İtalya, bu uzun milli ara döneminde Türkiye ile ikinci kez karşı karşıya geliyor. Roberto Mancini'nin İtalya'sı, Türkiye'de 4-1 kazandığı maçın ve Fransa ile 1-1 berabere kaldığı ikna edici karşılaşmanın ardından, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta ilk iki sıra için mücadelesini sürdürmek adına bunu teyit etmek zorunda. Bu da, kasım arasının ardından turnuvada çeyrek finale kalmak ve Avrupa Şampiyonası elemeleri kura çekimlerinde avantaj elde etmek anlamına geliyor. Bologna'daki Dall'Ara Stadı'nda başlama düdüğü 20.45'te çalacak.





İTALYA-TÜRKİYE

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