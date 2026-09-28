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Khaled Mahmoud
Çeviri:

İtalya oyuncu puanları - Türkiye: Bursa'da etkili bitirici Francesco Esposito parladı, İtalya üstünlüğünü kurdu

İtalya
Türkiye
Türkiye - İtalya
UEFA Nations League A

İtalya, ilk yarıdaki acımasız performansının sürüklediği Türkiye karşısında aldığı 4-1’lik galibiyetle Uluslar Ligi kampanyasını yeniden ateşledi. Francesco Esposito ile Michael Kayode, ev sahibini adeta gölge kovalayan bir takıma çeviren taktik ustalığın başrolündeki isimler oldu.

İtalya, Bursa’da Türkiye’yi taktik açıdan kapsamlı biçimde çözüp 4-1’lik galibiyet aldı ve UEFA Uluslar Ligi A’daki iddiasını yeniden ortaya koydu. İtalya, ilk bölümde son derece etkili ve verimliydi; karşılaşmayı seyir zevki açısından ilk yarım saat içinde fiilen bitirdi. Dokuzuncu dakikada Alessandro Bastoni’nin golü maçın tonunu belirlerken, Davide Frattesi ile Michael Kayode savunmadaki hatalardan yararlanarak devre arasına kadar skoru 3-0’a taşıdı.

Baris Yilmaz’ın ikinci yarının başlamasından kısa süre sonra attığı golle Türkiye geri dönüş sinyali verse de, İtalya baskı altında soğukkanlılığını korudu. Francesco Esposito, 50. dakikada farkı yeniden üç gole çıkardı ve yüksek tempolu pres ile dikine oyunla şekillenen performansı tamamladı. 20 top kapma ve isabetli sekiz şutla Roberto Mancini’nin takımı, ev sahibinin 90 dakika boyunca karşılık veremediği bir saha hâkimiyeti ve savunma disiplini seviyesi sergiledi.

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    Kaleci ve savunma

    Gianluigi Donnarumma - 7/10

    Kaptan, ilk yarının büyük bölümünde adeta oyunun dışında kaldı ancak ihtiyaç duyulduğunda tetikteydi. 47. dakikada Yilmaz'ın sert vuruşunda yapabileceği fazla bir şey olmasa da ceza sahasına iyi hakim oldu, iki kurtarış yaptı ve Türkiye'nin ikinci yarıdaki kısa süreli baskı anlarında savunmanın düzenli kalmasını sağladı.

    Alessandro Bastoni - 8/10

    Bastoni, üst düzey oyun kurma becerilerini sergileyerek sık sık orta sahaya çıkıp hatları kırdı. 9. dakikada zamanlaması iyi ayarlanmış bir vuruşla gol perdesini açtı ve hava toplarında maç boyunca üstünlük kurdu. İtalya'nın ev sahibinin doğrudan ataklarını savuşturmak için 15 uzaklaştırma yapmasında onun pozisyon bilgisi hayati rol oynadı.

    Michael Kayode - 9/10

    Bek oyuncusundan sahanın iki yönünde de etkili olduğu dinamik bir performans geldi. Kayode, 22. dakikada Frattesi'nin golünün asistini yaptıktan sonra sadece beş dakika sonra bu kez kendisi golü buldu. Kanattaki enerjisi hiç düşmedi ve İtalya'nın geçiş oyununa önemli katkı sağladı.

    Giorgio Scalvini - 7/10

    Genç stoper, Bastoni'yi kusursuz şekilde tamamlayarak sağlam bir fiziksel varlık ortaya koydu. Özellikle araya girme aşamasında çok etkiliydi ve İtalya'nın topu 20 kez yeniden kazanmasına yardımcı oldu. Türkiye'nin golünde yaşanan anlık iletişim aksaklığı dışında top dağıtımında hatasızdı.

    Matteo Ruggeri - 7/10

    Ruggeri solda gerekli genişliği sağlayarak karşı kanattaki Kayode'nin agresif konumlanmasını dengeledi. Savunma görevlerine odaklandı, Arda Guler'in tehdidini uzun süre etkisiz hale getirdi ve takım topa sahip değilken İtalya'nın kompakt yapısını korumasını sağladı.

