Haberde ayrıca Brezilya Futbol Konfederasyonu'nun (CBF) da kanat oyuncusunun gelişimini yakından takip ettiği belirtiliyor. CBF yetkilileri, Bolivya'ya karşı oynanacak hazırlık maçları öncesinde onu 20 Yaş Altı takımının kısa listesine aldıktan sonra temmuz ayında veri toplamak ve forma ölçülerini almak için CT Rei Pele antrenman tesisini ziyaret etti. Son kadroya nihayetinde giremese de genç oyuncu her iki federasyonun da radarında kalmayı sürdürüyor.