Bergamo'daki tribünde, İtalya'nın Kuzey İrlanda'yakarşı kazandığı zaferi izleyen Alessandro Nesta da vardı. Eski stoper ve şu anki teknik direktör, Sky Sport'a konuşarak, Dünya Kupası'na katılma şansı getirebilecek Bosna maçı öncesinde Azzurri'nin durumunu değerlendirdi. İşte sözleri.
Çeviri:
İtalya, Nesta: “Aferin Bastoni! Simülasyon yaptığı için ona çok sataştılar ama ben de pek çok kez simülasyon yaptım. Ona asla ahlak dersi vermeyeceğim"
KUZEY İRLANDA'YA KARŞI
"İlk yarıda ben de endişelendim. Eğer oyuncuların gerçek potansiyeli ortaya çıkarsa, play-off'larda yer alan hiçbir milli takımla başa çıkamazlar. Ancak sorun, İtalya forması giymenin getirdiği baskı; bu baskı, örneğin Bosna veya Kuzey İrlanda'nınkinden çok daha fazla. İlk yarıdaki performans, Azzurri oyuncularının yaşadığı gerginliğin bir sonucuydu. Hala zor bir süreç olduğunu, hatta Bosna'da daha da zor olacağını bilmeliyiz. Bizi çok sıcak bir ortam bekliyor, İrlanda'dan daha üstün bir rakip var. Zambrotta ve ben keskin nişancıyız. Avrupa Şampiyonası'nı kazandığımızda Wembley'deydik, dün akşam da Bergamo'daydık. Salı günü mü? Ben gidemem, ama Zambrotta'yı arayın."
DÜNYA ŞAMPİYONASI
"Bunlar sinirlerin savaşına sahne olan maçlar; Dünya Kupası'na gidemeyeceğimiz düşüncesi artık kafamıza yerleşmiş durumda. Eleme turlarını geçmek teknik bir başarı değil, çünkü biz diğerlerinden daha güçlüyüz, ancak her şey sinirlere bağlı. 2006'da Dünya Kupası zaferi, Calciopoli skandalının ardından İtalyan futboluna yardımcı olmuştu; bugün ise İtalyan futbolu Milli Takım'a her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bireysel bakış açısını da unutmamak gerekir: Bir futbolcu olarak Dünya Kupası'nda iyi performans göstermek, hayatınızı ve kariyerinizi değiştirir. Rino Gattuso'yu çok iyi tanıyorum. Kendisi çok üzgün, bu durumdan kendini sorumlu hissediyor ve İtalya'nın Dünya Kupası'na gitmesi için elinden geleni yapacak. Dün ilk yarıda onun gergin olduğunu gördüm, sorumluluk duygusu gerçekten çok fazla."
BASTONLAR
"Bastoni, stoper olarak hücum özelliklerini pek kullanamıyor, ama onu tebrik etmeliyim çünkü simülasyon yaptığı için başını çok belaya soktular ve dün, en iyi formunda olmasa da geri dönüp harika bir maç çıkardı. Ben her zaman dürüst bir oyuncu olarak bilindim, ama ben de pek çok kez simülasyon yaptım. Bastoni'ye asla ders vermeyeceğim, benim için o harika bir oyuncu."