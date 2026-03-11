Verratti, İtalyan futbolu için bu kadar hassas bir dönemde bu gruba katılma fikrine sıcak baktı ve 26 Mart'ta ve mümkünse 31 Mart'ta, Galler/Bosna galibi ile oynanacak olası final maçında yer almayı hedefledi. Gattuso bu noktada bu fikri onaylayarak oyuncuya ve kulübüne Coverciano'daki kamp için ön çağrı mektubu gönderdi, ancak oyuncu bu kampa katılamayacak.