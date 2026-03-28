İtalya U17 Milli Takımı, İzlanda'ya karşı 4-0 galip geldi: Azzurrini, Avrupa Şampiyonası elemelerinde tam puanla yoluna devam ediyor

İtalya U17 Milli Takımı, bu yaş grubuAvrupa Şampiyonası elemelerinde ikinci maçını da galibiyetle tamamladı. Çarşamba günü Portekiz’e karşı geriye düşüp geri dönerek kazandığı zaferin ardından, Teknik Direktör Massimilano Favo yönetimindeki genç milliler, ilk 38 dakikada attıkları gollerle deplasmanda İzlanda’yı 4-0 mağlup etti.
İtalya, 25 Mayıs ile 7 Haziran tarihleri arasında Estonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası finallerine giden ikinci tur elemelerinin A2 Grubu'nda, Portekiz'i deplasmanda 1-0 yenen Romanya ile birlikte tam puanla lider durumda. Portekiz ve İzlanda ise 0 puanla grubun son sıralarında yer alıyor.