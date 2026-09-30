İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), salı akşamı yaptığı açıklamada çok yönlü hücum oyuncusunun erkenden evine döneceğini doğruladı ve böylece Roberto Mancini, milli ara'nın geri kalanında önemli bir hücum seçeneğinden mahrum kaldı. Karar, Azzurri sağlık ekibi tarafından yapılan bir dizi değerlendirmenin ardından alındı ve sonunda oyuncunun gelecek hafta programlanan yüksek önem taşıyan maçlarda mücadele edebilecek fiziksel durumda olmadığı belirlendi.

Raspadori, İtalya'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'yi 4-1 mağlup ettiği maçta sakatlığı nedeniyle devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu durum, Nicolo Zaniolo'nun maç öncesinde kamptan daha önce ayrılmasının ardından milli takımın yaşadığı kondisyon endişelerini daha da artırdı.