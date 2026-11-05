Önce federasyon başkanı, ardından federasyon komiseri olarak görev yapan Giovanni Malagò'nun döneminin başlamasının üzerinden 100 gün geçti. Tam 100 gün önce Malagò ve Mancini ile birlikte Club Italia sportif direktörlüğü görevine Claudio Ranieri de başladı. Ranieri, aklındaki projeyi anlatmak üzere bugün Sky Sport'a röportaj verdi.
İtalya, Ranieri: "Maldini ve Leonardo'nun fikirlerini okumadım, kendi fikrimi hayata geçiriyorum. Tenisi örnek alalım. Primavera'da oyuncuların yaşı çok büyük, daha küçükler için psikopedagoglar"
GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN İKİ NOKTA
"Club Italia başkanının birçok konuda çok çalıştığını söylemeliyim. Bu görev bütün günümü dolduruyor ve beni mutlu ediyor. Çalışma titizlik gerektiriyor. Hatırlarsanız, iyileştirmemiz gereken iki alan gördüğümü söylemiştim.
Bunlardan biri doğrudan taban futbolu: beş ila on üç yaşındaki çocuklar. Diğeri ise Primavera'dan itibaren oluşan darboğaz: 18-21 yaşındaki gençlerin, belki de büyük bir bölümünün, profesyonel futbola geçememesi"
En genç futbolcular için psikopedagoglar
"Beş, altı yaşındaki bir çocuğun elinden topu almayı deneyin. Bir deneyin: Top onun, kendisine ait; başkasına vermek istemiyor. Bu yüzden beş, altı, yedi, sekiz yaşındaki çocuklara uygun psikopedagojik programlar hazırlamamız gerekiyor. Bu konuda psikologlar ve yetkin kişiler bize yardımcı olmalı; yalnızca futbol eğitmeni yeterli değil."
Primavera'da ileri yaş
"Hâlâ varsayımlar aşamasındayız çünkü fikirlerin daha sonra hep birlikte geliştirilmesi gerekiyor. Bence Primavera'da hâlâ artık büyümüş gençler oynuyor. Serie C'de oynanan süreye bağlı bir uygulama olduğunu gördüm: Gençleri belirli bir süre oynatırsanız belli bir miktar para alıyorsunuz.
Bunu Serie B'de de deneyelim. Decreto Crescita ile yabancıların gelmesine yardımcı olduk. Serie B ve Serie C'deki kulüpler gençleri oynatabilsin ve onlar da yavaş yavaş gelişebilsin diye neden aynısını gençler için de yapmayalım? Futbol bunu tek başına yapamaz: Bütün kurumların ve hükümetin bir şeyler yapması gerekiyor."
Maldini ve Leonardo'nun projesini okumadım
"Maldini ve Leonardo'nun planı mı? Açık konuşayım, okumadım. Çünkü futbolun bu karmaşık alanlarına girdiğinizde kendi vizyonunuz ve çalışma yönteminiz olsun istiyorsunuz.
Üstelik bu işi tek başıma yapmıyorum: Çok ama çok önemli başka kişilerden destek alıyorum; tek başıma hiçbir şey yapamazdım. Club Italia için gerçekten büyük emek veren Zola, Viscidi ve Milani'ye teşekkür etmeliyim.
Ben yalnızca Malagò ile konuştum. Ben saha insanıyım, başka işlerle ilgilenmek istemiyorum. Proje, söylediğimiz gibi, geçerli ve başlayabilir. Maldini sekiz ila on yıl gerekeceğini söylüyordu. Katılıyorum."
Tenisi örnek alalım
"Biz, tenisin yola çıktığı temellerden yola çıkıyoruz. Bu yaz, son basamağı geçip profesyonel tenis antrenörü olmak için yoğun biçimde çalışan bir tenis eğitmeniyle görüştüm. Ulaşmak istediği seviye, Sinner'ı bile çalıştırmasına imkân tanıyacaktı. İşte ben özellikle bu temel düzeydeki antrenörleri geliştirmek istiyorum, çünkü şampiyon adaylarının geleceği onların elinde."
GEÇMİŞE DÖNELİM
"Eskiden yaptıklarımıza dönmeyi öğrenmeliyiz. Bugün antrenörler yetenekli; bilgilerini ve becerilerini göstermek istiyorlar ama çocuğu unutuyorlar. Bu projenin merkezinde çocuk olmalı, onu unutamayız.
Temel futbol eğitiminde çocuğa top kontrolünü, top sürmeyi, topa nasıl vurulacağını, bütün bu küçük şeyleri öğretmek gerekir. Bir de çocukken mahalle kilisesinde, sokaklarda, meydanlarda oynadığımız gibi, oyun içindeki durumlara göre futbol oynamayı. Topu alırdık ve kimse bize çapraz koşu yapmamızı ya da başka bir şey yapmamızı söylemezdi. Topu alır, herkesi çalımlamak isterdik".
RANIERI YÖNTEMİ Mİ?
"Hayır, hayır, hayır, Allah aşkına! 'Ranieri yöntemi'ni unutalım. Biz İtalyanız, iyi olduğumuz şeyleri yapmalıyız. Her şeyi baştan yapmak gerekmiyor; her şeyi geliştirmek gerekiyor. Az önce söylediklerimin sahaya yansımasını isterim. Yapmış olabileceğim en güzel şey bu olurdu.
Christian Damiano benim çalışma arkadaşlarımdan biriydi. Clairefontaine'i kuran Gérard Houllier ile birlikte çalışmıştı. Diğer antrenörlere ne yapmaları gerektiğini öğreten başantrenör oydu. Bu antrenörler daha sonra söz konusu eğitim merkezlerinin çeşitli bölgelerinde görevlendirilirdi. O da ansızın gidip söylediği işlerin yapılıp yapılmadığına bakardı. Bu bile güzel bir şey."
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