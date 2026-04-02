İtalya, son Dünya Kupası fiyaskosunun ardından UEFA başkanının Euro 2032 ev sahipliği görevini elinden alabileceği uyarısında bulundu

İtalya'nın 2026 Dünya Kupası'na katılamaması üzerine yaşanan büyük hayal kırıklığının ardından, UEFA Başkanı, ülkenin Euro 2032'ye ev sahipliği yapma kabiliyetine ilişkin şüpheler uyandırarak paniği daha da artırdı. Turnuvanın şu anda İtalya ve Türkiye'de düzenlenmesi planlanıyor olsa da Ceferin, İtalyan stadyumlarının yetersiz durumunun anlaşmayı bozabilecek bir faktör olabileceğine dikkat çekti.

La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda konuyla ilgili konuşan Ceferin, şunları söyledi: "Euro 2032 programda yer alıyor ve planlandığı gibi devam edecek. Altyapının hazır olmasını umuyorum. Aksi takdirde turnuva İtalya'da oynanmayacak." Ayrıca İtalyan politikacıların ulusal futbolun durumu konusunda kendilerine bir bakış atmaları gerektiğini vurgulayarak şunları ekledi: "Belki de İtalya'nın neden Avrupa'nın en kötü futbol altyapılarından birine sahip olduğunu kendilerine sormaları gerekenler İtalyan politikacılardır." Bu aciliyet, Inter ve AC Milan'ın San Siro'yu satın alıp yanına yeni bir stadyum inşa etme planları arasında Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala tarafından da yinelendi: "[Yeni stadyum] 2031'e kadar hazır olmalı, çünkü UEFA bize San Siro kalırsa Milano'yu 2032 Avrupa Şampiyonası için değerlendirmeye almayacaklarını söylüyor."