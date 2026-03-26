31 Mart Salı günü oynanacak maçta İtalya'nın rakibi Bosna-Hersek olacak: Bu, 10 Haziran ile 19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmak için Azzurri'nin atması gereken son adım. Azzurri, Kuzey İrlanda'yı eledi; Bosnalılar ise Craig Bellamy'nin forma giydiği Galler'i mağlup etti. Bosna'nın teknik direktörü, 54 yaşındaki Sergej Barbarez'dir. Barbarez, 1990'ların başından 2000'lerin başına kadar forvet olarak oynamış ve Bundesliga'da en fazla maça çıkan yabancı oyuncu olmuştur. Saraybosna'ya 120 km uzaklıktaki Mostar'da doğmuş ve bu şehirde kendisine bir cadde adanmıştır. Nisan 2024'ten beri Bosna milli takımının başında olan Barbarez, 20 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.
Çeviri:
İtalya'nın Dünya Kupası play-off'larındaki bir sonraki rakibi Bosna-Hersek nasıl oynuyor: Dzeko ve Alajbegovic'e dikkat
BOSNA NASIL OYNUYOR
Bosna, fiziksel gücü yüksek bir takımdır (ortalama boy 1,85 m) ve kafa vuruşlarından ve mücadelelerdeki fiziksel üstünlüğünden yararlanır; teknik direktörün talepleri arasında, topu hızlı bir şekilde geri kazanarak ve dikey paslarla oyun hızını artırmak ve savunma pozisyonlarını anında hücuma dönüştürmek yer almaktadır. En çok kullanılan diziliş 3-5-2'dir. Barbarez'in futbol felsefesinde orta saha oyuncularının rolü çok önemlidir. Teknik direktörün tipik kadrosunda, eski Roma oyuncusu Benjamin Tahirovic (şu anda İsveç'in Brondby takımında) ve Young Boys'tan Armin Gigović yer almaktadır. Bu oyunculardan daha fazla fedakarlık ve yüksek yoğunluk beklenmektedir.
DİKKAT...
Edin Dzeko'ya dikkat, başka kim olabilir ki? 40 yaşında olmasına rağmen hâlâ Bosna'nın lokomotifi o ve 89. dakikada takımları uzatmalara, ardından da penaltılara götüren golü atan da tam da bu eski Roma ve Inter oyuncusuydu. Bugün Almanya'nın ikinci liginde Schalke forması giyen ve Ocak ayında takıma katılan oyuncu, 8 maçta şimdiden 6 gol (ve 3 asist) kaydetti. Kerim Alajbegovic'in ismi de kırmızı kalemle işaretlenmeli, ve bu sadece Galler'i eleyen galibiyet golü nedeniyle değil. Kanat forveti (tercihen sol kanat) ve Salzburg'un son yeteneklerinden biri olan 18 yaşındaki (2007 doğumlu) oyuncu, Avusturya liginde kendini göstermeye başladı. Kadroda ayrıca Serie A'da oynayan iki futbolcu da bulunuyor: Sead Kolasinac (Atalanta) ve Tarik Muharemovic (Sassuolo).