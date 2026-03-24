Cagliari'de forma giyen ancak Atalanta'ya ait olan Marco Palestra, A Milli Takım'a ilk kez çağrıldı. Vivo Azzurro TV'ye verdiği röportajda, Coverciano'daki ilk deneyiminin heyecanını ve Perşembe akşamı Bergamo'da İtalya'nın Kuzey İrlanda ile karşılaşacağı Dünya Kupası eleme play-off maçı öncesindeki atmosferi anlattı.
Çeviri:
İtalya, Palestra: "Gattuso'dan telefon geleceğini beklemiyordum. Takım zihinsel olarak rahat, son derece konsantre durumdayız"
MAVİ, BİR RÜYADIR
“Hayır, bu aramayı beklemiyordum… çünkü milli takımda oynamak herkes için bir hayaldir. Tabii ki yine de buna inanıyordum ve burada olduğum için çok mutluyum”
15 YAŞ ALTI TAKIMINDAKİ ZORLUKLAR
"15 yaş altı takımındayken, fiziksel olarak diğerlerine göre biraz gerideydim. Ama antrenörlerim beni asla kenara itmediler ya da kendimi yetersiz hissettirmediler; ailem de her zaman yanımda oldu."
BALDINI'YE TEŞEKKÜRLER
“Herkes beni çok sıcak karşıladı ve teknik direktör beni gerçekten rahat hissettirdi. Dün Silvio Baldini’nin hakkımda söylediği güzel sözler mi? O da bana çok yardımcı oldu ve pek çok tavsiye verdi: burada olmamın sebebi de o ve ekibi sayesinde.”
TAKIM ZİHİNSEL OLARAK SERBEST VE SON DERECE ODAKLANMIŞ
“Son yılların en önemli maçlarından biri. Buraya ilk kez gelmiş olsam da, maçın önemini ve bu formayı giymenin getirdiği sorumluluğu hissediyorum. İyi antrenmanlar yapıyoruz; takımın son derece konsantre olduğunu ama aynı zamanda zihinsel olarak da rahat olduğunu görüyorum, çünkü psikolojik faktör fark yaratabilir.”