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Mohamed Saeed
Çeviri:

İtalya'nın Türkiye karşısında oyuncu puanları: Riccardo Calafiori'den oyuna sonradan girip ustalık dersi, Gianluca Scamacca ise etkileyici performansını sürdürdü

İtalya
Player ratings
Türkiye
İtalya - Türkiye
UEFA Nations League A
R. Calafiori
G. Scamacca
R. Mancini

İtalya, Stadio Renato Dall'Ara'da Türkiye'yi 3-1 yenerek kritik bir galibiyet aldı; goller Gianluca Scamacca, Riccardo Calafiori ve Francesco Esposito'dan geldi. Aral Simsir'in beraberliği sağlamasıyla kısa süreli bir korku yaşansa da Roberto Mancini'nin taktik hamleleri belirleyici oldu.

İtalya, Stadio Renato Dall'Ara'da Türkiye'yi 3-1 mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi çeyrek finallerine bir adım daha yaklaştı. İtalya, maçın büyük bölümünde tempoyu belirledi ancak Türkiye'nin ikinci yarıdaki istekli dönüşü kısa süreliğine dengeleri sarstı. Roberto Mancini'nin ekibi, üstün oyun organizasyonunu ortaya koydu ve duran topları etkili kullanıp hücum bölgesinde bitirici olarak rakibini sonunda yıprattı.

Maçta perde, 26. dakikada Gianluca Scamacca'nın golüyle açıldı ve bu gol İtalya'nın erken baskısını ödüllendirdi. Aral Simsir, İtalya'nın kanat savunmasındaki bir aksamanın ardından 61. dakikada attığı eşitlik golüyle ev sahibi taraftarı şaşkına çevirse de bu denge yalnızca üç dakika sürdü.

Calafiori, yedek kulübesinden geldikten hemen sonra skorda üstünlüğü yeniden sağladı, Esposito ise maçın son bölümünde farkı açarak ev sahibi ekibin haklı galibiyetini tescilledi.

  • Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4Getty Images Sport

    Kaleci ve savunma

    Gianluigi Donnarumma - 7/10

    Kaptan, Türkiye'nin yüksek kaliteli pozisyonlar üretmekte zorlandığı maçta nispeten sakin bir akşam geçirdi ve karşılaşmayı 4 kurtarışla tamamladı. 61. dakikada Simsir'in yakın mesafeden yaptığı vuruşta yapabileceği fazla bir şey yoktu ancak Türkiye'nin kullandığı dokuz kornerde ceza sahasına iyi hakim oldu.

    Alessandro Bastoni - 7/10

    Inter Milanlı oyuncu, savunmadan çıkışlarda başlıca ilerletici isimdi ve sık sık orta sahaya çıkarak sayısal üstünlük yarattı. Savunmadaki konumlanması büyük ölçüde kusursuzdu; Akgun'un hareketliliğini etkisiz hale getirirken İtalya'nın yaptığı 34 uzaklaştırmaya da katkı sundu.

    Giovanni Di Lorenzo - 7/10

    55. dakikada oyundan alınmadan önce sağ bekte istikrarlı bir performans sergiledi. İlk yarıda genişlik sağladı ancak Türkiye'nin Simsir üzerinden hızlı geçişlere çıktığı anlarda gereken geri koşu hızında zaman zaman zorlandı.

    Gianluca Mancini - 7/10

    İkili mücadelelerde agresifti ve hava toplarında üstündü. İtalya'nın hava mücadelesini kazanmasında merkezi rol oynadı (kazanılan ikili mücadele: 2/2) ve 90 dakikanın büyük bölümünde misafir ekibin merkezden delici ataklar yapmasını sınırlayan yüksek savunma çizgisini korudu.

    Matteo Ruggeri - 6/10

    Bek oyuncusu için zor bir geceydi; 47. dakikada yaptığı acemice müdahale nedeniyle sarı kart gördü. Türkiye'nin onun koridorundan etkili ataklar geliştirdiği bölümün ardından, ikinci yarının başlamasından kısa süre sonra oyundan alındı.

