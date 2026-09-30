Getty Images Sport
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İtalya'nın yıldızı Giacomo Raspadori, Fransa karşısındaki dev maç öncesinde resmen Uluslar Ligi kadrosundan çekildi
Sakatlık, Raspadori'nin kampını erken bitirdi
İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), salı akşamı yaptığı açıklamada çok yönlü hücum oyuncusunun erkenden evine döneceğini doğruladı ve böylece Roberto Mancini, milli ara'nın geri kalanında önemli bir hücum seçeneğinden mahrum kaldı. Karar, Azzurri sağlık ekibi tarafından yapılan bir dizi değerlendirmenin ardından alındı ve sonunda oyuncunun gelecek hafta programlanan yüksek önem taşıyan maçlarda mücadele edebilecek fiziksel durumda olmadığı belirlendi.
Raspadori, İtalya'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'yi 4-1 mağlup ettiği maçta sakatlığı nedeniyle devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu durum, Nicolo Zaniolo'nun maç öncesinde kamptan daha önce ayrılmasının ardından milli takımın yaşadığı kondisyon endişelerini daha da artırdı.
- Getty Images Sport
FIGC'nin resmî açıklaması
Bu gelişme, Raspadori'nin bu cuma Stade de France'ta Zinedine Zidane'ın Fransa'sına karşı oynanacak merakla beklenen deplasman maçında ve 5 Ekim'de Bologna'da Türkiye'ye karşı oynanacak sonraki iç saha maçında tribünde olacağı anlamına geliyor.
Federasyonun resmi açıklaması, oyuncunun durumuna ilişkin tabloyu netleştirerek şu ifadeleri kullandı: "Bu arada Giacomo Raspadori'ye tam dinlenme verildi. Atalanta forveti tıbbi testlerden geçti ve yaklaşan maçlarda forma giyemeyeceği doğrulandıktan sonra kulübüne dönecek."
Coverciano'daki taktik ayarlamalar
Raspadori etrafındaki hayal kırıklığına rağmen, Bursa’daki baskın performansın ardından kamptaki hava büyük ölçüde olumlu kalmayı sürdürüyor. Kadro, son galibiyetin hemen ardından Fransa sınavının hazırlıklarına başlamak için üsleri Coverciano’ya döndü. Mancini, önceki maçta yoğun süre alan oyuncuların yükünü yönetmek amacıyla ilk antrenmanlarda kaynaklarını bölmeyi tercih etti.
Son maçın ilk 11’inde yer alan oyuncular toparlanmaya odaklanırken, yedek oyuncular ile Türkiye’ye seyahat etmeyenler yoğun taktik çalışmalarla tempodan geçirildi. Grup, Fiorentina’nın Viola Park’taki modern tesislerini kullanarak hücuma karşı savunma odaklı özel çalışmalara katıldı. Bu kademeli yaklaşım, kadroda bir hücum oyuncusu eksik olmasına rağmen takımın büyük bölümünün Saint-Denis deplasmanı için dinç kalmasını sağlıyor.
- AFP
Hücum hattı üzerindeki baskıyı yönetmek
Raspadori'nin yokluğu, İtalya'nın gol önündeki verimliliğinin mercek altına alındığı bir dönemde geliyor. Türkiye karşısında yakın zamanda kaydedilen dört gollü performans teknik ekibe biraz nefes aldırmış olsa da, hareketliliği ve teknik kalitesiyle tanınan bir oyuncunun kaybı hâlâ bir geri adım niteliğinde. Mancini şimdi ya bir yedek oyuncu çağırmaya ya da mevcut kadrosundaki derinliğe güvenmeye karar vermek zorunda.
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