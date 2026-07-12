Aynı spor gazetesi, Andrea Pirlo’nun adını da gündeme getiriyor; bu isim, Leonardo’nun 2017’de onu Paris’e getirmek istediği yönündeki söylentilerle bağlantılı. Pirlo’nun adının yanı sıra, son saatlerde Maldini’nin yönetim kadrosunda yer aldığı dönemde Milan’ın teknik direktörlüğünde İtalya şampiyonluğu kazanan Stefano Pioli’nin adı da yeniden gündeme geldi.





Corriere della Sera’ya göre, gündeme yükselen isim tam da Stefano Pioli’dir. Pioli, Maldini ile birlikte Milan’da bir şampiyonluk kazanmış ve 7 yıl boyunca Şampiyonlar Ligi’ne bile katılamayan bir takımı yeniden inşa etmişti. “Sıfırdan bir yeniden başlangıç. Aslında, bu Milli Takım’ın da ihtiyacı olan tam da budur,” diyor Corsera.







