Zenica'daki olayların yarattığı sarsıntı, İtalyan futbol hiyerarşisinin tamamen çökmesine yol açtı. Cuma günü Gattuso'nun istifasının ardından İtalyan Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina ve Delegasyon Başkanı Gianluigi Buffon da görevlerinden ayrıldı. Federasyon şu anda tam bir geçiş sürecinde bulunuyor ve üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamamanın yarattığı yıkıntıların üstesinden gelmek zorunda. Bonus talebinin ortaya çıkması krizi daha da derinleştirdi ve eleştirmenler, mevcut nesilde sistematik bir alçakgönüllülük eksikliği olduğunu öne sürdü. Artık, daha fazla tarihi utanç yaşanmasını önlemek için odak noktası, takımın kültürünün ve liderliğinin radikal bir şekilde yenilenmesine kaymalıdır.