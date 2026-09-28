İtalya, Bursa’da Türkiye’yi taktik açıdan kapsamlı biçimde çözüp 4-1’lik galibiyet aldı ve UEFA Uluslar Ligi A’daki iddiasını yeniden ortaya koydu. İtalya, ilk bölümde son derece etkili ve verimliydi; karşılaşmayı seyir zevki açısından ilk yarım saat içinde fiilen bitirdi. Dokuzuncu dakikada Alessandro Bastoni’nin golü maçın tonunu belirlerken, Davide Frattesi ile Michael Kayode savunmadaki hatalardan yararlanarak devre arasına kadar skoru 3-0’a taşıdı.
Baris Yilmaz’ın ikinci yarının başlamasından kısa süre sonra attığı golle Türkiye geri dönüş sinyali verse de, İtalya baskı altında soğukkanlılığını korudu. Francesco Esposito, 50. dakikada farkı yeniden üç gole çıkardı ve yüksek tempolu pres ile dikine oyunla şekillenen performansı tamamladı. 20 top kapma ve isabetli sekiz şutla Roberto Mancini’nin takımı, ev sahibinin 90 dakika boyunca karşılık veremediği bir saha hâkimiyeti ve savunma disiplini seviyesi sergiledi.