İtalya, play-offlara doğru: Locatelli, Retegui, Kean ve... Penaltı atıcısı kim?

Gennaro Gattuso'nun İtalya kadrosuna bakıldığında, dikkatler öncelikle hücum hattına yöneliyor: Kuzey İrlanda maçında penaltı verilmesi durumunda, Kean ve Retegui penaltıyı kullanmakla görevlendirilecek iki ana aday olarak öne çıkıyor.

İki forvet de penaltı atışlarında kendilerini kanıtlamış durumda ve sahada olan her ikisi de olası bir penaltıyı atabilir. İkinci sırada ise Juventus'un kaptanı Manuel Locatelli var: Ligde Sassuolo maçında yaptığı hatanın ötesinde, penaltı atışlarında gerekli tecrübeye ve rahatlığa sahip.

Son olarak, Politano ve Raspadori de seçenekler arasında yer alabilir.