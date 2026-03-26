Newcastle ve İtalya Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Sandro Tonali, Sky Sport'a, İtalya'nın DünyaKupası eleme play-off yarı finalinde Kuzey İrlanda'ya karşı kazandığı maçla ilgili şu yorumda bulundu: "Bu hafta biraz canavarlar gördük, çünkü İtalya'nın son yıllarda yaptıklarını bir düşünün... Korkuyorsunuz demiyorum, ama maalesef böyle şeyler olabilir. Finalde Bosna mı, Galler mi? Tek önemli olan İtalya'ydı. Henüz bu maçı düşünmedik, şimdi bu galibiyetin tadını çıkaralım, yarından itibaren düşünürüz. Son yıllarda hiç bu noktaya gelmemiştik, gerçek bu."
İtalya, Tonali: "Canavarları gördük... Korkmuyorsun, ama böyle şeyler olabilir. Bu, Lazio-Milan maçıyla birlikte kariyerimin en önemli golü."
İLK YARI
Tonali, her zamanki performans düzeyinde geçmeyen ilk yarıdan da bahsediyor: "Gergindik, zaman zaman biraz korkmuştuk, ama ikinci yarıda tüm bunlardan kurtulduk. Ne pahasına olursa olsun kazanmalıydık. Bir hedefimiz var ve ne pahasına olursa olsun bu hedefe ulaşmalıyız."
GATTUSO İLE İLİŞKİ
"Aramızda güzel bir ilişki var, ama o herkesle böyle. Hepimiz teknik direktör sayesinde bir bağla birbirimize bağlıyız; bu, son aylarda yarattığımız en güzel şeylerden biri. Gol, gerginliği biraz da olsa giderdi. Golün gelmesi gerekiyordu, bize göre geç geldi, ama o anda rahatladık. Kuzey İrlandalıların en güçlü olduğu nokta olan duran toplarda onlara çok az fırsat verdik, bu yüzden mutluyuz. Belki ilk yarıda birkaç aptalca faul yaptık, ama konsantrasyonumuzu kaybetmedik ve iyi oynadık."
HEDEF
Atılan gol, Tonali'nin kariyerinin en önemli golü olarak nitelendiriliyor: "Bu, Milan'da oynarken Lazio'ya attığım golle birlikte, şu ana kadar kariyerimin en önemli golü. Bunu herkese adıyorum çünkü herkes Dünya Kupası'na gitmeyi hak ediyor. Ancak dikkat: Henüz hiçbir şey başarmadık, önümüzde hala uzun bir yol var. Şimdi bu maçı unutalım, maalesef diyorum çünkü bu gece güzeldi, ama toparlanmalı ve Dünya Kupası'na gitmek için bir sonraki maçta %150 performans göstermeliyiz. Sahadan elimizden gelenin en iyisini yapmış olarak ayrılmalıyız, insanlar Dünya Kupası'nın tadını çıkarmayı hak ediyor, bu sorumluluk bize düşüyor."