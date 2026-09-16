Donnarumma, İtalya taraftarlarını kenetlenmeye çağırdı ve Roberto Mancini yönetiminde Gök Mavililer'in yeni bir döneme girmesine yardımcı olmalarını istedi. Çünkü "yürek parçalayan" bir yazın ardından takım, 2026 Dünya Kupası'nı evinden izlemek zorunda kaldı. Manchester City kalecisi, Kuzey Amerika'daki turnuvaya katılamamanın yarattığı büyük hayal kırıklığını anlattı; bu sonuç, dört kez şampiyon olan takım için üst üste üçüncü kez turnuva dışında kalmak anlamına geliyor.

"Çok fazla pozitifliğe ihtiyacımız olacak" diyen Donnarumma, Sky Sport Italia'ya konuştu; sözlerini Football Italia aktardı. "Nasıl bir atmosferle karşılaşacağımızı zaten biliyorum çünkü kolay bir yaz değildi. İnanılmaz derecede zordu. Şimdi sayfayı çevirmemiz, iyimser olmamız, yeniden pozitif düşünmeye başlamamız ve güçlü bir kadro kurmamız gerekiyor. Bunu sadece biz yapabiliriz. Uluslar Ligi'ndeki bu açılış maçlarında bizi destekleyecek tüm İtalyan halkına teşekkür etmek istiyorum, çünkü onlara ihtiyacımız var. Onların enerjisine ve bize verdikleri itici güce ihtiyacımız var. Birlikte tarihimizı yeniden yazmak zorundayız, bu çok önemli."