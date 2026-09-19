AFP
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İtalya ve Inter'in simge ismi Sandro Mazzola, 83 yaşında hayatını kaybetti; futbol dünyası efsanevi oyun kurucuya saygı duruşunda bulunuyor
Efsanevi bir isim hayata veda etti
İtalyan futbolu, Mazzola'nın bir hastalığın ardından cumartesi günü 83 yaşında hayatını kaybetmesiyle tarihin en büyük oyuncularından birini kaybetti. Efsanevi on numara, tüm kariyerini Inter'de geçirerek adını futbol tarihine yazdırdı.
Mazzola, 1960'ların efsanevi "Grande Inter" takımının merkezindeki isimlerden biriydi. Kulübün üst üste iki Avrupa Kupası kazanmasına yardımcı olurken, İtalya ile uluslararası arenada da büyük başarılar yaşadı.
Onun vefatı, Inter için bir devrin sonunu simgeliyor. Mazzola, yalnızca inanılmaz yeteneğiyle değil, çocukluk aşkı kulübüne ömür boyu bağlılığıyla da geniş çapta takdir görüyor.
Inter duygusal bir saygı duruşunda bulundu
Trajik haberin ardından Inter, kulübün simge haline gelen tek kulüplü efsanesini onurlandırmak için içten bir açıklama yayımladı. Kulüp, derin üzüntüsünü dile getirirken Mazzola'nın spor üzerinde kalıcı ve benzeri görülmemiş bir iz bıraktığını belirtti.
"FC Internazionale Milano, Başkanı Giuseppe Marotta, Başkan Yardımcısı Javier Zanetti, teknik direktör Cristian Chivu ve ekibi, oyuncular ve Inter'deki herkes, Sandro Mazzola'nın vefatını derin bir üzüntüyle anıyor" ifadeleriyle kulüp doğruladı.
Inter, onun takımla olan derin bağını vurguladı. Açıklamada, "Sandro Mazzola tarihin en büyük futbolcularından biriydi. O, Inter'in tarihiydi: Kulübe çocuk yaşta katıldı ve oradan hiç ayrılmadı" denildi.
Babasının izinden gidiyor
Mazzola genç yaşta ağır bir yük taşıdı. Sandro, 1949'daki Superga hava faciasında trajik şekilde hayatını kaybeden efsanevi Torino oyuncusu Valentino Mazzola'nın oğluydu; o sırada henüz yedi yaşında bile değildi.
Muazzam baskıya rağmen Sandro kendi dikkat çekici mirasını yarattı. 1963-64 sezonunda Avrupa Kupası finalinde iki gol atarak Real Madrid'i 3-1 mağlup etti. Maçın ardından büyük Ferenc Puskas, Mazzola'ya formasını verip şöyle dedi: "Bir zamanlar babana karşı oynamıştım ve onun anısını onurlandırdın."
Inter formasıyla 572 maçta 162 gol atmaya devam etti. Yurt içindeki başarıları arasında dört Serie A şampiyonluğu, iki Kıtalararası Kupa ve 1971 Ballon d'Or'da Johan Cruyff'un ardından ikinci sırada yer alması vardı.
- Hulton Archive
Kalıcı bir İtalyan mirası bırakmak
Mazzola'nın etkisi, Milano'nun mavi-siyahlı yakasının çok ötesine uzandı. İtalya Milli Takımı'yla 1968'de Avrupa Şampiyonası'nı kazandı ve 1970 Dünya Kupası'nda Brezilya'ya karşı finale çıktı.
Futbol dünyası şimdi oyunun gerçek bir devinin yasını tutmak için bir araya gelecek. Taraftarlar ve eski takım arkadaşları, Mazzola'nın İtalyan ve Avrupa futboluna eşsiz katkısını onurlandırırken, dünyanın dört bir yanından taziye mesajlarının gelmesi kuşkusuz bekleniyor.
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