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Tottenham Hotspur v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Çeviri:

'İtalya'nın en iyi teknik direktörü olurdum!' - Roberto De Zerbi, Tottenham'ın Everton karşısında süren tarihi gol kuraklığına rağmen tuhaf bir iddiada bulundu

R. De Zerbi
Tottenham Hotspur
Serie A
Premier Lig
Tottenham Hotspur - Everton
Everton

Tottenham Hotspur Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Everton karşısında alınan can sıkıcı 0-0'lık beraberliğin ardından takımının son performanslarını şaşkınlık yaratan bir şekilde savundu. Spurs, kulüp tarihinde ilk kez Premier League'deki ilk dört maçında gol atamamasına rağmen, İtalyan teknik adam takımının savunmadaki gelişimini öne çıkarmakta istekliydi.

  • Tottenham Hotspur'un tarihî hücum sıkıntıları

    Tottenham'ın hücumdaki sıkıntıları, Everton ile golsüz berabere kalınmasıyla yeni bir dip noktaya ulaştı ve takımın gol yollarındaki kötü serisi uzadı. Sezonun başındaki Brentford ve Newcastle United yenilgilerinin yanı sıra Nottingham Forest karşısında da gol atamayan Tottenham, böylece ligin ilk dört maçında da fileleri havalandıramadı.

    Bu dikkat çekici düşüş, Tottenham tarihinde bir lig sezonuna böylesine kısır bir başlangıç yaptıkları ilk kez yaşanıyor. Deplasman ekibi son maçından bir puan çıkarsa da rakip kaleciyi hiç zorlayamaması, hücum hattı üzerindeki baskıyı ciddi şekilde artırdı.


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  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-EVERTONAFP

    De Zerbi olumlu noktalara odaklanıyor

    De Zerbi, takımının hücumdaki eksiklerine odaklanmak yerine maç sonrası basın toplantısında Tottenham'ın savunmada yeni kazandığı direnci öne çıkardı. İtalyan teknik adam, Nottingham Forest ve Everton'a karşı art arda gelen gol yemeden tamamlanan maçları yapısal ilerlemenin kanıtı olarak gösterdi.

    Medyanın karşısına geçen teknik adam, taktik yaklaşımının kendi ülkesinde büyük övgü alacağını ima etti. De Zerbi, "Mesela İtalya'da en iyi teknik direktör benim olmam gerekir, değil mi? İki maç, iki maçta da gol yemedik" dedi. "La Gazzetta dello Sport ne yazardı? İki maçta da gol yemedi. Siz yarın ne yazacaksınız; gol yemediğimizi mi, yoksa gol atamadığımızı mı? Bana gerçekten ne yazmak istediğinizi söyleyin."


  • Taktik gerilim sahaya yansıyor

    Tottenham'ın etkisiz hücum hattı etrafındaki hayal kırıklığı, son düdükte açıkça görüldü ve bunun doruk noktası, sahada De Zerbi ile Mathys Tel arasında yaşanan hararetli konuşma oldu. İkinci yarıda oyuna giren forvet, maçın gidişatına etki etmekte zorlandı ve bu da teknik direktörünün sahada hemen taktik bir değerlendirme yapmasına yol açtı.

    De Zerbi, bu karşılaşmanın önemini küçümseyerek bunun sadece pozisyonla ilgili bir talimat meselesi olduğunu söyledi. "Evet, ona sahada koçluk yaptım" dedi. "Bir santrforun vücut duruşu. Santrfor, omzunu kaleye dönük şekilde oynayabilir. Eğer James Maddison, Mohammed Kudus ve Savio ile oynuyorsak, onun santrfor gibi oynaması gerekir ve santrforun da kaleye bakması gerekir, değil mi?"

    Spurs teknik patronu, Tel'in ortaları beklerken içgüdülerini ayarlaması gerektiğini de daha ayrıntılı şekilde anlattı. "Ya da Robertson'ın ortasında. İçeride kalması gerekiyor çünkü kariyerine santrfor olarak başladı. Şimdi kanatta oynuyor ama kariyerine santrfor olarak başladı" diyen De Zerbi, ardından "bir sorun yok" diye ısrar etti ve oyuncuya olan sevgisini yineledi.


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  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Kupa ve ligde kritik sınavlar bekliyor

    De Zerbi, şimdi Tottenham'ın tarihî hücum işlevsizliğini düzeltmek için kritik bir haftayla karşı karşıya. Önlerindeki ilk sınav, Carabao Cup üçüncü turunda Liverpool ile karşılaşmak için Anfield'a yapılacak zorlu deplasman yolculuğu. Bu da Spurs'ün üst düzey bir rakibe karşı yeniden gol yollarında etkili olmaya çalışması için oldukça güç bir ortam sunuyor.

    Hafta içindeki bu kupa maçının ardından Tottenham, cumartesi günü Aston Villa'yı ağırlayarak Premier League'e dönecek. De Zerbi bu iki karşılaşmada savunmadaki istikrarı hücum üretkenliğine nasıl çevireceğini kısa sürede bulamazsa, görev süresi etrafındaki anlatı taktiksel gelişimden hızla tam anlamıyla bir krize dönüşecek.

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