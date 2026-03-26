İtalya, Tonali: "Canavarları gördük... Korkmuyorsun, ama böyle şeyler olabilir. Bu, Lazio-Milan maçıyla birlikte kariyerimin en önemli golü."

Atılan gol, Tonali'nin kariyerinin en önemli golü olarak nitelendiriliyor: "Bu, Milan'da oynarken Lazio'ya attığım golle birlikte, şu ana kadar kariyerimin en önemli golü. Bunu herkese adıyorum çünkü herkes Dünya Kupası'na gitmeyi hak ediyor. Ancak dikkat: Henüz hiçbir şey başarmadık, önümüzde hala uzun bir yol var. Şimdi bu maçı unutalım, maalesef diyorum çünkü bu gece güzeldi, ama toparlanmalı ve Dünya Kupası'na gitmek için bir sonraki maçta %150 performans göstermeliyiz. Sahadan elimizden gelenin en iyisini yapmış olarak ayrılmalıyız, insanlar Dünya Kupası'nın tadını çıkarmayı hak ediyor, bu sorumluluk bize düşüyor."