İtalya U17 Milli Takımı, İzlanda'ya karşı 4-0 galip geldi: Azzurrini, Avrupa Şampiyonası elemelerinde tam puanla yoluna devam ediyor

İtalya için her şey yolunda gitti; DiegoPerillo ile maçın kilidini hemen açtı. Empoli'nin 2009 doğumlu forveti 7. dakikada skoru 1-0'a getirdi; ardından takım arkadaşı ve kaptanı Edoardo Biondini 25. dakikada ikinci golü attı.

Maç bir çığır açtı ve 37. ile 38. dakikalar arasında İtalya skoru 4-0'a taşıdı. İlk golü yine Perillo attı, ardından Juventus'un 2009 doğumlu orta saha oyuncusu Thomas Corigliano da gol sevinci yaşadı.

İkinci yarıda ise Azzurrini, riske girmeden avantajını korudu ve İzlanda'nın evinde 4-0'lık skoru perçinledi. Favo'nun oyuncularını 31 Mart Salı günü Romanya ile oynayacakları maç öncesinde grup liderliğine taşıyan mükemmel bir galibiyet.