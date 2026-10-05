İtalya, Stadio Renato Dall'Ara'da Türkiye'yi 3-1 mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi çeyrek finallerine bir adım daha yaklaştı. İtalya, maçın büyük bölümünde tempoyu belirledi ancak Türkiye'nin ikinci yarıdaki istekli dönüşü kısa süreliğine dengeleri sarstı. Roberto Mancini'nin ekibi, üstün oyun organizasyonunu ortaya koydu ve duran topları etkili kullanıp hücum bölgesinde bitirici olarak rakibini sonunda yıprattı.

Maçta perde, 26. dakikada Gianluca Scamacca'nın golüyle açıldı ve bu gol İtalya'nın erken baskısını ödüllendirdi. Aral Simsir, İtalya'nın kanat savunmasındaki bir aksamanın ardından 61. dakikada attığı eşitlik golüyle ev sahibi taraftarı şaşkına çevirse de bu denge yalnızca üç dakika sürdü.

Calafiori, yedek kulübesinden geldikten hemen sonra skorda üstünlüğü yeniden sağladı, Esposito ise maçın son bölümünde farkı açarak ev sahibi ekibin haklı galibiyetini tescilledi.