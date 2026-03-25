Milli takımın forveti Mateo Retegui, yarın akşam Bergamo'da Kuzey İrlanda ile oynanacak ve önümüzdeki yaz düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmak için ilk eleme maçı niteliğindeki karşılaşma öncesinde, teknik direktör Rino Gattuso ile birlikte basın toplantısında konuştu (İtalya-Kuzey İrlanda maçının galibi, 31 Salı günü Galler-Bosna maçının galibi ile final maçında karşılaşacak).
Çeviri:
İtalya, Retegui: "Gattuso bana söylemeyi tercih etmediğim şeyler söyledi. Pio harika bir oyuncu. Baskı yok, sadece büyük bir istek var."
BÜYÜK İSTEK
"Böyle bir maç oynamayı çok istiyorum. Baskı hissediliyor mu bilmiyorum, ama tüm takım hazır," diyor Sky'a, basın toplantısı öncesinde.
"İtalya'ya bir hafta önce geldim. Suudi Arabistan'da boş günlerim olduğunu öğrenir öğrenmez teknik direktörle konuştum ve Floransa'ya gelip Coverciano'da antrenman yapabilmemiz için ayarlamalar yaptık. Daha önce hazır bulunmak bana mantıklı ve doğru geldi. Teknik direktöre teşekkür etmeliyim, ama bu günlerde benimle çalışan iki antrenöre de teşekkür etmeliyim."
"Baskı kelimesini hissediyor muyum, bilmiyorum. Milano'daki Norveç maçından beri bu maçı oynamayı çok istiyorum. Herkese hazır olduğumuzu göstermek istiyoruz, çünkü gerçek bu: Takım çok iyi gidiyor ve bu belirleyici mücadelede hazır olduğumuzu kanıtlamak istiyoruz."
"Bu maçın, daha kararlı olanın kazanacağı bir maç olduğunu biliyoruz. Çekişmeli geçecek, sonuna kadar mücadele etmeliyiz: Evimizde oynuyoruz, Bergamo stadyumu sizi coşturur. Sakin olmalı, antrenmanlarda yaptığımız şeyleri yapmalı ve maçı kazanmaya gitmeliyiz. Kazanmaktan başka bir sonuç yok."
HARİKA HİSSEDİYORUM, PIO ESPOSITO HARİKA BİR OYUNCU
"Harika hissediyorum, Norveç maçı bittiğinden beri bu maçı düşünüyorum. Bergamo'ya dönmek her zaman güzel, bu şehir benim için özel bir yer. Pio harika bir oyuncu, aramızda rekabet yok, biz büyük bir aileyiz."
BERGAMO'YA GERİ DÖNMEK
"Bergamo'ya dönmek her zaman güzel, bu şehir benim için özel bir yer. Burada Estonya'ya karşı harika bir maç çıkardık, bu stadyum bana daha fazla enerji veriyor. Esposito mu? Bu kalitede oyunculara sahip olmak benim için önemli, ama sadece o değil. Daha fazla çaba göster, daha fazla antrenman yap. Aramızda rekabet yok, omuz omuza ilerliyoruz."
İTALYA HER ŞEYDİR
"Milli Takım'a aşık olmamın sebebi ne mi? İtalya. Buraya ilk geldiğim günden beri hiç tereddüt etmedim. Bu formayı giymek ve İtalya'yı temsil etmek benim için hayatımda yaşanan en önemli şey; benim için her şey demek. Bu formayı giymekten gurur duyuyorum."
Sakin ol
"Deplasmanda oynarken baskı daha mı az? Bilemiyorum, ben oldukça sakinim ama genel olarak tüm takımın da öyle olduğunu düşünüyorum. Sakinlikten, rahatlıktan ve fazla düşünmemekten bahsettik. Yaptığımız şeyi yapmaya devam etmeliyiz."
GATTUSO'YA TEŞEKKÜRLER
"Suudi Arabistan'a giderek milli takımdan düşme korkusu mu? Öncelikle Gattuso'ya teşekkür etmeliyim çünkü Suudi Arabistan'a gittiğimde benimle uzun uzun konuştu, bana huzur ve güven verdi. Bana bazı şeyler söyledi ki bunları burada paylaşmak istemiyorum ama ona çok minnettarım ve her zaman böyle olmaya devam edecek."
KUZEY İRLANDALI ANTRENÖR
"Suudi Arabistan'daki antrenörüm Kuzey İrlandalı mı? Onunla çok iyi anlaşıyorum, sık sık konuşuyoruz. Maçı keyifle izlememi söyledi, ama onunla başka konulardan da konuşuyoruz. Döndüğümde onunla tekrar konuşacağım."