Üç puandan çok daha fazlasını ifade eden bir maç. İtalya bu akşam Bologna'da Türkiye'ye karşı, 2028'de Büyük Britanya'da düzenlenecek bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nın elemelerinde ve Nations League'de geleceğini oynuyor. Belçika'ya sahasında yenildikten sonra İtalya, Bursa'da Montella'nın takımını 4-1'lik skorla net bir şekilde mağlup etti ve Paris'te Zidane'ın Fransa'sı ile fenomen Olise'ye karşı berabere kalarak yazılmış gibi görünen bir sonu değiştirdi ve geleceğe yeniden iyimserlikle bakmaya başladı. İtalya şu anda grupta dört puanla üçüncü sırada, Belçika'nın 2, Fransa'nın ise 3 puan gerisinde; her türlü senaryoya açık bir konumda bulunuyor.
İtalya neden Türkiye’yi yenmek zorunda: Nations League’de çeyrek final ihtimalinden Avrupa Şampiyonası eleme grubu kura çekimine seri başı olarak katılmaya kadar
ULUSLAR LİGİ: SENARYOLAR
Dört grubun her birinde ilk iki sırayı alan takımlar, mart ayında Nations çeyrek finallerine yükselir. Grubu üçüncü sırada bitirenlerin ise iki ihtimali vardır: en “kötü” iki üçüncü, en “iyi” iki dördüncüyle birlikte, küme düşmemek için Serie B ikincilerine karşı Lega A’da kalma play-out’u oynar. Son olarak, en “kötü” iki dördüncü ise doğrudan Lega B’ye düşer. Bugün kazanmak, Belçika’nın Fransa’da galip gelmemesi durumunda, kasım ayındaki maçları çeyrek finale kalma açısından ilgi çekici hale getirecektir. Bu durumda van Bommel’in takımına karşı üç puan almak gerekecek, ancak bunu düşünmek için zaman var. Bu arada, üç maçın ardından biz “en iyi üçüncü” durumundayız.
EURO 2028 eleme gruplarında seri başı olacaklar
Ancak bundan çok daha fazlası var. Türkiye karşısında bugün alınacak bir galibiyet, İtalya'ya grubu en az üçüncü sırada tamamlamayı matematiksel olarak garantileyecek. Bu da küçümsenecek bir hedef değil: Nations League A Ligi'nde gruplarını birinci, ikinci ve üçüncü sırada bitiren takımlar, Euro 2028 elemeleri kura çekiminde de 12 seri başı olacak (6 Aralık'ta Belfast'ta). Yeniden çıkışa geçmek isteyen İtalya'nın hata yapma lüksü yok.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun