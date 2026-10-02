İtalya, UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa karşısında 1-1'lik beraberliği almak için önemli bir taktik disiplin ortaya koydu. Topa hükmetme ile bitiricilik verimliliğinin belirlediği mücadelede, Roberto Mancini'nin ekibi, Olise'nin 55. dakikada kilidi açmasının ardından ikinci yarının başındaki baskılı bölümü atlattı. Topa daha az sahip olmasına rağmen, maçı yalnızca yüzde 35 topla oynama oranıyla tamamlayan İtalya, yapısal olarak sağlam kaldı ve yıldızlarla dolu Fransa hücumunu ilk yarının büyük bölümünde düşük kaliteli fırsatlarla sınırladı.
Dönüm noktası 68. dakikada geldi ve Bastoni ileri çıkarak skoru eşitledi, böylece İtalya'nın ısrarının karşılığını verdi. Maç ilerledikçe giderek daha gergin bir hâl aldı ve Fransa, Dayot Upamecano'nun maçın sonlarına doğru gördüğü ikinci sarı kartın ardından sonunda 10 kişi kaldı. İtalya, eksik kalan ev sahibi karşısında galibiyet golünü bulamasa da, beklenen gol (xG) mücadelesinde İtalyanların 1,56'ya 1,15 üstün olması, Fransa'nın top üstünlüğüne rağmen daha tehlikeli tarafın onlar olduğunu gösteriyor.