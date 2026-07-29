Adeta gökten düşen bir şimşek. Giovanni Malagò, İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne Roberto Mancini'yi, teknik direktörlük görevine ise Claudio Ranieri'yi getirdiğini açıkladığında, birçok kişi memnuniyetsizliğini ve tepkisini dile getirdi. Eleştirilerin odağında ise İtalyan futbolunun en zor dönemlerinden birinde Milli Takım kulübesinin, üç yıl önce Suudi Arabistan'ın başına geçmek ve yıllık 25 milyon euroluk üç yıllık sözleşmeyi kabul etmek için görevinden aniden ayrılan bir teknik adama emanet edilmesi vardı.
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Çeviri:
İtalya: teknik direktör Roberto Mancini ile teknik direktör Claudio Ranieri ne kadar kazanıyor?
Mancini ile Ranieri ne kadar kazanıyor?
Özelde ve kamuoyu önünde özür dileyen Mancini, yeniden İtalya Milli Takımı'nın başına dönmeyi çok istiyordu; bunu yapmak için yıllık yaklaşık 2 milyon euro net artı bonuslardan oluşan bir sözleşmeye evet dedi. Corriere della Sera, sportif direktör Claudio Ranieri'nin ne kadar kazanacağını da yazdı: yılda 1 milyon euronun altında. İkilinin görevi, İtalyan futbolunu yeniden inşa etmek ve İtalya Milli Takımı'nı 2030 Dünya Kupası'na taşımak.
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