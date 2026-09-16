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İtalya, üst üste üçüncü Dünya Kupası'nı kaçırmanın acı gerçeğiyle karşı karşıya kalırken Gianluigi Donnarumma taraftarlara "tarihi yeniden yazma" çağrısında bulundu
İtalya kalecisi, taraftarlardan birlik istedi
Donnarumma, İtalya taraftarlarını kenetlenmeye çağırdı ve Roberto Mancini yönetiminde Gök Mavililer'in yeni bir döneme girmesine yardımcı olmalarını istedi. Çünkü "yürek parçalayan" bir yazın ardından takım, 2026 Dünya Kupası'nı evinden izlemek zorunda kaldı. Manchester City kalecisi, Kuzey Amerika'daki turnuvaya katılamamanın yarattığı büyük hayal kırıklığını anlattı; bu sonuç, dört kez şampiyon olan takım için üst üste üçüncü kez turnuva dışında kalmak anlamına geliyor.
"Çok fazla pozitifliğe ihtiyacımız olacak" diyen Donnarumma, Sky Sport Italia'ya konuştu; sözlerini Football Italia aktardı. "Nasıl bir atmosferle karşılaşacağımızı zaten biliyorum çünkü kolay bir yaz değildi. İnanılmaz derecede zordu. Şimdi sayfayı çevirmemiz, iyimser olmamız, yeniden pozitif düşünmeye başlamamız ve güçlü bir kadro kurmamız gerekiyor. Bunu sadece biz yapabiliriz. Uluslar Ligi'ndeki bu açılış maçlarında bizi destekleyecek tüm İtalyan halkına teşekkür etmek istiyorum, çünkü onlara ihtiyacımız var. Onların enerjisine ve bize verdikleri itici güce ihtiyacımız var. Birlikte tarihimizı yeniden yazmak zorundayız, bu çok önemli."
- Getty Images Sport
Bir yazı kenarda geçirmenin yıkımı
İtalya'nın büyüklüğündeki bir ülke için 2026'da dünya sahnesine çıkamamak, Gennaro Gattuso ile birkaç üst düzey yetkilinin görevden ayrılmasına yol açan felaket bir darbe oldu. Donnarumma, yaz aylarının duygusal yükünün bu süreçte yer alan her oyuncu için çok ağır olduğunu kabul etti. Başarılı kaleci, turnuva aylarında kadronun hissettiği kırılganlığı gizlemedi.
"Benim için de herkes için de zor bir yaz geçtiğini biliyorum. Orada olmadan Dünya Kupası'nı izlemek tüm çocuklar için yürek parçalayıcıydı. Ama kendimizi toparlamak zorundayız, başka seçeneğimiz yok" dedi.
Mancini ile yeniden buluşmaya inanmak
İtalya'yı EURO 2020 zaferine taşıyan Mancini'nin dönüşü, hayal kırıklığına uğramış taraftar kitlesine bir umut ışığı verdi. Donnarumma, tecrübeli teknik adamla yeniden bir araya gelmenin, soyunma odasının odağını ve rekabetçi kimliğini yeniden kazanması için tam olarak ihtiyaç duyduğu şey olduğuna inanıyor. Kaleci, asıl telafi hedefi olarak Birleşik Krallık ve İrlanda genelinde düzenlenecek EURO 2028 turnuvasını işaret etti.
"Mancini geri döndü ve bu maçları, ayrıca yaklaşan elemeleri geçebilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz isteği getirmemize yardımcı olacağından eminim" diyen Donnarumma, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeniden iyi performans göstermeye, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya ve ardından Dünya Kupası'na gitmeye döneceğimizden eminim. Mister Mancini ile İtalya ait olduğu yere geri dönecek."
- Getty Images Sport
Euro 2028 için Wembley ruhunun peşinde
Euro 2028'in Birleşik Krallık ve İrlanda genelinde düzenlenecek olmasıyla birlikte, İtalya'nın modern dönemdeki en büyük başarısının yaşandığı yer olan Wembley Stadyumu'na dönme ihtimali Donnarumma için önemli bir ilham kaynağı. Kaleci, 2021 finalinde İngiltere'ye karşı penaltılarda belirleyici kurtarışları yapmıştı ve Mancini'nin o aynı büyüyü bir kez daha yaratabileceğine hâlâ inanıyor.
Londra'daki ikonik statta bir final daha oynanması ihtimali sorulduğunda Donnarumma'nın yanıtı duygusal ve son derece inanç doluydu: “Tahtaya vurayım! Ama evet, Wembley bana hayatımın en güzel anlarından birini, hatta belki de oğlumun doğumuyla birlikte mutlak anlamda en güzel anını hatırlatıyor. Bu benim için çok özeldi. Her zaman hatırlayacağım görüntü, finalden sonra Mister Mancini ile Gianluca Vialli arasındaki sarılma. Bu olağanüstüydü, buna tanıklık etmek çok güzeldi."
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