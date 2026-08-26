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Palmeiras v Santos - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

İtalya, Santos'un genç yıldızı Robinho Jr.'a yaklaşıyor: 18 yaşındaki kanat oyuncusu için Brezilya ile uluslararası çekişme başlıyor

R. Junior
Santos FC
Serie A
İtalya
Brezilya

İtalya Futbol Federasyonu'nun (FIGC), Santos'un genç yıldızı Robinho Jr.'ın temsilcileriyle, İtalya Milli Takımı'yla olası bir geleceği görüşmek için temasa geçtiği bildirildi. Genç oyuncu Brezilya Milli Takımı'nın radarında olsa da, İtalya adına oynayabilme hakkı, bağlılığı konusunda uluslararası bir çekişmenin önünü açtı.

  • Azzurri, Santos'un genç yeteneğine yöneldi

    ESPN Brazil'a göre, İtalya Futbol Federasyonu, Santos forveti Robinho Jr.'ın temsilcileriyle, İtalya'nın altyapı milli takımına olası bir daveti yoklamak amacıyla temasa geçti. 18 yaşındaki oyuncu, annesi Vivian üzerinden anne tarafından İtalyan vatandaşlığı alma sürecinin son aşamasında bulunuyor.

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    Brezilya, genç yeteneği izliyor

    Haberde ayrıca Brezilya Futbol Konfederasyonu'nun (CBF) da kanat oyuncusunun gelişimini yakından takip ettiği belirtiliyor. CBF yetkilileri, Bolivya'ya karşı oynanacak hazırlık maçları öncesinde onu 20 Yaş Altı takımının kısa listesine aldıktan sonra temmuz ayında veri toplamak ve forma ölçülerini almak için CT Rei Pele antrenman tesisini ziyaret etti. Son kadroya nihayetinde giremese de genç oyuncu her iki federasyonun da radarında kalmayı sürdürüyor.

  • Ünlü soy bağı ilgi uyandırıyor

    Robinho Jr., 2003 ile 2017 yılları arasında Brezilya Milli Takımı formasıyla 100 maça çıkıp 28 gol atan eski Brezilya milli oyuncusu Robinho'nun oğludur. Geçen yıl Santos'un A takım yapılanmasına dahil olan hücum oyuncusu, 2026'da teknik direktör Cuca yönetiminde 12 resmi maçta forma giydi. Şimdi gelişimini hızlandırmak için A takımda daha düzenli süre almanın peşinde.

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    Avrupa'da kiralık arayışı başlıyor

    Genç oyuncu, kulübün Avrupa’ya gitmesine izin vermesinin ardından Santos'un Palmeiras'a karşı oynayacağı Copa do Brasil çeyrek final ilk maçının kadrosuna alınmadı. Bu seyahati, çifte vatandaşlık evrak işlemlerini tamamlamak ve transfer dönemi kapanmadan önce olası kiralama seçeneklerini değerlendirmek için kullanıyor. Geleceği konusundaki uluslararası çekişme sürerken, kısa vadede hangi kulüpte forma giyeceğine dair kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.