  • SOCCER NATIONS LEAGUE ITALY VS BELGIUMAFP

    Orta saha

    Issa Doumbia - 8/10

    Takımın savunmadaki çapasına dönüştü, dörtlü savunmanın önünü etkili şekilde kapattı. Onun disiplinli oyunu Barella ve Romano'nun daha ileri çıkmasına olanak sağladı ve İtalya toplam top kontrolünde %45'te kalırken topun yeniden dolaşıma sokulmasında kritik rol oynadı.

    Alessandro Romano - 8/10

    Orta sahada yaratıcı bir güçtü. 87. dakikada Francesco Esposito'nun attığı geç golün kritik asistini yaptı ve baskı altında akıllı geç koşular ile isabetli pas dağıtımıyla öne çıkan performansını taçlandırdı.

    Nicolo Barella - 8/10

    Her zamanki gibi çalışkandı; Barella, 64. dakikada Calafiori'ye asist yaparak İtalya'nın ikinci golünde bağlantıyı kuran isim oldu. 70. dakikada yerini Tonali'ye bırakmadan önce geçiş oyunundaki enerjisi hayati önem taşıdı.

  • FBL-EUR-NATIONS-ITA-TURAFP

    Hücum

    Gianluca Scamacca - 8/10

    Forvet, fizik gücü ve bitiricilik içgüdüsüyle hücum hattına liderlik etti. 26. dakikada yaptığı düzgün vuruşla gol perdesini açtı ve 56. dakikada oyundan alınana kadar Kabak ile Bardakci için sürekli bir tehdit oldu.

    Daniel Maldini - 6/10

    Teknik kalitesinden kesitler sundu ancak Türkiye'nin derin savunmasına gerçekten zarar verecek son dokunuşu yapamadı. Savunmada da çok çalıştı ve Azzurri'nin maç boyunca yedi top kapma yapmasına yardımcı oldu.

    Antonio Vergara - 7/10

    Kanatta görevlendirilen oyuncu, gerekli dengeyi sağladı ancak Elmali'yi istikrarlı şekilde geçmekte zorlandı. Mancini orta sahayı sağlamlaştırıp üstünlüğü korumak isterken, maçın son bölümünde yerini Frattesi'ye bıraktı.

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  • Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4Getty Images Sport

    Yedekler ve teknik direktör

    Riccardo Calafiori - 9/10

    Tam anlamıyla mükemmel bir süper yedek. 55. dakikada oyuna girdikten sonra maçın kritik golünü atması için sadece dokuz dakika yetti; ceza sahasına sızarak skoru 2-1'e getirdi ve maçın momentumunu tamamen değiştirdi.

    Francesco Pio Esposito - 8/10

    56. dakikada Scamacca'nın yerine oyuna girdi, hücum baskısını sürdürdü ve 87. dakikada attığı hak edilmiş golle maçı tartışmasız hâle getirdi.

    Michael Kayode - 6/10

    55. dakikada Ruggeri'nin yerine oyuna girdi ve Türkiye'nin özgüven kazandığı bölümde kanatta daha fazla savunma istikrarı sundu.

    Sandro Tonali - 6/10

    Orta sahaya daha fazla sakinlik katması için son 20 dakikada oyuna alındı. İkinci yarıdaki gol sağanağının ardından İtalya'nın oyunun temposunda kontrolü yeniden ele almasına yardımcı oldu.

    Davide Frattesi - N/A

    84. dakikada skoru korumak için geç yapılan taktiksel bir hamleydi.

    Roberto Mancini - 8/10

    Teknik direktörün 55. dakikadaki üçlü oyuncu değişikliği tam isabet oldu. Calafiori ile Esposito'yu oyuna alması doğrudan iki gole yol açtı ve bu da onun maçın taktiksel gidişatını okuma ve kararlı şekilde tepki verme becerisini gösterdi.