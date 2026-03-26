İtalya'nın Dünya Kupası play-off'larındaki bir sonraki rakibi Bosna-Hersek nasıl oynuyor: Dzeko ve Alajbegovic'e dikkat

Edin Dzeko'ya dikkat, başka kim olabilir ki? 40 yaşında olmasına rağmen hâlâ Bosna'nın lokomotifi o ve 89. dakikada takımları uzatmalara, ardından da penaltılara götüren golü atan da tam da bu eski Roma ve Inter oyuncusuydu. Bugün Almanya'nın ikinci liginde Schalke forması giyen ve Ocak ayında takıma katılan oyuncu, 8 maçta şimdiden 6 gol (ve 3 asist) kaydetti. Kerim Alajbegovic'in ismi de kırmızı kalemle işaretlenmeli, ve bu sadece Galler'i eleyen galibiyet golü nedeniyle değil. Kanat forveti (tercihen sol kanat) ve Salzburg'un son yeteneklerinden biri olan 18 yaşındaki (2007 doğumlu) oyuncu, Avusturya liginde kendini göstermeye başladı. Kadroda ayrıca Serie A'da oynayan iki futbolcu da bulunuyor: Sead Kolasinac (Atalanta) ve Tarik Muharemovic (Sassuolo).