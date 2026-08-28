İtalya, Dünya Kupası’na üst üste üçüncü kez katılamamasının ardından yeni bir başlangıç için Roberto Mancini’yi seçti. Yeni teknik direktör, şu anda başka bir milliyete sahip olsa da İtalya Milli Takımı için seçilebilecek futbolcuları dünyanın dört bir yanında arıyor.





En dikkat çekici örnek Nicolò Tresoldi. Brugge’ün 2004 doğumlu forveti, sezonun ilk 4 maçında 4 gol attı; Cagliari’de doğdu ve Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı’na kadar yükseldi. Roberto Mancini, onu ikna etmek için kendisini aradı ve İtalya şimdi 18 Eylül’e yetiştirebilmek için FIFA’dan onay bekliyor; Nations League o tarihte başlayacak.



