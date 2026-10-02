Gianluigi Donnarumma - 7/10

Kaptan, maç boyunca güven veren bir performans sergiledi ve İtalya'yı oyunun içinde tutmak için toplam yedi kurtarış yaptı. Olise'nin 55. dakikadaki golünü engellemek için yapabileceği fazla bir şey yoktu, ancak Fransa kaleye toplam 18 şut gönderirken pozisyon alışı ve top hakimiyeti kusursuzdu.

Alessandro Bastoni - 8/10

Inter Milanlı oyuncudan gerçek bir başrol performansı geldi. Sadece 68. dakikada kritik eşitlik golünü atmakla kalmadı, aynı zamanda 18 uzaklaştırma ve 9 top kapmayla savunma hattına liderlik etti. Uzatma dakikalarında sarı kart gördü, ancak genel etkisi tartışılmazdı.

Riccardo Calafiori - 7/10

Calafiori, ileride konumlanan savunma rolünde öne çıktı ve sık sık orta sahaya çıkarak Fransa'nın geçişlerini bozdu. Fransa'nın topa sahip olma oranında yüzde 65'e ulaştığı anlarda, yoğun baskı altında sağlam kalan savunma hattının bir parçası olarak İtalya'nın düzenini korumasına yardımcı oldu.

Michael Kayode - 6/10

Fransa'nın tehlikeli sol kanadını durdurmakla görevlendirilen Kayode, savunmada zor bir gece geçirdi ancak yüksek enerjisiyle dikkat çekti. Maç son bölümde açılmadan önce İtalya'nın yaptığı 18 uzaklaştırmaya katkı sağladı.

Giorgio Scalvini - 7/10

Scalvini, yaşının ötesinde bir olgunluk sergileyerek hava toplarında çok iyi bir güvence sundu ve oyunu çok iyi okudu. Onun varlığı, Bastoni'ye hücuma daha fazla katılma özgürlüğü verdi ve bu da sonunda beraberlik golüne yol açtı.