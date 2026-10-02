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Khaled Mahmoud
Çeviri:

İtalya oyuncu puanları, Fransa maçında: Alessandro Bastoni, Paris'te geri dönüşe direnen İtalya'ya liderlik etti

Fransa
İtalya
UEFA Nations League A
Fransa - İtalya

İtalya, Stade de France'da Fransa karşısında dirençli bir 1-1 beraberlik aldı ve Michael Olise'nin açılış golünün ardından geri döndü. Alessandro Bastoni'nin etkileyici performansı, savunmacının geri düşülen skoru eşitlemesiyle İtalya'nın sahadan bir puanla ayrılmasını sağladı.

İtalya, UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa karşısında 1-1'lik beraberliği almak için önemli bir taktik disiplin ortaya koydu. Topa hükmetme ile bitiricilik verimliliğinin belirlediği mücadelede, Roberto Mancini'nin ekibi, Olise'nin 55. dakikada kilidi açmasının ardından ikinci yarının başındaki baskılı bölümü atlattı. Topa daha az sahip olmasına rağmen, maçı yalnızca yüzde 35 topla oynama oranıyla tamamlayan İtalya, yapısal olarak sağlam kaldı ve yıldızlarla dolu Fransa hücumunu ilk yarının büyük bölümünde düşük kaliteli fırsatlarla sınırladı.

Dönüm noktası 68. dakikada geldi ve Bastoni ileri çıkarak skoru eşitledi, böylece İtalya'nın ısrarının karşılığını verdi. Maç ilerledikçe giderek daha gergin bir hâl aldı ve Fransa, Dayot Upamecano'nun maçın sonlarına doğru gördüğü ikinci sarı kartın ardından sonunda 10 kişi kaldı. İtalya, eksik kalan ev sahibi karşısında galibiyet golünü bulamasa da, beklenen gol (xG) mücadelesinde İtalyanların 1,56'ya 1,15 üstün olması, Fransa'nın top üstünlüğüne rağmen daha tehlikeli tarafın onlar olduğunu gösteriyor.

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    Kaleci ve savunma

    Gianluigi Donnarumma - 7/10

    Kaptan, maç boyunca güven veren bir performans sergiledi ve İtalya'yı oyunun içinde tutmak için toplam yedi kurtarış yaptı. Olise'nin 55. dakikadaki golünü engellemek için yapabileceği fazla bir şey yoktu, ancak Fransa kaleye toplam 18 şut gönderirken pozisyon alışı ve top hakimiyeti kusursuzdu.

    Alessandro Bastoni - 8/10

    Inter Milanlı oyuncudan gerçek bir başrol performansı geldi. Sadece 68. dakikada kritik eşitlik golünü atmakla kalmadı, aynı zamanda 18 uzaklaştırma ve 9 top kapmayla savunma hattına liderlik etti. Uzatma dakikalarında sarı kart gördü, ancak genel etkisi tartışılmazdı.

    Riccardo Calafiori - 7/10

    Calafiori, ileride konumlanan savunma rolünde öne çıktı ve sık sık orta sahaya çıkarak Fransa'nın geçişlerini bozdu. Fransa'nın topa sahip olma oranında yüzde 65'e ulaştığı anlarda, yoğun baskı altında sağlam kalan savunma hattının bir parçası olarak İtalya'nın düzenini korumasına yardımcı oldu.

    Michael Kayode - 6/10

    Fransa'nın tehlikeli sol kanadını durdurmakla görevlendirilen Kayode, savunmada zor bir gece geçirdi ancak yüksek enerjisiyle dikkat çekti. Maç son bölümde açılmadan önce İtalya'nın yaptığı 18 uzaklaştırmaya katkı sağladı.

    Giorgio Scalvini - 7/10

    Scalvini, yaşının ötesinde bir olgunluk sergileyerek hava toplarında çok iyi bir güvence sundu ve oyunu çok iyi okudu. Onun varlığı, Bastoni'ye hücuma daha fazla katılma özgürlüğü verdi ve bu da sonunda beraberlik golüne yol açtı.

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    Orta saha

    Sandro Tonali - 6/10

    Tonali, İtalya'nın zamanın büyük bölümünde topun peşinden koştuğu bir maçta etkiliydi. Mancini orta alandaki enerjiyi tazelemek isterken 62. dakikada oyundan alınmadan önce savunma kalkanını korumaya odaklandı.

    Davide Frattesi - 6/10

    Frattesi, İtalya'nın düşük blokta kalması nedeniyle orta sahadan yaptığı o alışılagelmiş gol katkısını ortaya koymakta zorlandı, ancak çalışma temposu çok önemliydi. 80. dakikada kenara gelmeden önce Fransız oyun kuruculara baskı yapmak için geniş alan kapattı.

    Nicolo Fagioli - 5/10

    Fizik gücü yüksek Fransız üçlüye karşı oyunun temposunu belirlemekte zorlanan Fagioli için zor bir geceydi. Fransa'nın öne geçmesinden sadece anlar önce, 54. dakikada sarı kart gördü ve normal sürenin son dakikasında sonunda yerini başka bir isme bıraktı.

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    Hücum

    Francesco Esposito - 6/10

    Esposito, nankör bir rolde durmaksızın çalıştı ve çoğu zaman ileride tek çıkış noktası olarak yalnız kaldı. İtalya taktik dizilişini değiştirirken, bir saati biraz geçtikten sonra yerini Barella'ya bırakmadan önce isabetli şut çekemedi.

    Salvatore Esposito - 6/10

    Adaşına benzer şekilde, Salvatore da pas desteği bulmakta zorlandı. Savunma çabasına katkı verdi, İtalya maçta geri dönüş ararken 80. dakikada oyundan alınana kadar önde baskı yaptı.

    Moise Kean - 6/10

    Kean, fiziğini kullanarak topu sakladı ve savunmaya sürekli nefes aldırdı, ancak net bir gol fırsatı bulamadı. Upamecano ve Kalulu'ya karşı 90 dakika boyunca yıpratıcı bir performans ortaya koydu ve Fransa savunma hattıyla sürekli mücadele etti.

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    Yedekler ve teknik direktör

    Nicolo Barella - 7/10

    62. dakikada oyuna girdi ve İtalya'nın topa sahip olma becerisini hemen artırdı. Onun oyuna girişi, İtalya'nın maçtaki en iyi dönemine ve beraberlik golüne denk geldi.

    Antonio Vergara - 5/10

    62. dakikada oyuna dahil olan Vergara, maçın temposuna ayak uydurmakta zorlandı. 82. dakikada sarı kart gördü ve hücum geçişlerine etki etmekte zorlandı.

    Daniel Maldini - 6/10

    Son 10 dakika ve uzatma bölümü için oyuna girdi. Taze güç kattı ve Fransa'nın kırmızı kart görmesinin ardından İtalya'nın topu son bölgede tutmasına yardımcı oldu.

    Idrissa Doumbia - 6/10

    80. dakikada orta sahayı sağlamlaştırmak için geç bir değişiklik olarak oyuna girdi. İtalya beraberliği korurken savunma görevlerini iyi yerine getirdi.

    Gianluca Scamacca - N/A

    90. dakikada oyuna dahil oldu. Kayda değer bir etki yaratmak için çok az zamanı vardı.

    Roberto Mancini - 7/10

    Mancini'nin taktik kurgusu pragmatikti ve Fransa'nın daha geniş kadro derinliğini kabul ediyordu. Geriye düştükten kısa süre sonra Barella'yı oyuna alma kararı, maçın gidişatını değiştiren ve beraberlik golünü getiren ustaca bir hamle oldu.

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