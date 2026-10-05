İtalya, Mancini: "Inacio'nun zamana ihtiyacı var, Vergara İtalya'nın geleceği olabilir"

"Bizim oyuncumuz olması için biraz da forma şansı bulmaya ihtiyacı olan bir çocuk; böylece başka bir yere, başka bir formayla gitmeyi düşünmez. Ama bence o zaten... bize bağlı, çünkü tüm altyapı kademelerimizde oynadı. Onun hemen oyuna girip oynayabileceğini düşünürsek bu yanlış olur çünkü ona zaman vermek gerekiyor: fiziksel olarak da gelişmesi gereken bir çocuk. Ama önemli özelliklere sahip."