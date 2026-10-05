İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Rai Sport’a Türkiye maçı hakkında konuştu: “Bunun kolay bir maç olabileceğini düşünmeyin. Öyle olmayacak çünkü Türkiye Milli Takımı çok iyi oyuncularla dolu. Onların iyi oyuncu eksikleri var ama ellerinde kesinlikle çok iyi oynamak isteyecek başka isimler de bulunuyor. Bu yüzden maçı kesinlikle hafife alamayız”.
İtalya, Mancini: "Inacio'nun zamana ihtiyacı var, Vergara İtalya'nın geleceği olabilir"
YENİ FORMAT
"Bana oldukça yorucu geliyor, özellikle de oyuncular için. Diyelim ki daha iyisi yapılabilir... Üst üste 3 maç oynayan, üst üste 3 maça ilk 11'de başlayan çocuklar var. Pio Esposito'yu düşünüyorum, Tonali'yi düşünüyorum...".
Montella’ya tepki
"Teknik direktörlük yapan herkes, her an her şeyin olabileceğini bilir. Bu yüzden bu durumu yönetebilecek deneyime sahip olduğuna inanıyorum".
Vergara gelecektir
"Oyuncu tipi ve kalitesi açısından bakıldığında, bunun ona bağlı olduğu açık; çünkü gelişmesi gerekiyor. Böyle bir oyuncunun hemen fark yaratması kolay değil. Biraz zamana ihtiyacı var, çünkü maçların seviyesi yüksek. Ama Napoli'de oynadı, önemli maçlara da çıktı, o rol için gereken özelliklere sahip. Umarım önümüzdeki yıllarda gerçekten bizim sağ kanadımız olabilir çünkü bunu yapacak kaliteye sahip".
Inacio'nun zamana ihtiyacı var
"Bizim oyuncumuz olması için biraz da forma şansı bulmaya ihtiyacı olan bir çocuk; böylece başka bir yere, başka bir formayla gitmeyi düşünmez. Ama bence o zaten... bize bağlı, çünkü tüm altyapı kademelerimizde oynadı. Onun hemen oyuna girip oynayabileceğini düşünürsek bu yanlış olur çünkü ona zaman vermek gerekiyor: fiziksel olarak da gelişmesi gereken bir çocuk. Ama önemli özelliklere sahip."
Öncelik futbol oynamak.
"Bence biz burada futbol oynamak için varız. Ve bunu çocukluğundan beri yaparsın... Dolayısıyla bir genç için olabilecek en güzel şey budur. Bu seviyede tek düşüncenin oynamak, keyif almak, sahaya çıkıldığında ne yapılması gerektiğini bilmek olması gerekir. Sonra da bunlar yapıldıktan sonra, bence insan rahat olabilir".
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