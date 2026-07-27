İtalya’da devrim. Guardiola’nın hayır demesinin ve Rus bir bahis şirketiyle ticari anlaşması bulunduğu için Pirlo seçeneğinden vazgeçilmesinin ardından, Malagò, rotasını güçlü ve büyük deneyime sahip, daha önce de İtalya Milli Takımı’nı çalıştırmış bir isme çevirdi: Roberto Mancini. Sky Sport'un haberine göre eski İtalyan oyuncu, Gattuso ile yaşanan Dünya Kupası başarısızlığının ardından milli takım teknik direktörlüğü için düşünülen diğer aday Antonio Conte’nin önünde ilk sırada yer alıyor. Ancak önümüzdeki saatlerde oranlar değişebilir. Kararın bu akşam ile yarın arasında verilmesi bekleniyor, Thiago Motta ve Andrea Pirlo ise artık yarışın dışında; farklı nedenlerle elendiler.
Çeviri:
İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğü için Roberto Mancini, Antonio Conte'nin önünde. Motta ve Pirlo'ya hayır
Maldini ve Leonardo’ya veda
Mancini ve Conte, sportif direktör Maldini ile danışman Leonardo’nun hiçbir zaman değerlendirmeye almadığı iki isimdi; ikili her zaman farklı bir profil istedi. Malagò’nun tercihine karşı çıkan ikili, geri adım atma kararı aldı. Kendilerine İtalya futbol sistemini yeniden yapılandırma ve yeni milli takım teknik direktörünü belirleme görevi verilmişti, ancak hiçbir zaman tam yetki sahibi olmadılar. Görevleri sadece 16 gün sürdü. Her ikisi de istifa etti. Sportif direktörlük görevi için şu anda pole pozisyonunda, Juventus’un mevcut Chief Club Affairs Officer’ı Giorgio Chiellini bulunuyor.
Conte ve Maldini'nin şansları
Conte, Serie A kulüplerinin desteklediği isim; kulüpler, eski Napoli teknik adamının taleplerini karşılamak için mali açıdan katkı yapmaya hazır. 2030 Dünya Kupası'na kadar uzanacak dört yıllık sözleşme hazır. Daha önce Juventus ve Inter'i çalıştıran, 2014 ile 2016 yılları arasında da İtalya Milli Takımı'nı yöneten eski teknik adam (Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'ya karşı çeyrek finalde penaltılarla elenmişti), nisan başında adaylığını şu sözlerle ileri taşımıştı: "Federasyon başkanı olsaydım kendimi değerlendirirdim". Yeniden İtalya Milli Takımı'nın başına geçmek, bir çemberi kapatmak istiyor.
Mancini, Malagò'nun çok yakın dostu, önce Suudi Arabistan'ın, ardından Katar'ın parası için İtalya'dan ayrılmasının ardından mea culpa yaptı. Geri dönüşün hayalini kuruyor ve uzun vadeli bir projeye sarılmaya hazır. İtalya ile 2021 Avrupa Şampiyonası'nı kazandı, Katar'daki Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edemedi (Kuzey Makedonya'ya karşı play-off yarı finalinde mağlup oldu).
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun