Devam edelim. Dünya Kupası için yapılacak asıl eleme maçını nefesimizi tutarak beklerken, önemli olan tek şey budur. İşin yarısı iyi yapıldı. Maçın da yarısı öyle, çünkü Kuzey İrlanda’ya karşı alınan 2-0’lık galibiyette anlatılacak iki farklı hikâye var: İlk yarıda oyunda dağınık ve zihnen korkmuş bir milli takım; ikinci yarıda ise canlı ve morali düzelmiş bir takım.
Çeviri:
İtalya'nın iki yüzü var, ama yolumuza devam ediyoruz ve önemli olan tek şey bu. İşin henüz yarısındayız
ARKA SAHASI
Oyuncularla ilgili yorumlarda temkinli olmakta fayda var. İşte yorumlar. Donnarumma “not verilemez”, tıpkı fantezi futbol öncesinde söylendiği gibi: hiçbir zaman gerçekten zorlanmadı ve ayaklarıyla sadece bir kez isabetsiz kaldı. Mancini, çok coşkulu ama az mantıklıydı; gereksiz olduğu zamanlarda bile aşırı hırslıydı. Bastoni ilk yarıda tanınmaz haldeydi: dağınık ve kavgacıydı, ayrıca stoper olarak da etkisizdi. Sonra ikinci yarıda sarı kart gördü ve haklı olarak Gatti ile değiştirildi, mavilere hoş geldin. Calafiori, Dimarco ile sol kanattaki ikilisinde çok rafine olmasa da, aynı pozisyondaki takım arkadaşlarından daha iyiydi.
ORTALAMA
Orta sahada, sağ kanatta hızını kaybeden Politano, lig maçlarındaki gibi oldukça sönük bir performans sergiledi. Barella da aynı durumdaydı; istekliydi ama forvetlere doğru doğru bir giriş yapamadı; bunun nedeni de aylardır yakalayamadığı formdan kaynaklanıyordu. Locatelli'nin oyun kurucu olarak büyük bir yanlış anlaşılma yaşadı; bu maçta derin paslar atabilen ya da forvetlere etkili paslar gönderebilen bir oyun kurucuya ihtiyaç vardı. Tonali ilk yarıda büyük bir kişilik ve makul bir yaratıcılık sergiledi, ikinci yarıda ise korkuyu ortadan kaldıran golün ardından coşkulu bir performans gösterdi.
SALDIRI
Forvette güçlü, hatta ezici bir Kean: çoğu zaman ölçüsüz olsa da, her seviyedeki rakibe her zaman korku salıyor. İkinci yarıda ise golü atmadan önce bile, saf teknik becerisiyle maçı sürükledi. Retegui ise ortadan kayboldu; bireysel girişimlerde hiç kendine güvenemedi, ceza sahası içinde yeterince destek alamadı ve fiziksel kondisyonu açıkça zayıflamıştı; bu durum, ikinci yarının başında kaçırdığı pozisyonda acımasızca ortaya çıktı. İtalyan-Arjantinli oyuncunun bir saatlik zorlu mücadelesinin ardından oyuna giren Pio Esposito ise çok daha iyiydi.
GÜÇ VE GÜVEN
Sonunda, Politano'nun yerine (ki ikinci yarıda formunu artırdı) ilk kez forma giyen Palestra'ya ve Roma'da geçirdiği mükemmel sezonun karşılığını alan, adeta ilk kez forma giyen Pisilli'ye de şans tanındı. Ve yolumuza devam ediyoruz. Dünya Kupası'na gitmek için oynanacak asıl baraj maçına doğru daha güçlü ve özgüvenli bir şekilde.