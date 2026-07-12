Paolo Maldini'nin milli takımın teknik direktörlüğüne ve Club Italia'nın başkanlığına atanmasının ardından, Brezilyalı Leonardo'nun da danışman olarak görev almasıyla, artık sadece yeni teknik direktörün atanması bekleniyor. Antonio Conte ve Roberto Mancini'nin adaylıkları gündemde kalmaya devam ederken, Gazzetta dello Sport, Pep Guardiola'ya işaret eden ipucunu yeniden gündeme getiriyor.
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İtalya milli takımı kadrosu: Pirlo adı gündeme geldi
Aynı spor gazetesi, Andrea Pirlo’nun adını da anıyor; bu isim, Leonardo’nun 2017’de onu Paris’e getirmek istediği yönündeki söylentilerle bağlantılı. Pirlo’nun adının yanı sıra, son saatlerde Stefano Pioli’nin adı da yeniden gündeme geldi; Pioli, Maldini’nin yönetimde olduğu dönemde Milan’ın teknik direktörlüğünde İtalya şampiyonluğu kazanmıştı.
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