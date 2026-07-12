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New York City FC v Orlando CityGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

İtalya milli takımı kadrosu: Pirlo adı gündeme geldi

İtalya
Transfers
A. Pirlo

Maldini ve Leonardo’nun gelişinin ardından, sıra yeni teknik direktörün atanmasına geldi

Paolo Maldini'nin milli takımın teknik direktörlüğüne ve Club Italia'nın başkanlığına atanmasının ardından, Brezilyalı Leonardo'nun da danışman olarak görev almasıyla, artık sadece yeni teknik direktörün atanması bekleniyor. Antonio Conte ve Roberto Mancini'nin adaylıkları gündemde kalmaya devam ederken, Gazzetta dello Sport, Pep Guardiola'ya işaret eden ipucunu yeniden gündeme getiriyor.

  • Aynı spor gazetesi, Andrea Pirlo’nun adını da anıyor; bu isim, Leonardo’nun 2017’de onu Paris’e getirmek istediği yönündeki söylentilerle bağlantılı. Pirlo’nun adının yanı sıra, son saatlerde Stefano Pioli’nin adı da yeniden gündeme geldi; Pioli, Maldini’nin yönetimde olduğu dönemde Milan’ın teknik direktörlüğünde İtalya şampiyonluğu kazanmıştı.


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