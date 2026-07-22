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İtalya, Pep Guardiola için maaş konusunda ‘istisna’ yapmaya hazır; FIGC başkanı, eski Manchester City teknik direktörüyle görüşüldüğünü doğruladı
FIGC, Guardiola’yı transfer etmek için iddialı bir hamle planlıyor
FIGC Başkanı Malago, Guardiola’nın milli takımın boşalan baş antrenörlük pozisyonu için önde gelen adaylar arasında olduğunu kamuoyuna doğruladı. Azzurri, Bosna-Hersek’e karşı Dünya Kupası eleme baraj maçında aldığı yıkıcı yenilginin ardından istifa eden ve İtalya’yı üst üste üçüncü kez Dünya Kupası’na katılamama durumuna sürükleyen Gennaro Gattuso’nun halefini arıyor.
22 Haziran'da FIGC başkanı seçilen Malago, mali zorluklara rağmen federasyonun Guardiola ile görüşmelere başladığını açıkladı. Ayrıca, İtalya'nın yeni teknik direktör arayışını sürdürdüğü bu süreçte, eski Manchester City teknik direktörünün değerlendirilen tek seçenek olmadığını da vurguladı.
Haberlerde ayrıca, federasyonun üst düzey isimleri Paolo Maldini ve Leonardo’nun, boşalan teknik direktörlük pozisyonunu görüşmek üzere Barselona’da Guardiola ile bir araya geldiği belirtiliyor. Bu durum, federasyonun futbol tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden birini göreve getirme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.
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Malago, görüşmeleri ve mali taahhüdünü doğruladı
“Cronache di Spogliatoio” podcast’inde konuşan Malago, Guardiola ile görüşmeler yapıldığını doğruladı ancak bunların bir atamaya yol açacağının kesin olmadığını vurguladı. Malago şöyle konuştu: “Bunun [Guardiola ile yapılan görüşmelerin] sonuç vereceği kesin değil, ancak bir diyalog başlatmanın ve bunu canlı tutmanın doğru ve önemli olduğuna inanıyorum.”
Malago, İtalya’nın mali kısıtlamalarını da kabul etmekle birlikte, Guardiola’nın istisnai bir yatırımı haklı çıkaracağını ima etti. “Mali ve bütçesel hususlar da var,” diye ekledi. “Kısa ve orta vadede kemerleri sıkmamız gerekeceğini söylemek yetersiz kalır. Ancak, şu anda çok dominant olan bir isimle ilgili olabilecek bazı istisnalar yapıldı.”
Guardiolla'yı kast edip etmediği doğrudan sorulduğunda, "Evet" yanıtını verdi.
Yüksek düzeydeki ilgiye rağmen, yönetim kurulu, Guardiola’nın reddetmesi durumunda milli takımın zor durumda kalmaması için daha geniş kapsamlı bir arayış sürdürüyor. Başkan, Guardiola, eski İtalya teknik direktörü Roberto Mancini ve efsanevi orta saha oyuncusu Andrea Pirlo’nun listedeki tek isimler olmadığını vurguladı. Şöyle belirtti: “Hayır, kesinlikle değil. Ancak belirli bir profili değerlendiriyorsak, bu isimler kesinlikle bu profil kategorilerinin kapsamına giriyor.”
Sabbatical planları hâlâ önemli bir engel teşkil ediyor
Malago’nun kamuoyuna yansıyan iyimser tavrına ve rekor kıran bir maaş teklif etme isteğine rağmen, haberlere göre Guardiola hâlâ futboldan uzun süreli bir ara verme eğiliminde. ESPN, iki taraf arasındaki ilk görüşmelerin nispeten kısa sürdüğünü belirtiyor; zira İspanyol teknik adam, İngiltere’deki stresli son sezonun ardından ailesiyle vakit geçirme arzusunu sürekli olarak dile getiriyor.
Transfer uzmanı Fabrizio Romano da bu görüşleri yineleyerek, teknik direktörün fikrini değiştirmesi için bir “mucize” gerektiğini belirtti. Romano, Guardiola’nın bir sonraki projesini düşünmeden önce bir süre uzaklaşmak istediğini kaydetti.
- Getty Images
İtalya, teknik direktör arayışını sürdürüyor
FIGC, Guardiola’nın görevi üstlenmeye ikna edilip edilemeyeceğini beklerken aday listesini incelemeye devam edecek. Malago, federasyonun halihazırda birkaç adayı değerlendirdiğini doğruladı ve eski Barcelona ve Manchester City teknik direktörüyle yapılacak görüşmelerden bir anlaşma çıkmaması durumunda İtalya’nın alternatif seçeneklere sahip olacağını vurguladı.
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