikte Şubat ayında Verratti ile görüşerek milli takıma geri dönme olasılığını değerlendirmişlerdi. Teknik direktör, özellikle maçların son dakikalarında ritmi ve gerilimi yönetebilecek deneyimli bir oyun kurucu arıyor ve Pescara'da yetişen yetenekli oyuncu ideal profilini temsil ediyordu.
ÖN ÇAĞRI
Verratti, İtalyan futbolu için bu kadar hassas bir dönemde bu gruba katılma fikrine sıcak baktı ve 26 Mart'ta ve mümkünse 31 Mart'ta, Galler/Bosna galibi ile oynanacak olası final maçında yer almayı hedefledi. Gattuso bu noktada bu fikri onaylayarak oyuncuya ve kulübüne Coverciano'daki kamp için ön çağrı mektubu gönderdi, ancak oyuncu bu kampa katılamayacak.
YENİ SAKATLIK VE GATTUSO'NUN ALTERNATİFLERİ
Verratti, 15 Ocak'ta Al Duhail ile son resmi maçını oynadı ve o zamandan beri sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldı. Artık geride kaldığı sanılan dizindeki sorun, Repubblica'ya göre son saatlerde yeniden alevlendi ve orta saha oyuncusunu sahalardan uzak kalmaya zorlayacak. 1992 doğumlu oyuncu, Gattuso'nun kadrosunda yer alamayacak ve Gattuso, savunmanın yanı sıra orta sahada da zorunlu olarak bir çözüm bulmak zorunda kalacak. Eski PSG oyuncusunun yerine, Roma'nın orta saha oyuncusu Niccolò Pisilli, hücum orta saha rolünü de üstlenebilecek şekilde kadroda yükseliyor. Barella ise Tonali ile birlikte orta sahada ikiliyi oluşturuyor.