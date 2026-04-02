İtalya, son Dünya Kupası fiyaskosunun ardından UEFA başkanının Euro 2032 ev sahipliği görevini elinden alabileceği uyarısında bulundu
UEFA stadyumlarla ilgili sert bir ültimatom verdi
İtalya'nın 2026 Dünya Kupası'na katılamaması üzerine yaşanan büyük hayal kırıklığının ardından, UEFA Başkanı, ülkenin Euro 2032'ye ev sahipliği yapma kabiliyetine ilişkin şüpheler uyandırarak paniği daha da artırdı. Turnuvanın şu anda İtalya ve Türkiye'de düzenlenmesi planlanıyor olsa da Ceferin, İtalyan stadyumlarının yetersiz durumunun anlaşmayı bozabilecek bir faktör olabileceğine dikkat çekti.
La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda konuyla ilgili konuşan Ceferin, şunları söyledi: "Euro 2032 programda yer alıyor ve planlandığı gibi devam edecek. Altyapının hazır olmasını umuyorum. Aksi takdirde turnuva İtalya'da oynanmayacak." Ayrıca İtalyan politikacıların ulusal futbolun durumu konusunda kendilerine bir bakış atmaları gerektiğini vurgulayarak şunları ekledi: "Belki de İtalya'nın neden Avrupa'nın en kötü futbol altyapılarından birine sahip olduğunu kendilerine sormaları gerekenler İtalyan politikacılardır." Bu aciliyet, Inter ve AC Milan'ın San Siro'yu satın alıp yanına yeni bir stadyum inşa etme planları arasında Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala tarafından da yinelendi: "[Yeni stadyum] 2031'e kadar hazır olmalı, çünkü UEFA bize San Siro kalırsa Milano'yu 2032 Avrupa Şampiyonası için değerlendirmeye almayacaklarını söylüyor."
Ceferin, İtalyan Futbol Federasyonu Başkanı Gravina'yı savundu
İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina üzerinde artan siyasi baskıya rağmen, Ceferin meslektaşının savunmasına çıktı. Spor Bakanı Andrea Abodi de dahil olmak üzere İtalya’daki pek çok kişi, Bosna-Hersek’e karşı oynanan play-off maçındaki yenilginin ardından federasyon yönetiminin tamamen yenilenmesini talep etti. Ancak Ceferin, suçun başka yerde yattığına inanıyor.
Ceferin, "Bu kesinlikle Gabriele'nin suçu değil ve ben ne oyuncuları ne de teknik direktörü eleştirmeye cüret edemem" diye ekledi. "Slovenya Futbol Federasyonu başkanı olduğum dönemde teknik direktöre her zaman şunu söylerdim: 'Kazanırsanız, kahramanlar siz ve oyuncular olacaksınız. Kaybederseniz, suç bize atılacak'." Gravina'yı "futbolu seven bir beyefendi" olarak tanımlayan Ceferin, onun kalitesinde bir yedek bulmanın İtalyan futbolu için büyük bir zorluk olacağını belirtti.
Ülke çapında tepki ve siyasi baskı
Üç yıl üst üste Dünya Kupası'na katılamama durumu, İtalyan spor camiasında bir iç savaşı tetikledi. Abodi, bu felaket karşısında "kendi sorumluluğunu inkar etmenin nesnel olarak haksızlık" olduğunu öne sürerek, İtalyan Futbol Federasyonu (FIGC) yönetiminin yenilenmesini yüksek sesle talep etti. Olayların yankıları hükümetin en üst kademelerine kadar ulaştı ve istifaları zorlamak amacıyla resmi dilekçeler başlatıldı.
Ceferin bu düşmanca ortama değinerek şunları söyledi: "Gizlice bir şeylerin ters gitmesini bekleyen, sonra da ortaya çıkıp eleştirmeye başlayan insanlar olması beni kızdırıyor ve üzüyor. Onlar İtalya'yı desteklemiyor, kendilerini destekliyorlar.
"Gabriele benim birinci başkan yardımcım ve benim için çok önemli. Ancak en büyük kayıp FIGC için olacaktır. Futbolu ve İtalya'yı bu kadar çok seven bir beyefendi bulmak kolay olmayacak. Ancak, bir şeylerin ters gitmesini bekleyen bencil insanların bunu düşüneceğine inanacak kadar naif değilim. Onlar umursamıyor."
Bosna felaketinin ardından yeniden inşa
Yönetim kurulu içindeki çekişme tüm hızıyla sürerken, Azzurri’nin teknik kadrosu şimdiden tam bir boşlukla karşı karşıya. Gennaro Gattuso’nun Zenica’daki başarısızlığın ardından teknik direktörlük görevinden ayrılması bekleniyor; Antonio Conte ve Massimiliano Allegri gibi tanınmış isimler ise yeniden yapılanma projesine liderlik edecek potansiyel kurtarıcılar olarak gündeme getiriliyor. Ancak, Ceferin'in vurguladığı stadyumlar ve siyasi destekle ilgili daha derin sorunlar 2032 son tarihinden önce çözülmezse, yeni bir atama sadece geçici bir çözüm olacaktır. Şu an için, dört kez dünya şampiyonu olan takım, benzeri görülmemiş bir iç muhasebe sürecinde.