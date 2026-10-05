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Emanuele Tramacere
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İtalya-Türkiye CANLI, resmi ilk 11’ler: Di Lorenzo, Doumbia ve Romano ilk 11’de

İtalya
Türkiye
UEFA Nations League A
İtalya - Türkiye

İtalya-Türkiye maçını takip edin: Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’un 4. maçı

İtalya, bu uzun milli ara döneminde Türkiye ile ikinci kez karşı karşıya geliyor. Roberto Mancini'nin İtalya'sı, Türkiye'de 4-1 kazandığı maçın ve Fransa ile 1-1 berabere kaldığı ikna edici karşılaşmanın ardından, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta ilk iki sıra için mücadelesini sürdürmek adına bunu teyit etmek zorunda. Bu da, kasım arasının ardından turnuvada çeyrek finale kalmak ve Avrupa Şampiyonası elemeleri kura çekimlerinde avantaj elde etmek anlamına geliyor. Bologna'daki Dall'Ara Stadı'nda başlama düdüğü 20.45'te çalacak.


İTALYA-TÜRKİYE

GOLLER: -


  • İtalya-Türkiye: Resmi ilk 11'ler ve maçın istatistikleri

    İtalya-Türkiye


    Gol atanlar:


    İTALYA (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca, Maldini.

    Yedekler: Carnesecchi, Vicario, Kayode, Calafiori, Cambiaghi, Tonali, Pio Esposito, Fagioli, Inacio, Frattesi, Scalvini, S. Esposito.

    Teknik direktör: Mancini.


    TÜRKİYE (4-4-2) - Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Aydin, Elmaz, Yuksek, Aktyurkoglu; Guler, Yilmaz.

    Yedekler: Bayindir, Sengezer, Demiral, Topcu, Elmaz, Akturkoglu, Demir Tiknaz, Gul, Fakili, Kabasakal, Aydin, Eskihellac.

    Teknik direktör: Montella.


    Hakem: Marciniak (POL)

    Sarı kartlar: -

    Kırmızı kartlar: -

  • Goller ve önemli anlar

    0' Başlama vuruşu saat 20.45'te Bologna'daki Dall'Ara Stadyumu'nda.


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