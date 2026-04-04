İtalya oyuncuları, Bosna’ya karşı yaşadıkları utanç verici yenilgiden önce Dünya Kupası elemeleri için 300.000 avroluk prim talep etmişti
Sonbahar öncesi Azzurri'yi meşgul eden konular
La Repubblica gazetesine göre, İtalyan milli takımı, Bosna-Hersek ile oynayacağı belirleyici Dünya Kupası baraj maçı öncesinde önemli bir maddi teşvik talep etti. İddiaya göre takım, yaklaşan turnuvaya katılma hakkı kazanmak karşılığında, tüm oyuncular arasında paylaşılmak üzere toplam 300.000 avroluk bir prim talep etti; bu da her oyuncuya yaklaşık 10.000 avro düşecekti.
Gattuso’nun kesin reddi
Eski teknik direktör Gennaro Gattuso'nun, oyuncularına ödüllerin ancak sonuçlarla kazanılabileceğini hatırlatarak görüşmeleri derhal sonlandırdığı bildirildi. Oyuncu olarak "grinta"sıyla efsaneleşen teknik direktör, böylesine kritik bir haftada takımın konsantrasyon eksikliğinden dolayı hayal kırıklığına uğradı.
La Repubblica, "Üzücü son, Rino'nun haklı olduğunu kanıtladı, ancak İtalya'yı Dünya Kupası'na geri döndürebilecek maça bazı İtalyan oyuncuların hangi zihniyetle çıktığını özetliyor" diye yazdı. Penaltı atışlarındaki üzücü sonucun ardından üst düzey yetkililer Gattuso'yu kalmaya ikna etmeye çalıştı, ancak teknik direktör ilkelerinden ödün vermedi. Milli takımın beklentilerini karşılayamadığı bu feci başarının ardından görevine devam etmeyeceğini takıma bildirdi.
Harabeye dönmüş federasyon
Zenica'daki olayların yarattığı sarsıntı, İtalyan futbol hiyerarşisinin tamamen çökmesine yol açtı. Cuma günü Gattuso'nun istifasının ardından İtalyan Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina ve Delegasyon Başkanı Gianluigi Buffon da görevlerinden ayrıldı. Federasyon şu anda tam bir geçiş sürecinde bulunuyor ve üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamamanın yarattığı yıkıntıların üstesinden gelmek zorunda. Bonus talebinin ortaya çıkması krizi daha da derinleştirdi ve eleştirmenler, mevcut nesilde sistematik bir alçakgönüllülük eksikliği olduğunu öne sürdü. Artık, daha fazla tarihi utanç yaşanmasını önlemek için odak noktası, takımın kültürünün ve liderliğinin radikal bir şekilde yenilenmesine kaymalıdır.
Şimdi ne olacak?
Azzurri, bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası'nda yine sadece seyirci kalacak. Milli takımın bir sonraki hedefi, yaklaşan UEFA Uluslar Ligi mücadelesi; burada, lekelenen itibarını geri kazanmak için yeni bir teknik kadro ve yenilenmiş bir kadroyu bir araya getirmeleri gerekecek.