İtalya'nın son Dünya Kupası fiyaskosunun bedelini Gennaro Gattuso ödeyecek gibi görünüyor; AC Milan efsanesinin yerine geçecek iki büyük isim gündeme geldi

İtalyan Futbol Federasyonu (FIGC) zorlu yeniden yapılanma sürecine girerken, takımın başına geçecek başlıca adaylar olarak şimdiden iki büyük isim öne çıktı. Sky Italia’nın haberlerine göre, Antonio Conte ve Massimiliano Allegri, FIGC’nin istek listesinin en üst sıralarında yer alıyor. Her iki teknik direktör de milli takımın baskısıyla başa çıkmak için gereken üst düzey deneyime sahip olsa da, şu anda büyük kulüplerle sözleşmeleri bulunuyor. Daha önce Azzurri ile Euro 2016'da son derece başarılı bir kampanya yürüten Conte, şu anda Napoli'nin başında yer alırken, Allegri ise Milan'ın teknik direktörlüğüne geri döndü. Her iki kulübün sahipleri Aurelio De Laurentiis ve Gerry Cardinale, projelerinin ortasında teknik direktörlerini kaybetmek konusunda isteksiz olabilirler, ancak mavi formanın cazibesi ve uzun vadeli bir yeniden yapılanma görevi, her iki teknik adam için de reddedilmesi zor bir teklif olabilir.