"Club Italia başkanının birçok konuda çok çalıştığını söylemeliyim. Bu görev bütün günümü dolduruyor ve beni mutlu ediyor. Çalışma titizlik gerektiriyor. Hatırlarsanız, iyileştirmemiz gereken iki alan gördüğümü söylemiştim.

Bunlardan biri doğrudan taban futbolu: beş ila on üç yaşındaki çocuklar. Diğeri ise Primavera'dan itibaren oluşan darboğaz: 18-21 yaşındaki gençlerin, belki de büyük bir bölümünün, profesyonel futbola geçememesi"