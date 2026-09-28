Gianluigi Donnarumma - 7/10

Kaptan, ilk yarının büyük bölümünde adeta oyunun dışında kaldı ancak ihtiyaç duyulduğunda tetikteydi. 47. dakikada Yilmaz'ın sert vuruşunda yapabileceği fazla bir şey olmasa da ceza sahasına iyi hakim oldu, iki kurtarış yaptı ve Türkiye'nin ikinci yarıdaki kısa süreli baskı anlarında savunmanın düzenli kalmasını sağladı.

Alessandro Bastoni - 8/10

Bastoni, üst düzey oyun kurma becerilerini sergileyerek sık sık orta sahaya çıkıp hatları kırdı. 9. dakikada zamanlaması iyi ayarlanmış bir vuruşla gol perdesini açtı ve hava toplarında maç boyunca üstünlük kurdu. İtalya'nın ev sahibinin doğrudan ataklarını savuşturmak için 15 uzaklaştırma yapmasında onun pozisyon bilgisi hayati rol oynadı.

Michael Kayode - 9/10

Bek oyuncusundan sahanın iki yönünde de etkili olduğu dinamik bir performans geldi. Kayode, 22. dakikada Frattesi'nin golünün asistini yaptıktan sonra sadece beş dakika sonra bu kez kendisi golü buldu. Kanattaki enerjisi hiç düşmedi ve İtalya'nın geçiş oyununa önemli katkı sağladı.

Giorgio Scalvini - 7/10

Genç stoper, Bastoni'yi kusursuz şekilde tamamlayarak sağlam bir fiziksel varlık ortaya koydu. Özellikle araya girme aşamasında çok etkiliydi ve İtalya'nın topu 20 kez yeniden kazanmasına yardımcı oldu. Türkiye'nin golünde yaşanan anlık iletişim aksaklığı dışında top dağıtımında hatasızdı.

Matteo Ruggeri - 7/10

Ruggeri solda gerekli genişliği sağlayarak karşı kanattaki Kayode'nin agresif konumlanmasını dengeledi. Savunma görevlerine odaklandı, Arda Guler'in tehdidini uzun süre etkisiz hale getirdi ve takım topa sahip değilken İtalya'nın kompakt yapısını korumasını sağladı.