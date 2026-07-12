İtalya milli takımı kadrosu: Pirlo adı gündeme geldi

Paolo Maldini'nin milli takımın teknik direktörlüğüne ve Club Italia'nın başkanlığına atanmasının ardından, Brezilyalı Leonardo'nun da danışman olarak görev almasıyla, artık sadece yeni teknik direktörün atanması bekleniyor. Antonio Conte ve Roberto Mancini'nin adaylıkları gündemde kalmaya devam ederken, Gazzetta dello Sport, Pep Guardiola'ya işaret eden ipucunu yeniden gündeme getiriyor.