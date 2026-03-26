İtalya'nın iki yüzü var, ama yolumuza devam ediyoruz ve önemli olan tek şey bu. İşin henüz yarısındayız

Oyuncularla ilgili yorumlarda temkinli olmakta fayda var. İşte yorumlar. Donnarumma “not verilemez”, tıpkı fantezi futbol öncesinde söylendiği gibi: hiçbir zaman gerçekten zorlanmadı ve ayaklarıyla sadece bir kez isabetsiz kaldı. Mancini, çok coşkulu ama az mantıklıydı; gereksiz olduğu zamanlarda bile aşırı hırslıydı. Bastoni ilk yarıda tanınmaz haldeydi: dağınık ve kavgacıydı, ayrıca stoper olarak da etkisizdi. Sonra ikinci yarıda sarı kart gördü ve haklı olarak Gatti ile değiştirildi, mavilere hoş geldin. Calafiori, Dimarco ile sol kanattaki ikilisinde çok rafine olmasa da, aynı pozisyondaki takım arkadaşlarından daha iyiydi.