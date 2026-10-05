Dört grubun her birinde ilk iki sırayı alan takımlar, mart ayında Nations çeyrek finallerine yükselir. Grubu üçüncü sırada bitirenlerin ise iki ihtimali vardır: en “kötü” iki üçüncü, en “iyi” iki dördüncüyle birlikte, küme düşmemek için Serie B ikincilerine karşı Lega A’da kalma play-out’u oynar. Son olarak, en “kötü” iki dördüncü ise doğrudan Lega B’ye düşer. Bugün kazanmak, Belçika’nın Fransa’da galip gelmemesi durumunda, kasım ayındaki maçları çeyrek finale kalma açısından ilgi çekici hale getirecektir. Bu durumda van Bommel’in takımına karşı üç puan almak gerekecek, ancak bunu düşünmek için zaman var. Bu arada, üç maçın ardından biz “en iyi üçüncü” durumundayız.



