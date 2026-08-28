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Tresoldi U21Getty Images

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İtalya, Tresoldi’den Mancini’ye evet: Milli takım değişikliği için FIFA’nın onayı bekleniyor. İşte teknik direktörün hedefi

İtalya
N. Tresoldi

Forvet oyuncusu, milli takım değişikliği için FIFA'dan onay bekliyor. Alessandro Romano için de tamam, diğer hedef ise Matteo Palma

İtalya, Dünya Kupası’na üst üste üçüncü kez katılamamasının ardından yeni bir başlangıç için Roberto Mancini’yi seçti. Yeni teknik direktör, şu anda başka bir milliyete sahip olsa da İtalya Milli Takımı için seçilebilecek futbolcuları dünyanın dört bir yanında arıyor.


En dikkat çekici örnek Nicolò Tresoldi. Brugge’ün 2004 doğumlu forveti, sezonun ilk 4 maçında 4 gol attı; Cagliari’de doğdu ve Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı’na kadar yükseldi. Roberto Mancini, onu ikna etmek için kendisini aradı ve İtalya şimdi 18 Eylül’e yetiştirebilmek için FIFA’dan onay bekliyor; Nations League o tarihte başlayacak.


  • TRESOLDI’DEN EVET

    Nicolò Tresoldi, La Gazzetta dello Sport'un aktardığına göre Mancini'nin teklifine şimdiden evet dedi. Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'na kadar yükselen ve burada toplam 24 maçta 12 gol atan oyuncu, milli takım tercihini değiştirerek İtalya'yı seçti.

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  • Tresoldi neden İtalya adına oynayabilir?

    Peki daha önce Almanya alt yaş milli takımlarında resmi maçlarda forma giymiş olan Tresoldi, milli takımını nasıl değiştirebiliyor? Cevap, FIFA’nın “Change of Association” kuralları kapsamında 10. maddede düzenlenen “One-time change” kuralında yatıyor.


    Tresoldi, İtalya’da doğdu ve İtalyan vatandaşlığına sahip. FIFA talimatlarına göre, alt yaş milli takımlarında resmi maçlarda oynamış olmak, vatandaşlık değişikliğini engelleyen bir bağlayıcılık taşımıyor. Bir ülkenin A Milli Takımı ile ilk resmi maçına çıktığı andan itibaren ise artık geri dönüş yapamayacak.




  • DEĞİŞİKLİK İÇİN NE EKSİK

    Tresoldi’nin kadroya çağrılabilmesi için, oyuncudan onay alındıktan sonra FIFA’nın da onayı gerekiyor. Hedef, 18 Eylül’de ilk Nations League maçları için açıklanacak kadro öncesinde onu hazır bulundurmak. İtalya, ilk arada Belçika (25 Eylül), Türkiye (28 Eylül), Fransa (2 Ekim) ve yeniden Türkiye (5 Ekim) ile karşılaşacak.


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  • Sadece Tresoldi değil: Romano ve Palma vakaları

    Tresoldi’nin onayının yanı sıra Mancini, Parma’ya karşı ilk maçta belirleyici golü atan Cagliari’den Alessandro Romano’dan da olumlu yanıt aldı. İtalyan ve İtalyan anne-babaya sahip, ancak şu ana kadar İsviçre formasıyla 20 Yaş Altı seviyesine kadar oynadı: onun da değişiklik yapması gerekiyor ve Mancini FIFA’dan gelecek onayı bekliyor.


    Diğer hedef ise Udinese’nin 18 yaşındaki stoperi Matteo Palma. İtalya 15 Yaş Altı takımında oynadı, ardından Almanya 17 Yaş Altı takımına geçti.