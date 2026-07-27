Conte, Serie A kulüplerinin desteklediği isim; kulüpler, eski Napoli teknik adamının taleplerini karşılamak için mali açıdan katkı yapmaya hazır. 2030 Dünya Kupası'na kadar uzanacak dört yıllık sözleşme hazır. Daha önce Juventus ve Inter'i çalıştıran, 2014 ile 2016 yılları arasında da İtalya Milli Takımı'nı yöneten eski teknik adam (Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'ya karşı çeyrek finalde penaltılarla elenmişti), nisan başında adaylığını şu sözlerle ileri taşımıştı: "Federasyon başkanı olsaydım kendimi değerlendirirdim". Yeniden İtalya Milli Takımı'nın başına geçmek, bir çemberi kapatmak istiyor.





Mancini, Malagò'nun çok yakın dostu, önce Suudi Arabistan'ın, ardından Katar'ın parası için İtalya'dan ayrılmasının ardından mea culpa yaptı. Geri dönüşün hayalini kuruyor ve uzun vadeli bir projeye sarılmaya hazır. İtalya ile 2021 Avrupa Şampiyonası'nı kazandı, Katar'daki Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edemedi (Kuzey Makedonya'ya karşı play-off yarı finalinde mağlup oldu).