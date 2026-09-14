Tottenham'ın etkisiz hücum hattı etrafındaki hayal kırıklığı, son düdükte açıkça görüldü ve bunun doruk noktası, sahada De Zerbi ile Mathys Tel arasında yaşanan hararetli konuşma oldu. İkinci yarıda oyuna giren forvet, maçın gidişatına etki etmekte zorlandı ve bu da teknik direktörünün sahada hemen taktik bir değerlendirme yapmasına yol açtı.

De Zerbi, bu karşılaşmanın önemini küçümseyerek bunun sadece pozisyonla ilgili bir talimat meselesi olduğunu söyledi. "Evet, ona sahada koçluk yaptım" dedi. "Bir santrforun vücut duruşu. Santrfor, omzunu kaleye dönük şekilde oynayabilir. Eğer James Maddison, Mohammed Kudus ve Savio ile oynuyorsak, onun santrfor gibi oynaması gerekir ve santrforun da kaleye bakması gerekir, değil mi?"

Spurs teknik patronu, Tel'in ortaları beklerken içgüdülerini ayarlaması gerektiğini de daha ayrıntılı şekilde anlattı. "Ya da Robertson'ın ortasında. İçeride kalması gerekiyor çünkü kariyerine santrfor olarak başladı. Şimdi kanatta oynuyor ama kariyerine santrfor olarak başladı" diyen De Zerbi, ardından "bir sorun yok" diye ısrar etti ve oyuncuya olan sevgisini yineledi.



