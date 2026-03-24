Italy v Israel - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Gabriele Stragapede



İtalya, play-offlara doğru: Locatelli, Retegui, Kean ve... Penaltı atıcısı kim?

Penaltı atışı verilmesi durumunda Gattuso'nun olası tercihleri.

Heyecan artıyor.

İtalyan Milli Futbol Takımı'nın yakın tarihindeki en önemli maçlardan biri: Kuzey İrlanda ile oynanacak play-off yarı finali, son tura çıkmak (bu durumda Galler ile Bosna arasındaki maçın galibi ile karşılaşmak) ve nihayet Dünya Kupası'na geri dönmek için.

Teknik direktör Gennaro Gattuso'nun takımı, 26 Mart Perşembe günü Bergamo'daki New Balance Arena'da oynanacak maça hazırlanıyor. Azzurri taraftarlarının giderek artan bu heyecan içinde, bir penaltı verilmesi durumunda 11 metreden penaltıyı kimin atabileceğini anlamaya çalışalım.

  • KADRO

    Önce kadroya bakalım.

    Kaleciler: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

    Defans oyuncuları: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

    Orta saha oyuncuları: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

    Forvetler: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).

  • KİM PENALTI ATABİLİR?

    Gennaro Gattuso'nun İtalya kadrosuna bakıldığında, dikkatler öncelikle hücum hattına yöneliyor: Kuzey İrlanda maçında penaltı verilmesi durumunda, Kean ve Retegui penaltıyı kullanmakla görevlendirilecek iki ana aday olarak öne çıkıyor.

    İki forvet de penaltı atışlarında kendilerini kanıtlamış durumda ve sahada olan her ikisi de olası bir penaltıyı atabilir. İkinci sırada ise Juventus'un kaptanı Manuel Locatelli var: Ligde Sassuolo maçında yaptığı hatanın ötesinde, penaltı atışlarında gerekli tecrübeye ve rahatlığa sahip.

    Son olarak, Politano ve Raspadori de seçenekler arasında yer alabilir.

  • SON MAÇLARI KİM KAZANDI

    Daha önceki maçlara bakıldığında, İtalya'nın son penaltılarını Retegui ve Raspadori attı: Al-Qadsiah'ın forveti, attığı dört penaltının üçünü gole çevirdi (tek hatası Estonya maçında oldu), Ocak ayında Atletico Madrid'den Atalanta'ya transfer olan forvet ise geçen yıl Nations League'de Almanya karşısında penaltıdan gol attı.

