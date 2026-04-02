İtalya'nın son Dünya Kupası fiyaskosunun bedelini Gennaro Gattuso ödeyecek gibi görünüyor; AC Milan efsanesinin yerine geçecek iki büyük isim gündeme geldi
Gattuso ve Buffon için yolun sonu
Salı günü Zenica’da yaşanan felaketin yankıları başladı ve ilk kurban teknik direktör gibi görünüyor. İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina’nın başlangıçta kamuoyu önünde destek vermesine rağmen, durumun gerçekliği kaçınılmaz bir ayrılığa işaret ediyor. AC Milan efsanesi, geçen Haziran ayında Luciano Spalletti'nin yerine geçerek takımı Kuzey Amerika'ya götürme görevini üstlenmişti, ancak bu hedef büyük bir başarısızlıkla sonuçlandı. Gianluigi Buffon'un da ayrılması bekleniyor. Ağustos 2023'ten beri takımın delegasyon başkanı olarak görev yapan efsanevi kaleci, Gattuso ile birlikte görevinden ayrılacak.
Aday listesindeki iki ağır top
İtalyan Futbol Federasyonu (FIGC) zorlu yeniden yapılanma sürecine girerken, takımın başına geçecek başlıca adaylar olarak şimdiden iki büyük isim öne çıktı. Sky Italia’nın haberlerine göre, Antonio Conte ve Massimiliano Allegri, FIGC’nin istek listesinin en üst sıralarında yer alıyor. Her iki teknik direktör de milli takımın baskısıyla başa çıkmak için gereken üst düzey deneyime sahip olsa da, şu anda büyük kulüplerle sözleşmeleri bulunuyor. Daha önce Azzurri ile Euro 2016'da son derece başarılı bir kampanya yürüten Conte, şu anda Napoli'nin başında yer alırken, Allegri ise Milan'ın teknik direktörlüğüne geri döndü. Her iki kulübün sahipleri Aurelio De Laurentiis ve Gerry Cardinale, projelerinin ortasında teknik direktörlerini kaybetmek konusunda isteksiz olabilirler, ancak mavi formanın cazibesi ve uzun vadeli bir yeniden yapılanma görevi, her iki teknik adam için de reddedilmesi zor bir teklif olabilir.
FIGC yönetimi üzerinde artan siyasi baskı
Kriz, saha sınırlarının çok ötesine taşarak İtalyan hükümetinin en üst kademelerine kadar ulaştı. Spor Bakanı Andrea Abodi, sistemi baştan aşağı yenileme çağrısında bulunarak eleştirilerini açıkça dile getirdi. Bakan kısa süre önce şunları söyledi: "İtalyan futbolunun yeniden inşa edilmesi gerektiği ortada ve bu süreç, İtalyan Futbol Federasyonu (FIGC) yönetiminin yenilenmesiyle başlamalı." Ulusal utanç duygusu hissedilir derecede belirgindir ve birçok kişi bunu İtalya'daki futbolun tüm yapısının bir başarısızlığı olarak görmektedir. Önümüzdeki hafta federasyon konseyi toplantısı planlanırken, Gravina'nın istifası yönündeki baskı giderek artmaktadır. Lazio başkanı ve senatör Claudio Lotito, üst yönetimde bir değişiklik yapılmasını sağlamak için senatoda resmi bir dilekçe bile başlattı.
Azzurri için bundan sonra ne olacak?
Gattuso'nun yerine geçecek kişi, paramparça olmuş bir kadroyu yeniden inşa etmek gibi devasa bir görevle karşı karşıya kalacak. İtalya'nın dünya sıralamasındaki düşüşü ve uluslararası prestijini yitirmesi, bu görevi dünya futbolundaki en zor işlerden biri haline getirdi. Federasyon, ister Conte'nin geri dönüşü olsun ister Allegri'nin ilk uluslararası görevi olsun, bir halef bulmak için hızlı hareket etmelidir. İtalyan futbolunun geleceği belirsizliğe gömülmüşken, bir sonraki atama ülkenin modern tarihindeki en kritik karar olacaktır.