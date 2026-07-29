İtalya: teknik direktör Roberto Mancini ile teknik direktör Claudio Ranieri ne kadar kazanıyor?

Adeta gökten düşen bir şimşek. Giovanni Malagò, İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne Roberto Mancini'yi, teknik direktörlük görevine ise Claudio Ranieri'yi getirdiğini açıkladığında, birçok kişi memnuniyetsizliğini ve tepkisini dile getirdi. Eleştirilerin odağında ise İtalyan futbolunun en zor dönemlerinden birinde Milli Takım kulübesinin, üç yıl önce Suudi Arabistan'ın başına geçmek ve yıllık 25 milyon euroluk üç yıllık sözleşmeyi kabul etmek için görevinden aniden ayrılan bir teknik adama emanet edilmesi vardı.