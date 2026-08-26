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İtalya, Santos'un genç yıldızı Robinho Jr.'a yaklaşıyor: 18 yaşındaki kanat oyuncusu için Brezilya ile uluslararası çekişme başlıyor
Azzurri, Santos'un genç yeteneğine yöneldi
ESPN Brazil'a göre, İtalya Futbol Federasyonu, Santos forveti Robinho Jr.'ın temsilcileriyle, İtalya'nın altyapı milli takımına olası bir daveti yoklamak amacıyla temasa geçti. 18 yaşındaki oyuncu, annesi Vivian üzerinden anne tarafından İtalyan vatandaşlığı alma sürecinin son aşamasında bulunuyor.
- Fotoarena
Brezilya, genç yeteneği izliyor
Haberde ayrıca Brezilya Futbol Konfederasyonu'nun (CBF) da kanat oyuncusunun gelişimini yakından takip ettiği belirtiliyor. CBF yetkilileri, Bolivya'ya karşı oynanacak hazırlık maçları öncesinde onu 20 Yaş Altı takımının kısa listesine aldıktan sonra temmuz ayında veri toplamak ve forma ölçülerini almak için CT Rei Pele antrenman tesisini ziyaret etti. Son kadroya nihayetinde giremese de genç oyuncu her iki federasyonun da radarında kalmayı sürdürüyor.
Ünlü soy bağı ilgi uyandırıyor
Robinho Jr., 2003 ile 2017 yılları arasında Brezilya Milli Takımı formasıyla 100 maça çıkıp 28 gol atan eski Brezilya milli oyuncusu Robinho'nun oğludur. Geçen yıl Santos'un A takım yapılanmasına dahil olan hücum oyuncusu, 2026'da teknik direktör Cuca yönetiminde 12 resmi maçta forma giydi. Şimdi gelişimini hızlandırmak için A takımda daha düzenli süre almanın peşinde.
- Sports Press Photo
Avrupa'da kiralık arayışı başlıyor
Genç oyuncu, kulübün Avrupa’ya gitmesine izin vermesinin ardından Santos'un Palmeiras'a karşı oynayacağı Copa do Brasil çeyrek final ilk maçının kadrosuna alınmadı. Bu seyahati, çifte vatandaşlık evrak işlemlerini tamamlamak ve transfer dönemi kapanmadan önce olası kiralama seçeneklerini değerlendirmek için kullanıyor. Geleceği konusundaki uluslararası çekişme sürerken, kısa vadede hangi kulüpte forma giyeceğine dair kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
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