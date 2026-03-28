Massimiliano Favo Italia Under 17Getty Images

İtalya U17 Milli Takımı, İzlanda'ya karşı 4-0 galip geldi: Azzurrini, Avrupa Şampiyonası elemelerinde tam puanla yoluna devam ediyor

İtalya U17 Milli Takımı, bu yaş grubuAvrupa Şampiyonası elemelerinde ikinci maçını da galibiyetle tamamladı. Çarşamba günü Portekiz’e karşı geriye düşüp geri dönerek kazandığı zaferin ardından, Teknik Direktör Massimilano Favo yönetimindeki genç milliler, ilk 38 dakikada attıkları gollerle deplasmanda İzlanda’yı 4-0 mağlup etti.

İtalya, 25 Mayıs ile 7 Haziran tarihleri arasında Estonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası finallerine giden ikinci tur elemelerinin A2 Grubu'nda, Portekiz'i deplasmanda 1-0 yenen Romanya ile birlikte tam puanla lider durumda. Portekiz ve İzlanda ise 0 puanla grubun son sıralarında yer alıyor.

    İtalya için her şey yolunda gitti; DiegoPerillo ile maçın kilidini hemen açtı. Empoli'nin 2009 doğumlu forveti 7. dakikada skoru 1-0'a getirdi; ardından takım arkadaşı ve kaptanı Edoardo Biondini 25. dakikada ikinci golü attı.

    Maç bir çığır açtı ve 37. ile 38. dakikalar arasında İtalya skoru 4-0'a taşıdı. İlk golü yine Perillo attı, ardından Juventus'un 2009 doğumlu orta saha oyuncusu Thomas Corigliano da gol sevinci yaşadı.

    İkinci yarıda ise Azzurrini, riske girmeden avantajını korudu ve İzlanda'nın evinde 4-0'lık skoru perçinledi. Favo'nun oyuncularını 31 Mart Salı günü Romanya ile oynayacakları maç öncesinde grup liderliğine taşıyan mükemmel bir galibiyet.

