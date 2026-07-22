İtalya, Pep Guardiola için maaş konusunda ‘istisna’ yapmaya hazır; FIGC başkanı, eski Manchester City teknik direktörüyle görüşüldüğünü doğruladı

“Cronache di Spogliatoio” podcast’inde konuşan Malago, Guardiola ile görüşmeler yapıldığını doğruladı ancak bunların bir atamaya yol açacağının kesin olmadığını vurguladı. Malago şöyle konuştu: “Bunun [Guardiola ile yapılan görüşmelerin] sonuç vereceği kesin değil, ancak bir diyalog başlatmanın ve bunu canlı tutmanın doğru ve önemli olduğuna inanıyorum.”

Malago, İtalya’nın mali kısıtlamalarını da kabul etmekle birlikte, Guardiola’nın istisnai bir yatırımı haklı çıkaracağını ima etti. “Mali ve bütçesel hususlar da var,” diye ekledi. “Kısa ve orta vadede kemerleri sıkmamız gerekeceğini söylemek yetersiz kalır. Ancak, şu anda çok dominant olan bir isimle ilgili olabilecek bazı istisnalar yapıldı.”

Guardiolla'yı kast edip etmediği doğrudan sorulduğunda, "Evet" yanıtını verdi.

Yüksek düzeydeki ilgiye rağmen, yönetim kurulu, Guardiola’nın reddetmesi durumunda milli takımın zor durumda kalmaması için daha geniş kapsamlı bir arayış sürdürüyor. Başkan, Guardiola, eski İtalya teknik direktörü Roberto Mancini ve efsanevi orta saha oyuncusu Andrea Pirlo’nun listedeki tek isimler olmadığını vurguladı. Şöyle belirtti: “Hayır, kesinlikle değil. Ancak belirli bir profili değerlendiriyorsak, bu isimler kesinlikle bu profil kategorilerinin kapsamına giriyor.”



