Mazzola genç yaşta ağır bir yük taşıdı. Sandro, 1949'daki Superga hava faciasında trajik şekilde hayatını kaybeden efsanevi Torino oyuncusu Valentino Mazzola'nın oğluydu; o sırada henüz yedi yaşında bile değildi.

Muazzam baskıya rağmen Sandro kendi dikkat çekici mirasını yarattı. 1963-64 sezonunda Avrupa Kupası finalinde iki gol atarak Real Madrid'i 3-1 mağlup etti. Maçın ardından büyük Ferenc Puskas, Mazzola'ya formasını verip şöyle dedi: "Bir zamanlar babana karşı oynamıştım ve onun anısını onurlandırdın."

Inter formasıyla 572 maçta 162 gol atmaya devam etti. Yurt içindeki başarıları arasında dört Serie A şampiyonluğu, iki Kıtalararası Kupa ve 1971 Ballon d'Or'da Johan Cruyff'un ardından ikinci sırada yer alması vardı.