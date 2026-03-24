İtalya, play-offlara doğru: Locatelli, Retegui, Kean ve... Penaltı atıcısı kim?

Heyecan artıyor.
İtalyan Milli Futbol Takımı'nın yakın tarihindeki en önemli maçlardan biri: Kuzey İrlanda ile oynanacak play-off yarı finali, son tura çıkmak (bu durumda Galler ile Bosna arasındaki maçın galibi ile karşılaşmak) ve nihayet Dünya Kupası'na geri dönmek için.
Teknik direktör Gennaro Gattuso'nun takımı, 26 Mart Perşembe günü Bergamo'daki New Balance Arena'da oynanacak maça hazırlanıyor. Azzurri taraftarlarının giderek artan bu heyecan içinde, bir penaltı verilmesi durumunda 11 metreden penaltıyı kimin atabileceğini anlamaya çalışalım.