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    Orta saha

    Sandro Tonali - 8/10

    Tonali, İtalya orta sahasının kalbiydi ve tempoyu büyük bir isabetle belirledi. Esposito'nun 50. dakikadaki golünde kritik bir asist yaptı ve orta sahada kilit rol oynadı. Çalışkanlığı savunma katkısına da yansıdı; Türk oyun kuruculara sürekli baskı yaptı.

    Davide Frattesi - 8/10

    Orta sahadan gol bulma alışkanlığını sürdüren Frattesi, 22. dakikada yaptığı klas vuruşla İtalya'nın ikinci golünü attı. Ceza sahasına yaptığı geç koşular, 82. dakikada oyundan alınana kadar Türk savunma hattına sürekli sorun yaşattı.

    Nicolo Fagioli - 7/10

    Fagioli, orta sahanın merkezinde takımın bağlantısını sağlayan isim oldu ve kısa, keskin paslaşmalarla topun akışını sürdürdü. Orta saha partnerleri kadar gösterişli olmasa da taktik disiplini, Tonali ile Frattesi'ye ileri çıkma konusunda daha fazla özgürlük tanıdı. 76. dakikada yerini Romano'ya bıraktı.

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    Hücum

    Francesco Esposito - 9/10

    Hücumun son bölgesinde maçın öne çıkan ismiydi. Esposito, 27. dakikada Kayode'nin golünün asistini yaptı ve 50. dakikada skora adını yazdırarak Türkiye'nin geri dönüş umutlarını tamamen bitirdi. Topsuz alandaki hareketliliği, boşlukları kullanma konusunda adeta bir ustalık dersi verdi.

    Giacomo Raspadori - 6/10

    Raspadori, hücumdaki partnerleriyle aynı seviyede etki yaratmakta zorlandı. Bağlantı oyuncusu olarak iyi iş çıkardı ancak Mancini farklı bir taktik profile yönelirken devre arasında Cambiaghi ile değiştirilmeden önce kaleciyi ciddi anlamda zorlayamadı.

    Sebastiano Esposito - 7/10

    Fizik gücü ve akıllı sırtı dönük oyunuyla Türkiye savunmasını meşgul ederek, geriden gelen orta saha oyuncuları için gerekli alanları açtı. Doumbia için oyundan alınmadan önce 63 dakika boyunca durmaksızın çalıştı.

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    Yedekler ve teknik direktör

    Nicolo Cambiaghi - 6/10

    Devre arasında Raspadori'nin yerine oyuna girdi. Kanatta taze ayaklar ve enerji sağladı, ikinci yarıdaki geçiş anlarında Türkiye savunmasını genişletti.

    Idrissa Doumbia - 6/10

    Orta sahaya ekstra sertlik katmak için 63. dakikada oyuna alındı. Türkiye'nin golünün momentumu kısa süreliğine değiştirmesinin ardından İtalya'nın merkez bölgelerde kontrolü yeniden ele almasına yardımcı oldu.

    Antonio Romano - 6/10

    Son 14 dakikada Fagioli'nin yerine oyuna girdi. İşleri basit tuttu ve topa profesyonelce sahip olarak sonucun korunmasına yardımcı oldu.

    Gianluca Scamacca - 6/10

    Francesco Esposito'nun yerine geç dakikada oyuna dahil oldu. Fizik gücünü kullanarak birçok hava topu mücadelesi kazandı ve kapanış bölümünde takımın odak noktası oldu.

    Giovanni Di Lorenzo - N/A

    82. dakikada sağ kanadı sağlamlaştırmak için Frattesi'nin yerine yapılan geç bir taktik değişiklikti.

    Roberto Mancini - 9/10

    Teknik adam adına taktik bir zaferdi. Önde baskı sistemini kullanma kararı Türkiye'yi hazırlıksız yakaladı ve üçlü orta saha dengesı galibiyetin temelini oluşturdu. Yaptığı değişikliklerin zamanlaması, düşmanca atmosfere rağmen İtalya'nın yapısal bütünlüğünü hiç kaybetmemesini sağladı.

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